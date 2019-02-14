САРАТОВ, 14 фев /ПРАЙМ/. Соглашение о передаче тепловых сетей Саратова в концессию "Т Плюс" запланировано подписать в апреле, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор области Валерий Радаев в четверг на инвестиционном форуме в Сочи на встрече с председателем правления "Т Плюс" обсудил подготовку концессионного соглашения в отношении теплосетевого комплекса Саратова, а также вопросы прохождения зимнего периода. "Было отмечено, что в настоящее время соглашение находится в заключительной стадии проработки, стоит задача – выйти на подписание в апреле текущего года", — говорится в сообщении.

В июле прошлого года "Т Плюс" уже выражала готовность принять инфраструктуру Саратова в концессию. Тогда для разработки проекта концессионного соглашения была создана соответствующая рабочая группа, куда вошли представители региональных министерств, комитета госрегулирования тарифов, администрации Саратова и "Т Плюс".

Минувшей осенью вхождение города в отопительный сезон стало проблемным, жители города жаловались на многочисленные повреждения на теплосетях и перебои с подачей отопления.

Глава Саратова Михаил Исаев ранее заявил, что, согласно результатам мониторинга, износ теплосетей по всему городу составляет от 60% до 100%, и передача теплосетей в концессию "Т Плюс" является единственным вариантом для развития и модернизации теплоснабжения города.

Протяженность муниципальных внутриквартальных теплосетей Саратова составляет более 300 километров. В настоящее время они находятся в эксплуатации "Т Плюс" по договору безвозмездного пользования. Большинство участков требует полной реконструкции, но провести ее в рамках существующего договора невозможно, поскольку этот вид работ требует значительных инвестиционных вложений.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 54 ТЭЦ, две ГЭС, четыре ГРЭС и одна СЭС. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.