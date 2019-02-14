СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Двенадцать победителей регионального конкурса управленцев "Новая высота" получили должности в министерствах и ведомствах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости врио главы республики Казбек Коков.

По его словам, в декабре прошлого года в Кабардино-Балкарии завершился региональный кадровый конкурс управленцев "Новая высота", в нем приняли участие 119 человек, из которых 50 стали победителями.

"Конкурс позволил определить молодых лидеров, которые получили возможность включиться в управленческую команду республики. В настоящее время 28 человек из числа победителей вошли в резерв управленческих кадров, 12 – предложены различные должности в министерствах, ведомствах, на муниципальном уровне и в учреждениях", — сообщил Коков.

Как отметил собеседник агентства, за каждым из победителей закреплен на один год наставник из числа успешных бизнесменов, депутатов Госдумы и членов Федерального Собрания Российской Федерации, республиканских министерств и ведомств.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.