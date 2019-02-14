УФА, 14 фев /ПРАЙМ/. Башкирия на Российском инвестиционном форуме в Сочи планирует подписать соглашения с российскими и зарубежными партнерами на сумму свыше 35 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

По данным пресс-службы, врио главы Башкортостана Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики на форуме.

"В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений с крупными российскими и зарубежными компаниями на общую сумму более 35 миллиардов рублей, соглашений о сотрудничестве с регионами и некоммерческими организациями. Программа работы башкиркой делегации включает рабочие встречи, участие в панельных дискуссиях, круглых столах по таким ключевым вопросам социально-экономического развития регионов, как формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение эффективности инвестиций, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения, взаимодействие институтов развития, совершенствование системы государственного управления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума пройдёт выставка, на которой будет представлена экспозиция Башкирии, посвящённая перспективным инвестиционным предложениям в таких сферах, как обрабатывающие производства, АПК, транспорт и дорожное хозяйство.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.