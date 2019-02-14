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КОММЕРСАНТ

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— Не мытьем, так катанием — 13 февраля президент России Владимир Путин в горах встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и провел с ним длительные, как обычно, переговоры. Специальный корреспондент "Ъ" спрашивает у Владимира Путина, почему эти переговоры такие длительные и безрезультатные, получает загадочные ответы, а потом самостоятельно расшифровывает их и приходит к парадоксальным выводам.

— Санкции пошли сернистым путем — Санкции США, наложенные на нефтяную промышленность Ирана и Венесуэлы, могут принести дополнительные доходы российскому бюджету. привели к дефициту сернистых сортов, к которым относится и основной российский экспортный сорт Urals. В результате разница в цене между Urals и традиционно более дорогим малосернистым Brent сокращается, при этом каждый доллар роста цены Urals приносит бюджету РФ дополнительно 90 млрд руб. в год.

— Вставай, страна аграрная — Завершив масштабную проверку российского алкогольного рынка, которая привела к нескольким уголовным делам и взысканию миллиардов неуплаченных налогов, Федеральная служба безопасности (ФСБ) заинтересовалась новой отраслью. По данным "Ъ", именно ФСБ инициировала начавшиеся 13 февраля масштабные следственные действия на сельхозпредприятиях 13 регионов.

— Таможня взяла трубку — Как стало известно "Ъ", Домодедовская таможня начала расследование уголовного дела о неуплате платежей при импорте в Россию телефонов под брендом Jinga. Фигурантом дела стало ООО "ЭйСиЭр Групп", предположительно связанное с дистрибутором техники Jinga и Xiaomi RDC Group. Телефоны Jinga занимают на российском рынке менее 2,5% в штучном выражении и в случае прекращения поставок будут заменены многочисленными аналогами, считают участники рынка.

— Госкомпании подключат к налоговикам — Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает расширить применение налогового мониторинга — прежде всего за счет крупных госкомпаний. Сейчас такая система действует в формате добровольного сотрудничества бизнеса с налоговиками, ее участниками являются 44 крупнейшие компании, более половины из них — с госучастием. В ФНС не скрывают, что наладка систем налогового мониторинга — затратное для компаний дело, но отмечают преимущества такого нововведения: отсутствие проверок, сокращение трат на сопровождение налоговых мероприятий и предоставление запрашиваемых документов.

— Закупки госкомпаний не поддались цифровизации — Данные мониторинга закупок госкомпаний в 2018 году — их объем, по оценкам Минфина, за год снизился на 38% — и анализ Счетной палаты показали, что пока реформа отрасли по переводу закупок в электронный вид не привела к ожидаемым результатам — конкуренция в закупках госкомпаний снова снизилась. Как и до реформы, наиболее распространенными способами определения поставщика являются "закупки иными способами", которые составляют 60% от всего объема закупок по 223-ФЗ.

— Минтруд поэкспериментирует с электронным учетом — Минтруд намерен провести эксперимент по электронному кадровому документообороту: с 2020 по 2022 год десять работодателей смогут вести кадровые документы по своему выбору в электронном виде, не дублируя их на бумажном носителе. Ранее в ведомстве настаивали на необходимости сохранить бумажные трудовые книжки до 2027 года, а бизнес выступал за их скорейшую отмену.

— Рабочие места не выходят качеством — Хотя с момента мирового финансового кризиса в 2008 году занятость в мире выросла, число рабочих мест с плохими условиями труда не сокращается. Такие оценки сегодняшней ситуации на мировом рынке труда дает Международная организация труда. Среди 3,3 млрд занятых в 2018 году 2 млрд человек работали в неформальном секторе, что обычно сопряжено с большим риском профессиональных травм и невыплат зарплаты (отметим, в РФ неформальная занятость, по официальной оценке, составляет около 12%, тогда как в Индии она достигает 80%).

— По фейку ботаем — Группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов, предусмотренных принятыми в первом чтении законопроектами об ответственности за распространение фейковых (недостоверных) новостей и выражение "неуважения к власти" в интернете.

— Вячеслав Володин готовит десант в Крым — В Крыму с 15 по 18 марта пройдет выездное заседание Совета Госдумы. Об этом вчера заявил спикер Вячеслав Володин. Мероприятие приурочено к пятилетию присоединения Крыма к РФ. Круглую дату в Крыму и Севастополе планируют отметить концертами, шествиями, выставками, уроками патриотического воспитания. Пока неизвестно, примет ли участие в праздновании Владимир Путин.

