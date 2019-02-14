СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Тверская область израсходовала меньше половины средств, заложенных на субсидирование цифровых телеприставок социально незащищенным жителям региона, поэтому нуждающиеся люди еще могут воспользоваться помощью из областного бюджета, сообщил РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы очень переживали, что в каких-то районах может быть не очень устойчивый прием сигнала, что, может быть, не у всех будет возможность купить приставки и подключить их к телевизору, но очень большую роль сыграло волонтерское движение. С помощью волонтеров, тех людей, которые неравнодушны к развитию региона, к самой идее, нам удалось этот проект успешно реализовать", — заявил губернатор.

По его словам, правительство региона выделило деньги из бюджета для того, чтобы поддержать социально-незащищенные слои населения.

"Мы не потратили пока и половины этого фонда по поддержке наших жителей, потому что не так много было обращений. Мы потратили меньше 3 миллионов рублей, а одна выплата на покупку приставки семьей составляет около тысячи рублей… Поэтому сегодня еще ресурс есть, и мы информируем жителей нашей области: если кто-то хочет получить компенсацию, мы готовы это сделать", — подчеркнул Руденя.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря 2018 года. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Российская телевизионная и радиовещательная сеть 11 февраля отключила аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чеченской республике.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.