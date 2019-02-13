МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. В случае принятия внесённого в среду сенаторами США законопроекта, предусматривающего новые антироссийские секции, последуют ответные меры России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если будет принят такой закон, будут наши ответные меры, нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы — убежден в этом", — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что если новые санкции будут введены, они не окажут критического влияния на упомянутые в законопроекте российские отрасли.

"Эти отрасли не испытают критических перегрузок в случае санкций, работать не перестанут. Уж точно Россия не погибнет", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что за пять лет санкционного давления на Россию страна научилась бороться с ограничительными мерами.

"Мы уже привыкли к таким выкрутасам американцев. Будем разбираться, не было еще случая, чтобы мы не справились", — заявил Джабаров.