— Рыба гниет с главы — Взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву доставляли в Ижевск частным самолетом из Москвы. При этом в коробки с наличными рублями закладывали рыбу, которую любил обвиняемый. Господин Соловьев, согласно показаниям свидетеля, рассчитывал получить 300 млн руб., но в ходе переговоров эту сумму удалось сократить почти вполовину.

— Анатолию Мотылеву насчитали 700 миллионов — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 700 млн руб. из М-банка, принадлежавшего Анатолию Мотылеву. Сам финансист проживает в Лондоне, а под суд должны пойти его помощница, советник и связанный с ними предприниматель.

— Ямальский фонд не рассчитался с долгами — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ (СКР) и центральный аппарат МВД РФ начали масштабное расследование хищений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которое вполне может привести к громким разоблачениям. В подмосковном Одинцово уже задержан бывший исполнительный директор Фонда развития муниципального образования город Новый Уренгой, учредителем которого является местная администрация, 48-летний Константин Михайлицкий, а сразу в нескольких регионах прошли обыски.

— Выданных из Венгрии россиян обвинили по американским материалам — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Владимира Любишина и его сына Владимира, обвиняемых в незаконном обороте оружия. Уголовное дело во многом было основано на материалах американских правоохранителей: сотрудники их спецслужбы, выдававшие себя за представителей мексиканской наркомафии, вели переговоры с господами Любишиными о продаже им переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), после чего власти США затребовали их экстрадиции.

— Мошенничество последовало за дракой — В Пензенской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского. Он подозревается в хищении средств при исполнении государственного контракта стоимостью 255 млн руб. По информации "Ъ", строительная компания господина Полянского занималась реконструкцией одного из корпусов пензенского ПО "Электроприбор", входящего в структуру "Ростеха".

— Осужденные пойдут в дело — Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях и приговоренных к принудительным работам. Документ предлагает создавать участки исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций и предприятий, которые готовы взять на работу осужденных за нетяжкие преступления. Эксперты их уже назвали "филиалами зоны".

— Ректор обиделся, но не принял на свой счет — Антикоррупционная НКО "Трансперенси Интернешнл — Россия" уже три месяца не имеет возможности исполнить решение суда и выплатить ректору петербургского Горного университета Владимиру Литвиненко 1 млн руб. компенсации. Ранее НКО проиграла дело о защите чести и достоинства у ректора, которому не понравилось, что его фотографию поместили рядом с людьми, осужденными за коррупцию.

— Несовершеннолетних отследили в интернете — Каждый второй подросток сталкивается с теми или иными рисками при пользовании интернетом, однако знает об этом лишь треть родителей. Таковы результаты опроса, представленного на всероссийской конференции "Вместе за лучший интернет". Эксперты отмечают, что прежде опасный контент касался сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и распространения наркотиков, теперь главной угрозой является "киберунижение".

— Палестинцы извинились перед Россией — Представители палестинских движений не приняли совместное заявление по итогам трехдневных переговоров в Москве, за что публично попросили прощения у России как организатора встречи. Единственное, на чем сошлись все участники переговоров,— осуждение планов США по урегулированию арабо-израильского конфликта. Критике среди прочего подверглась открывшаяся 13 февраля в Варшаве конференция по Ближнему Востоку.

— В третий раз на те же "МиГи" — Индия рассматривает возможность закупки у России дополнительной партии истребителей МиГ-29, которые позволят увеличить количество индийских строевых эскадрилий ВВС, оснащенных данными самолетами, до четырех. Сумма потенциального контракта на 21 машину оценивается примерно в $900 млн.

— 7% от Курил — В Японии политики, эксперты и СМИ приходят к почти единодушному заключению: премьер-министр Синдзо Абэ готов в кратчайшие сроки подписать мирный договор с Москвой, получив от нее лишь 7% территории Южных Курил. Такой вывод делается в первую очередь на основе заявлений премьера на проходящих в парламенте дебатах.

— Саундтрекам снижают чек — Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая более половины коммерческих кинозалов в стране, просит пересмотреть порядок сбора авторского вознаграждения за использование музыки в кино. Механизм определения ставки может быть прозрачнее, а ее размер — снижен, настаивают участники рынка. Однако в Российском авторском обществе (РАО) считают предложения необоснованными.

— В Лавну загружают собственников — Как и предполагал "Ъ", совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил компромиссный вариант привлечения инвесторов в морской торговый порт Лавна в Мурманске. Крупнейшими акционерами порта с долями по 30% станут Андрей Бокарев и "Центр развития портовой инфраструктуры", еще 25% получит холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина.

