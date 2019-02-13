МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Предлагаемые американскими сенаторами санкции против РФ подрывают правила свободной конкуренции и международного права, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Сенаторы-демократы и республиканцы подготовили законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России. Санкции предполагается ввести за "вмешательство в выборы в США" и за "агрессию на Украине", которые Москва отрицает.

"Что касается санкций, они давно анонсировались. Мотив их нелеп, так как за "вмешательство" и Украину нас уже "наказывали". Поэтому дело вовсе не в мотивировке в обосновании новых санкций, а в намерении их ввести во что бы то ни стало", — отметил Морозов.

"Конечно, это подрывает все правила свободной конкуренции и международного права. Санкции — инструмент политического давления. Но очевидно, что с их помощью невозможно решить ни одну международную проблему. Как и изменить принципиальную позицию нашей страны", — отметил он.

По словам сенатора, Россия уже принимает меры по нейтрализации последствий санкционного давления. "Надо максимально обезопасить наши валютно-финансовые резервы от американских политических фокусов. И находить таких партнёров по финансовым и энергетическим проектам, которые не подвержены политической конъюнктуре и американскому влиянию", — сказал парламентарий.