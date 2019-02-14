МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Свои вторые половинки 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются поздравить 55% российских мужчин, при этом почти треть представитель сильного пола (36%) подарят любимым деликатесы или поход в ресторан, показало исследование платежной системы "Мир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Достаточно часто мужчины на День всех влюбленных дарят своим избранницам ювелирные украшения и бижутерию (24%)", — свидетельствует исследование. Однако 36% мужчин считают, что путь к сердцу женщины лежит через желудок и сделали ставку на еду. "Они планируют порадовать свои половинки конфетами и деликатесами, а также романтическим ужином в ресторане", — говорится в исследовании.

Между тем 16% мужчин собираются в качестве подарка преподнести духи и косметику, 7% представителей сильного пола порадуют своих избранниц билетами на концерт или в театр и сертификатами на массаж и косметологические процедуры. Россиянки, в свою очередь, чаще всего предпочитают дарить на 14 февраля мужскую косметику или парфюмерию, а также ужин, приготовленный своими руками (23% и 22% соответственно).

Согласно исследованию, чаще всего 14 февраля празднуют россияне до 35 лет — свыше 60%. В возрасте от 35 до 44 лет праздник отмечает 57%, от 45 до 59 лет — 34%. А среди россиян возраста 60 лет и старше празднуют 14 февраля 9%. При этом мужчины больше настроены поздравлять свою вторую половинку с праздником (55% и 51% соответственно), сообщила начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

Согласно исследованию, большинство россиян при покупке подарков на день святого Валентина укладываются в сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Практически треть (29%) потратят в этом году на сюрпризы свыше 3 тысяч рублей. А 11% намерены обойтись без денег при планировании подарка для своей второй половинки.

При этом мужчины в среднем тратят на подарки к 14 февраля больше, чем женщины: свыше 3 тысяч рублей 31% представителей сильного пола против 27% представительниц прекрасного пола.