— Частичный случай госпошлины — Рост доли судебного взыскания, требующего единовременного вложения существенных средств, вынуждает коллекторов искать способы сокращения расходов. Так, агентства стали применять практику получения судебного решения по части долга, что позволяет им сэкономить на госпошлине.

— Минфин занял втемную — Прошли первые аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) без предварительно установленного лимита. В результате Минфин занял рекордный с февраля прошлого года объем средств — 42 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ проявляют иностранные инвесторы, которых воодушевило решение Федеральной резервной системы (ФРС) США остановить рост ставки.

— Шесть миллиардов спускаются под землю — ООО "Руснедра", входящее в группу ЗАР Акифа Гилалова, купила с торгов подземную часть шахты Гуковская, ранее принадлежавшую обанкротившемуся "Кингкоулу". Предприятие планирует вложить 6 млрд руб. в разработку шахты и за три года увеличить добычу до 1–2 млн тонн. Цены на антрацит росли в последние годы, однако замедление экономики Китая может снизить привлекательность этой сделки, полагают аналитики.

— Розничные инвесторы не верят в "Будущее" — Капитализация единственного пенсионного холдинга, ФГ "Будущее", чьи акции торгуются на Московской бирже, достигла минимального значения с момента проведения IPO. В среду цена одной акций достигла 100 руб., что в десять раз ниже их номинальной стоимости. Таким образом, пенсионные активы, находящиеся в ФГ, инвесторы оценивают в 3% от их балансовой стоимости.

— Британцы дольют молока — Отсутствие в России производства заменителей грудного молока полного цикла привлекло интерес к этому сегменту Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Эта структура с британским холдингом United Green Group планирует вложить до 10 млрд руб. в строительство завода на 15 тыс. тонн детских смесей в год.

— ВЭБ.РФ выходит на электронную платформу — Госкорпорация ВЭБ.РФ и Mail.ru Group создали совместную компанию, которая станет оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом. Площадка позволит бизнесу запрашивать кредиты и экспертную помощь со стороны различных институтов развития.

— "Людям нужен не банк, а возможность получить банковскую услугу" — Об особенностях банковского бизнеса в российской глубинке, как на этом можно заработать и о новых направлениях развития банковских услуг "Ъ" рассказал президент—председатель правления Почта-банка Дмитрий Руденко.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговики и силовики провели проверки крупных сельскохозяйственных компаний — Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) провели обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах, сообщил в среду "Интерфакс". Мероприятия прошли в 13 регионах, подтвердили представитель ФНС и сотрудник спецслужб. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской областях и т. д.

— Центризбирком откроет "цифровые участки" и разрешит пересчитывать голоса за КОИБами — Центризбирком (ЦИК) может инициировать поправки в федеральное законодательство, которые облегчат контрольный пересчет результатов голосования на участках с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщил в среду на заседании комиссии ее зампред Николай Булаев.

— Сторонник Навального может стать первым наказанным за вовлечение подростков в митинги — Первое дело о вовлечении несовершеннолетнего в несанкционированную публичную акцию заведено в Калининграде. Протокол по ч. 1.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) составлен в отношении Ивана Лузина, который провел несанкционированный пикет с участием двух несовершеннолетних.

— Индия может купить истребители МиГ-29 — Россия и Индия ведут переговоры о покупке на основе межправительственного соглашения 21 истребителя МиГ-29, сообщила в среду индийская газета The Economic Times. План этой закупки обсуждался между двумя странами в январе 2019 г. и уже ясна цена контракта – 60 млрд индийских рупий (примерно $850 млн по текущему курсу), отмечает газета.

— Угроза новых санкций против России не напугала рынок — В среду Минфин впервые провел аукционы ОФЗ без лимитов и продал бумаги на 42 млрд руб. Спрос был почти вдвое выше – около 85 млрд руб., сообщило министерство. На первом аукционе Минфин разместил пятилетние ОФЗ на 38,1 млрд руб. (спрос превышал 54 млрд руб.).

— Ставка налога на имущество для московского бизнеса будет расти постепенно — Московские власти определились со ставкой налога на имущество местного бизнеса – она будет повышена уже в 2019 г., но менее резко, чем ждали компании. Вместо возможных 2% в 2019 г. московский бизнес заплатит 1,6%, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Мосгордумы. Его внес мэр Москвы Сергей Собянин.

— Бизнесу придется платить за данные о гражданах — Компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их будущих цифровых профилей. Цифровой профиль – это набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС). Его концепцию сейчас разрабатывают ЦБ и "Ростелеком".

