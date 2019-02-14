ПЕНЗА, 14 фев /ПРАЙМ/. Пензенская область и Росмолодежь договорились о сотрудничестве в реализации государственной молодежной политики, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор области Иван Белозерцев и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение, которое предусматривает сотрудничество и взаимодействие при выполнении приоритетных задач и разработке механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики.

"Глава региона подчеркнул, что у Пензенской области есть как опыт проведения мероприятий всероссийского масштаба, так и интересные проекты. Иван Белозерцев предложил провести на пензенской земле всероссийский молодежный медиафорум. Планируется, что в нем примут участие молодые журналисты и блогеры из 50 регионов страны", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, регион организовал образовательный молодежный форум "Ласточка", где любой молодой человек или молодежная команда могут продемонстрировать свои таланты, озвучить идею, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.

"Были бы признательны за оказание поддержки на федеральном уровне, чтобы мы могли приглашать для участия в форуме молодежь из других российских регионов, выявлять и поощрять оригинальные идеи и решения, развивать лучшие инициативы", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Он отметил, что в Пензенской области проводится активная работа с молодежью. "У нас много инициативных талантливых ребят. Сегодня, например, здесь они представляют свой проект производства электромопедов RedMoped, победивший в конкурсе молодежного предпринимательства. Мы готовы участвовать в федеральных инициативах", — подчеркнул губернатор.

Стороны также обсудили возможность участия региона в социально ориентированных молодежных проектах "Школа Росатома" и "Территория культуры Росатома", возможность реализации на территории области проектов Росмолодежи, касающихся здорового образа жизни, а также вопросы содействия развитию регионального образовательного проекта "IT-Лаборатория" и участия региона в программе "Россия — страна возможностей".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.