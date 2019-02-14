С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Северо-Западного округа 21 марта рассмотрит жалобу совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов по заявлению другого акционера компании Дмитрия Костыгина, обвиняемого в афере с кредитом Сбербанка на 1 миллиард рублей.

"Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству. Дата и время судебного заседания 21 марта 2019 года 10.30 мск", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Васинкевич оспаривает в окружном арбитраже определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 октября 2018 года. В декабре он проиграл спор о правомерности введения реструктуризации долгов в суде второй инстанции. Апелляционный арбитраж, в частности, не усмотрел признаков злоупотребления правами со стороны Костыгина, инициировавшего процедуру банкротства партнера по "Юлмарту".

Как констатировал суд второй инстанции, обращение в суд с заявлением о банкротстве связано исключительно с неисполнением должником своих обязательств перед заявителем, а также в связи с признанием возможным в рамках процедуры банкротства, при ее надлежащей эффективности, получить удовлетворение своих требований в рамках процедуры реструктуризации задолженности либо впоследствии — реализации имущества должника.

Согласно оспариваемому определению арбитража Санкт-Петербурга, рассмотрение отчета финансового управляющего об итогах процедуры реализации реструктуризации долгов в отношении Васинкевича назначено на 13 марта. В реестр требований кредиторов включена задолженность Васинкевича перед Костыгиным на сумму 405 миллионов рублей.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основные акционеры — Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Васинкевич.

По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая является учредителем НАО "Юлмарт", в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученными деньгами обвиняемый, как отмечало следствие, "распорядился по своему усмотрению". Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в сфере кредитования". Сам Костыгин, который сейчас отпущен под залог в размере 25 миллионов рублей, вину не признает.