— Китай ведет переговоры с венесуэльской оппозицией — Китайские дипломаты в последние недели вели переговоры с представителями Хуана Гуайдо, которого Национальная ассамблея Венесуэлы объявила временным президентом страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с этими переговорами.

— Как госбанки выполняют требование ЦБ работать в деревнях — Сбербанк превратит в свои терминалы кассы 3000 сельских магазинов. У большинства селян есть банковские счета, но у горожан их больше: в 2017 г. хотя бы один банковский счет был у 89,4% взрослых россиян, тогда как в селах – у 80%, показал опрос, проведенный по заказу ЦБ. Во многих сельских населенных пунктах нет банковских подразделений, рассказал представитель регулятора.

— "Азимут" и банкир Лебедев запустят перевозки на бизнес-джетах — Корпоративные перевозки "Азимут" и банкир Александр Лебедев планируют запустить на самолетах Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к участникам проекта. На первом этапе планируется взять в лизинг два или три SSJ100, перевозки на них планируется начать в нынешнем году, говорят два собеседника, затем довести число самолетов до 5–6, все будет зависеть от успешности проекта.

— В России стремительно набирает популярность приложение для обмена видео TikTok — UBS Evidence Lab впервые выпустила отчет об использовании мобильных приложений социальных сетей и мессенджеров в рунете, составив список мобильных приложений, где российские граждане проводят больше времени. Первые строчки заняли мессенджер WhatsApp, социальные сети "В контакте" и Instagram и мессенджер Viber. Новый участник списка, TikTok, приложение для обмена короткими видео, – в этом году уже попал на четвертое месте.

— Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина — В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, говорится в презентации Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы". В 2018 г. после запуска новых установок на "Танеко" и Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 млн т, указывают эксперты.

— Трубные компании увеличили поставку труб для нефтяников — Спрос на них растет из-за увеличения объемов бурения. В 2018 г. ЧТПЗ (основной владелец – Андрей Комаров) увеличил поставки труб российским компаниям на 1,2% до 1,42 млн т, преимущественно за счет роста отгрузок труб нефтесервисного сортамента.

— Продажи фитнес-трекеров и умных часов в России выросли в разы — За год россияне потратили на носимую электронику более 17 млрд рублей. В России растут продажи носимых умных устройств (wearable gadgets), констатирует "Связной-Евросеть". Речь идет в первую очередь о фитнес-трекерах, умных часах и локаторах (позволяют отслеживать местоположение человека; особенно популярны детские локаторы).

— Как устроен букмекерский рынок в России — Выручка букмекеров превысила в прошлом году 1 трлн рублей, но большая часть рынка работает в серой зоне. Уголовное дело против неустановленных сотрудников "Фонбета" вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил генерал Денис Сугробов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вывод — Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана начался 30 лет назад. Этот процесс растянулся на долгие годы и был связан с чередой драматических эпизодов. "РГ" вспоминает малоизвестные факты о возвращении наших солдат из республики.

— ГАИ, метры, секунды — Уровень аварийности на дорогах Москвы соответствует самым безопасным странам Европы. Как удалось достичь таких результатов и как решаются проблемы с безопасностью дорожного движения, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал глава столичного ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

— Долги растут — Совокупный долг домохозяйств США за четвертый квартал 2018 года увеличился на 32 миллиарда долларов и достиг рекордных показателей в 13,54 триллиона долларов. Эксперты рассуждают, может ли такая закредитованность американцев привести к очередному мировому кризису.

— Не тормози — Минтранс предложил повысить штраф до трех тысяч за остановку на обочине оживленных автотрасс. Из-за "парковки" в неположенном месте на скоростных дорогах все чаще происходят ДТП с жертвами, особенно в темное время суток.

— На подъеме — Владимир Путин и Александр Лукашенко провели первую в этом году встречу. На переговорах в Сочи лидеры обсудили проекты в сфере энергетики и торговли, а во время перерыва успели покататься на лыжах.

— Виноватых мало — Впервые за 20 лет в России за год осудили меньше 700 тысяч человек, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, эта стабильная тенденция связана с декриминализацией уголовного права и вдумчивым отношением к вопросам наказания.

— Выбор для регионов — Порядок формирования Совета Федерации отвечает задачам его работы и не нуждается в изменении, считает глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила, что ценит работу СМИ в Совфеде, их замечания и советы, но не разделяет мнения отдельных изданий о том, что "надо незамедлительно перейти к выборам сенаторов".

