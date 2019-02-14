ХАБАРОВСК, 14 фев /ПРАЙМ/. Хабаровский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который открывается в четверг, планирует подписать ряд соглашений, в частности с Российским фондом прямых инвестиций и "Русской медной компанией", сообщает краевое правительство.

Отмечается, что делегацию от Хабаровского края на форуме возглавит губернатор Сергей Фургал.

"Во второй день форума запланировано подписание ряда соглашений. В частности, будут оформлены договоренности между правительством Хабаровского края и Российским фондом прямых инвестиций. Ожидается также подписание соглашения с "Русской медной компанией", которая в прошлом году получила контроль над Малмыжским месторождением в Нанайском районе", — говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.