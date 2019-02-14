ПЕКИН, 14 фев /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем в январе этого года составил 9,2 миллиарда долларов, что на 10,8% выше показателей аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе увеличился на 11,5% — до 4,3 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 10,2%, — до 4,89 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов и достиг 107,06 миллиарда, что на 27,1% больше итогового показателя 2017 года.