— Ни дать ни взять — Предложенные минюстом поправки в антикоррупционное законодательство носят технический характер и не предполагают оправдания злоупотреблений. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

— Не отрываться от коллектива — Россиянам могут разрешить подачу гражданских групповых исков. Согласно инициативе кабмина, так граждане и организации смогут быстрее отстаивать свои интересы в суде, а качество правосудия повысится.

— Меры прозрачности — Госкомпании могут присоединиться к налоговому мониторингу. Этот вопрос обсуждался на совещании у Дмитрия Медведева. Для бизнеса присоединение к налоговому мониторингу означает сокращение проверок. Мониторинг — относительно новая форма налогового контроля. Федеральная налоговая служба применяет ее с 2016 года.

— Особо секретные солдаты — Разработкой нового оружия и установками для опреснения воды в полевых условиях займутся сотрудники военного инновационного технополиса "Эра". Вице-премьер Юрий Борисов прилетел в Анапу для личного знакомства с учеными.

— Открыто и мобильно — В единый день голосования 8 сентября пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний в 82 регионах страны. При этом гражданский интерес к тому, что происходит на выборах в РФ, будет расти, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

— Собянин: В программу реновации включены уже 318 стартовых площадок — В столице подобрано дополнительно 10 площадок для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил вчера заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. И теперь новое жилье строится уже во всех районах города.

— Запрос отклонен — 12 февраля прошло совещание в правительстве, по итогам которого не принималось решений по регулированию цен на авиакеросин и компенсации части расходов авиакомпаний, связанных с топливной составляющей.

— Актер оптом и в розницу — Законодательство в сфере культуры будет совершенствоваться. Минкульт представил пакет инициатив по деятельности театров. Глава ведомства Владимир Мединский заверил, что изменения сделают "жизнь театра легче".

— Ждут у неба погоды — Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку крупного российского авиаперевозчика "Аэрофлот" из-за массовой отмены рейсов.

— Семьям продлят дешевую ипотеку — Льготную ставку по ипотеке в 6 процентов для семей с детьми планируется сохранить на весь период выплаты кредита. Сейчас она действует только восемь лет с момента оформления займа, сообщил глава минтруда Максим Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Изменения в законодательство на этот счет готовит минфин.

— Статус мамы — В России появится закон о многодетных семьях. В Совете Федерации разрабатывается законопроект, который определит статус многодетных семьей в России и определит комплекс мер поддержки для них. Об этом сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

— Что в колбасе — Роспотребнадзор разработал законопроект, который вводит новое понятие "качество пищевой продукции". Это та продукция, которая отвечает высоким потребительским свойствам, имеет сбалансированную энергетическую и пищевую ценность. Сейчас завершается межведомственное согласование законопроекта.

— Знает всех в лицо — В Сети обнаружили новый сервис, который позволяет найти страничку "ВКонтакте" по фотографии человека. Чем руководствовались создатели программы неизвестно, но администрация "ВК" собирается подать в суд за сбор и обработку персональных данных без согласия пользователей.

— Не приходят за ордером — Администрация Архангельска срочно разыскивает собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных деревянных домах. Дело в том, что для них готовы новые многоэтажки, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но потенциальные новоселы не отзываются на "письма счастья" и не приходят за ключами.

— Идем на Восток — Какие возможности откроет для России китайская инициатива "Один пояс — Один путь" и станет ли этот проект вызовом для нашей экономики в целом, обсудили эксперты девятнадцатой сессии координационного клуба Вольного экономического общества России, прошедшей в медиацентре "Российской газеты".

— Штраф за водителя — Суды стали назначать более высокий штраф страховым компаниям, которые не смогли решить проблему по ОСАГО с автовладельцем. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя сумма судебных штрафов, наложенных на компании, выросла на 20 тысяч рублей.

— Есть здорово — Производство и продвижение органических продуктов в России будет сопровождаться на правительственном уровне, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. В частности, компаниям, перешедшим на органическое сельское хозяйство, планируют компенсировать часть затрат.

— Кто не спрятался — В Минтрансе обсуждают необходимость введения штрафа за закрытые номера на автомобиле. С одной стороны, недобросовестные водители уклоняются от оплаты парковки. Но могут пострадать и законопослушные граждане.

— Тюрьма-усадьба — Появились новые видео жизни в колонии участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза. В кадре — ульи, ухоженный двор, уютные спальни. В тюремном ведомстве подтвердили подлинность съемки, но подчеркнули, что снято все было еще в 2015 году. Сегодня видео уже не актуально.

