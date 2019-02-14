СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Власти Омской области, зная о плохих позициях региона в инвестиционном рейтинге АСИ, переоценили свои подходы и делают новые шаги навстречу инвесторам, заявил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Александр Бурков.

Омская область в рейтинге инвестклимата АСИ отнесена к четвертой группе и в 2018 году находилась на 71-м месте, опустившись на пять позиций.

"Это наш минус. Мы его услышали, переоценили свои подходы. Сейчас делаем новые шаги навстречу инвесторам. Мы имеем системы преференции по налогу на имущество для ряда отраслей. Мы в прошлом году создали наш региональный Фонд промышленности, и он начал активную работу совместно с российским фондом", — рассказал губернатор.

Он также сообщил, что также в этом году власти пошли навстречу малому и среднему бизнесу, в разы снизив стоимость выкупа земли, чтобы сформировать класс собственников в Омской области. Бурков пояснил, что в первую очередь, земля интересна в Омске, но от предпринимательского сообщества уже получено большое одобрение такого шага. Кроме того, власти работают над снижением административных барьеров для инвесторов.

"Так что выводы из допущенных ошибок мы делаем. Мы гонимся не за рейтингом, а за поиском каких-то фишек в создании благоприятных условий, которые могли бы помочь привлечь инвесторов", — добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.