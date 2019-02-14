МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Темпы роста абонентской базы операторов платного телевидения в России в 2018 году замедлились до 3,2% с 3,8% — в том числе, в связи с появлением у пользователей альтернативы в виде бесплатного цифрового эфирного телевидения, говорится в отчете аналитической компании "ТМТ Консалтинг".

"Возможности роста (абонентской базы – ред.) почти исчерпаны: проникновение уже превышает 77%, а у пользователей имеется альтернатива в виде цифрового эфирного ТВ и интернет-вещания телеканалов", — говорится в отчете. Тем не менее, отмечают аналитики, мультисервисные операторы еще видят потенциал в лице своих абонентов — пользователей ШПД и успешно переводят их с моноуслуги на пакетные тарифы.

По данным "ТМТ Консалтинг", по итогам 2018 года в РФ насчитывалось 44,2 миллиона пользователей платного ТВ против 42,8 миллиона в 2017 году. Объем рынка в денежном выражении вырос на 10,8% — до 93,3 миллиарда рублей. Динамика выручки осталась стабильно высокой (10,8% против 10,6% в 2017 году), что обусловлено повышением тарифов некоторыми операторами, изменением методики учета выручки, а также ростом потребления дополнительных услуг. Средний счет на абонента за год вырос на 11 рублей – до 178 рублей без НДС.

Самой быстрорастущей технологией остается IPTV (число пользователей выросло на 10%), новые подписчики – это по большей части абоненты ШПД, перешедшие на пакетные тарифы. Прирост абонентской базы спутникового ТВ оказался вдвое меньше, чем год назад (2% против 3,8%). Число подписчиков кабельного ТВ снизилось на 0,1% — уходят с рынка небольшие локальные игроки, не имеющие возможности конкурировать с федеральными операторами. Отток абонентов КТВ наблюдается только в аналоговом сегменте: за год телевидение в этом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) свыше 400 тысяч домохозяйств.

По прогнозам "ТМТ Консалтинг", в 2019 году положительный тренд в динамике абонентской базы еще сохранится, хотя рост будет незначительным (на 1,5-1,7%). Рост будет происходить в основном за счет подключений к IPTV в пакете с другими услугами. Темпы роста выручки снизятся до 8%. Объем рынка по итогам 2019 года превысит знаковую отметку в 100 миллиардов рублей.