— Сигнал беды — Многодетная семья погибла при пожаре в доме, в котором частично не сработала система оповещения. В то время как следователи ищут виновных в гибели на пожаре матери и ее четырех детей, власти Новосибирской области проверяют автономные дымовые извещатели в домах многодетных семей.

— Тревожный звонок — Новые технологии создают условия для деятельности аферистов. За минувший год было выявлено порядка 43 тысяч телефонных мошенничеств. Чаще всего злоумышленники разыгрывают "инцидент с родственником".

— Что? Где? Сколько?— Кто в скандале вокруг "Что? Где? Когда?" мог бы быть признан потерпевшим, пока непонятно. Спор идет в публичном поле, отмечают эксперты. Юридические решения могут касаться в основном репутационных издержек.

— Диагноз без запретов — В Подмосковье на основании решения Конституционного суда вынесено постановление, позволяющее ВИЧ-инфицированной женщине усыновить ребенка. Такое в отечественной судебной практике случилось впервые.

— Тихая сила — В Екатеринбурге 19-20 февраля пройдет первый Всероссийский форум отцов. Знаменитые, многодетные, активные и ответственные отцы приедут, чтобы поделиться опытом, осмыслить роль отца в современной семье, обсудить вопросы детской безопасности и многое другое. На форум планируют приехать папы из 79 регионов нашей страны.

— Чужая проповедь — Министерство юстиции считает обоснованными и правомерными решения российских судов о признании организации "Свидетелей Иеговы" экстремистской и запрете ее деятельности в России. Отмечается, что такая позиция содержится в ответе, направленном в декабре 2018 года в Европейский суд по правам человека в связи с подготовкой рассмотрения жалоб на решение, принятое в России.

— Отбили атаку на Москву — Расчеты зенитных ракетных частей 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа провели в Подмосковье двусторонние командно-штабные учения. Их кульминацией стали электронные пуски управляемых ракет по прорывающимся к столице воздушным целям. После того как на позициях были развернуты зенитные ракетные системы Тор-М2, в дело включились радары.

— Яд в воздухе — За 2018 год уровень антисемитизма во Франции вырос на 74 процента, свидетельствуют данные МВД страны. Наблюдатели бьют тревогу еще и потому, что ксенофобские настроения мелькают среди "желтых жилетов" — пока, впрочем, лишь спорадически.

— Европарламент оценит угрозу — Министры обороны стран НАТО обсудят, что делать Европе в связи с развалом Договора о РСМД. Судя по заявлениям руководства военного блока, в альянсе не готовы превращать Европу в площадку для размещения американских ракет.

— Слово как преступление — Из-за фразы "Лежать, бандеровец!" киевский суд арестовал бойца спецназа, принимавшего участие в задержании неонацистов, которые штурмовали полицейский участок. Однако правоохранителю, случайно высказавшему свои политические убеждения, уже пообещали поддержку.

— Поднявший меч на их союз — Европа пугает Джорджа Сороса неуправляемостью и частичным отказом от навязанной американцами системы ценностей. Опубликованная статья миллиардера построена на спекулятивном утверждении, что только проамериканская Европа, беспомощная в качестве геополитического игрока, может сохраниться.

— Отец и сын города — Сын главы Чебоксар 19-летний Олег Ладыков стал фигурантом уголовного дела. В помещении полицейского участка он напал на сотрудника полиции и избил его. Это далеко не первый скандал, связанный с именем сына сити-менеджера.

— На Марсе жизни нет — Есть ли жизнь на Венере и Марсе? В Мордовии такой вопрос вызовет улыбку, ведь это названия двух местных поселков. Но если Марс давно обезлюдел, то жители Венеры малой родине не изменяют.

— Кормят вопреки желанию — Новосибирский областной суд взыскал с пенсионерки 140 тысяч рублей — это плата вместе с процентами за "обязательную" социальную поддержку. Ту самую, от которой Галина Павловна очень хотела, но так и не смогла отказаться.

— Спасите, еда! — В Москве открылась клиника "пищевых" расстройств. Нервное обжорство, мания похудеть во что бы то ни стало и другие болезни, связанные с едой, — это основной профиль нового медучреждения.

В Москве открылась первая клиника пищевых расстройств. Нервное обжорство, мания похудеть во что бы то ни стало и другие болезни, связанные с едой, — это основной профиль нового медучреждения. Клинику открыли в психиатрической больнице N 1 имени Н.А. Алексеева.

