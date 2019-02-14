СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи провел рабочую встречу с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным, где призвал наладить межведомственное взаимодействие, сообщает пресс-служба депутата.

В ходе рабочей встречи Кривоносов заявил, что необходимо наладить межведомственное взаимодействие и грамотно выстроить работу с профильным комитетом Государственной думы.

"Это касается законопроектной работы, разработки стратегии развития туризма, качественного аудита. Проводя мониторинг исполнения госпрограммы по туризму, мы видим расхождения в данных, существенное отставание от плановых показателей у ряда субъектов. Мы понимаем, что в каждом регионе индивидуальная ситуация, всегда можно вовремя и точечно скорректировать их работу", — приводит слова Кривоносова представитель пресс-службы.

При этом депутат подчеркнул, что парламентский контроль над реализацией госпрограмм будет продолжаться "с выездом на объекты в регионы, в том числе и сотрудников Счетной палаты".

Парламентарий предложил изменить подход распределения бюджетных средств, выделяемых на развитие индустрии туризма, в пользу продвижения туристического продукта.

Помимо этого Кривоносов поднял вопрос, касающийся упрощения процедуры доступа участников туристического рынка и регионов к средствам, выделяемым на поддержку отрасли, за счет предельного снижения административных барьеров.

Также парламентарий предложил расширить перечень экономических инструментов поддержки, таких как льготное кредитование турбизнеса, введение налоговых преференций. По мнению депутата, это простимулирует отрасль и привлечет еще больше инвестиций в регионы.

"В туризме наблюдается рост, но нас не устраивает его качество. Предприниматели должны ощущать улучшение делового климата, у инвесторов должны быть гарантии, бюджеты регионов и муниципалитетов — пополняться от туризма, а туристы — оставаться довольными качеством и уровнем отдыха в России", — подытожил встречу Кривоносов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.