— Безработный — не диагноз — В Москве открылся клуб, где инвалидам помогут найти работу. Программисты, юристы, аналитики, инженеры, экономисты — это далеко не полный перечень престижных вакансий для москвичей с инвалидностью. На базе центра занятости населения по средам два раза в месяц открывает двери клуб соискателей с инвалидностью "Хочу работать".

— Грипп отправил по домам — Все школы Новгородской области закрылись на карантин. Школьников Новгородской области распустили по домам как минимум на ближайшие полторы недели. Во всех 147 школах региона установили карантинный режим из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Машенька вернулась! — Жители села на Псковщине добились открытия пункта скорой помощи. В селе Ляды Псковской области праздник — в нем вновь заработала "скорая помощь". Несколько месяцев сельчане добивались этого и все-таки победили.

— Напрасно хамил — Оскорбивший клиентку директор УК извинился и уволился. В брянском райцентре Суземка подал в отставку директор управляющей компании, следящей за состоянием дорог в поселке. Сергей Цуканов ушел по собственному желанию, а поводом стала безобразная сцена, снятая на видео.

ИЗВЕСТИЯ

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— Здравие жевали — Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных. Об этом "Известиям" сообщил источник, близкий к следствию. Сейчас в филиале № 1 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Красногорске проходят лечение 33 воспитанника УГСВУ. По словам их родственников, уже на этой неделе почти половина курсантов будет выписана.

— Отменный курс — Ситуация с массовой задержкой вылетов в аэропортах Московского транспортного узла, о которой недавно писали "Известия", снова повторяется. Прокуратура проводит уже вторую проверку, связанную с отменой авиарейсов в столичных воздушных гаванях. В этот раз надзорные органы заинтересовало сообщение авиакомпании "Аэрофлот". Она предупредила: из-за неблагоприятных метеоусловий 13 февраля вовремя не вылетит из Шереметьево или не приземлится там около сотни самолетов.

— "Как и положено между друзьями" — Белоруссия — важнейший стратегический партнер и союзник России, а проблемы в отношениях двух стран хотя и бывают, но решаются так, как это положено между друзьями. Об этом президент Владимир Путин заявил в Сочи на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В основном главы государств обсуждали экономическое сотрудничество Москвы и Минска — в том числе и поставки углеводородов.

— Генералы песчаной карьеры: в армии стартует масштабная ротация руководства — На ключевые должности в Вооруженных силах назначат ветеранов операции в Сирии и других военных кампаний. К 23 февраля готовится указ о назначении ряда высших офицеров российской армии на новые должности. Ключевые позиции в Вооруженных силах займут генералы, получившие опыт боевых действий в Сирии, сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Минобороны.

— Хорошо забытое новое — Информация о разработке Евросоюзом и Соединенными Штатами новых санкций в адрес России после задержания украинских моряков в Керченском проливе не вызывает удивления, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Законопроект о новых ограничениях в отношении РФ, которые затронут, в частности, госдолг, банковский, энергетический и судостроительный секторы, а также 24 сотрудников ФСБ, поступил в сенат США вечером 13 февраля.

— Ракетная пауза: Чехия не будет размещать у себя РСМД — Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракеты после приостановки участия в ДРСМД США, а вслед за ними и России. Об этом "Известиям" заявил пресс-секретарь Минобороны центральноевропейской страны Ян Пейшек. Он опроверг информацию о возможном создании в Чехии военной базы — такие данные ранее появились в российских СМИ. Напротив, Прага надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к работе в рамках договора.

— Расставить точки над Идлибом — Дамаск надеется, что по итогам предстоящих переговоров астанинской тройки 14 февраля в Сочи Идлибская зона деэскалации перейдет под контроль сирийского правительства. Об этом "Известиям" заявили в международном комитете парламента САР. Член Совфеда Алексей Пушков подтвердил "Известиям", что технически передача провинции официальным властям возможна, но для этого нужно добиться мирного соглашения с боевиками.

— За зернышки клюют: основные отрасли сельского хозяйства ждут проверки — Масштабные проверки в связи с возможным уклонением от налогов коснутся основных отраслей сельского хозяйства. Об этом "Известиям" рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В первую очередь речь идет о растениеводстве и животноводстве, добавил глава Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян.

— Пришел, увидел, подключил — Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупнейшие кредитные организации в первом квартале этого года готовятся запустить для них специальные продукты. Речь идет о регистрации самозанятых через удаленные каналы, учете чеков от клиентов и контроле за тем, сколько налогов уплачено, рассказали "Известиям" в банках. ФНС позволяет финорганизациям подключиться к своему приложению "Мой налог" через открытый API (Application Programming Interface).

— Асфальтобетонный аргумент — В России начнут масштабно применять "суперасфальт". Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона, зафиксируют в национальном ГОСТе, рассказали "Известиям" в Росавтодоре. Применение подобных асфальтобетонных смесей позволит увеличить срок службы покрытия c 4–5 до 12 лет. В ближайшие два года "суперасфальт" уложат на 1 тыс. км трасс в России, в том числе он появится на крымской "Тавриде".

— Железная связь — В столичном регионе приступают к созданию двух новых Московских центральных диаметров: Апрелевка — Железнодорожный и Зеленоград — Раменское. Разработка основных проектных решений запланирована на этот год, рассказали "Известиям" в компании "Росжелдорпроект" и подтвердили в пресс-службе РЖД. Первые участки МЦД: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск откроются уже в конце 2019-го — начале 2020-го. Это часть мегапроекта, который позволит внедрить пригородные железные дороги в транспортную систему столицы.

— Перестройка в пустыне — Саудовская Аравия готовится к активному развитию туризма, и в королевстве заинтересованы в увеличении числа приезжающих из России. До недавнего времени посетить страну можно было только с целью совершения паломничества, начиная же с прошлого года туристов приглашают на спортивные и культурные мероприятия. Одно из таких событий — фестиваль "Зима на Танторе", который проводят в Аль-Уле, природном и культурном памятнике всемирного наследия, чья история насчитывает более 1500 лет.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Истина в зерне — Почему ФСБ и ФНС начали массовые проверки агрохолдингов. О том, что сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыски и выемку документов на предприятиях крупных российских агрохолдингов, стало известно утром в среду, 13 февраля.

— Бюджет уходит подчистую — На ликвидацию незаконных свалок мусора Москва и Подмосковье в 2018 году потратили почти 1,3 млрд руб., подсчитал РБК. Различные районы Подмосковья потратили на уборку нелегально сваленного мусора более 1 млрд руб., Москва — 304 млн руб. С начала 2019 года уже объявлены тендеры или заключены контракты еще на 241 млн руб.

— Секрет на 42 миллиарда — Министерство финансов 13 февраля опробовало новый формат для размещения внутреннего госдолга — облигации федерального займа (ОФЗ) предлагались на двух аукционах без указания планируемого объема заимствований. В итоге за день Минфин занял в общей сложности 42 млрд руб. Больше удавалось разместить почти год назад — 28 февраля 2018 года было продано облигаций на 50 млрд руб.

— ЛУКОЙЛ пытается направить "Новый поток" к себе — ЛУКОЙЛ сделал Сбербанку предложение о покупке активов группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, задолжавшей банку около $3 млрд, — Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений. Однако переговоры пока не привели к успеху.

— Банк плохих активов бьет по площадям — Банк "Траст", на базе которого ЦБ в 2018 году создал банк непрофильных активов (БНА), стал одним из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в России, рассказал на пресс-конференции его президент Александр Соколов. В БНА передавали проблемные активы "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк, отправленные на санацию во второй половине 2017 года.

— Superjet получит суперважных пассажиров — Владелец Национального резервного банка (НРБ) и британской газеты The Independent Александр Лебедев, который ранее занимался авиационным бизнесом, нашел партнеров для создания новой авиакомпании. Она будет специализироваться на чартерных корпоративных перевозках на базе самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100).

— Коллективное сознательное кредитование — В январе стало известно, что Сбербанк готовится запустить платформу краудлендинга — онлайн-кредитования компаний физическими лицами. Это не первый проект такого рода. За последние несколько лет свои платформы, предлагающие инвестировать в проекты, в том числе в малые предприятия, создали Модульбанк, Альфа-банк и онлайн-ретейлер Ozon, кроме того, услугу краудлендинга стал поддерживать и банк "Точка".

— Российский инвестиционный форум — 2019 — Правительство опубликовало новый бюджет всех нацпроектов до 2024 года — 2 5,7 трл. руб. Реализация проектов потребует ответов на ряд вопросов: как соотнести их с принятыми ранее программами, привлечь к работе бизнес и добиться эффективности финансирования.

— Кластер как стратегия — На сегодняшний день в реестр Минпромторга входят 65 кластеров, из них 38 — промышленные, созданные в целях привлечения инвестиций в производства различных отраслей. Как пояснял СМИ Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков, промышленный кластер — это совокупность промышленных предприятий, которые находятся в кооперационных связях и располагаются в пределах субъекта либо нескольких субъектов РФ.