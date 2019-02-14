НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев /ПРАЙМ/. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности и развитие научно-технического и инновационного потенциала республики, содействие социально-экономическому развитию и повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики.

"В рамках соглашения о сотрудничестве будет продолжена работа по развитию кластеров, промышленных технопарков и созданию благоприятных условий для работы предприятий на территории Чувашии", — отмечается в сообщении.

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России рассказал о том, на какие меры поддержки может претендовать уже существующий в Чувашии электротехнический кластер, и как строится совместная с регионами работа по созданию новых кластеров по наиболее перспективным направлениям.

Глава Чувашии отметил, что республика накопила богатый опыт создания промышленных кластеров и индустриальных парков. Еще в 2012 году в Чувашской Республике передовые предприятия объединились в Инновационный территориальный электротехнический кластер, который вошел в реестр Минпромторга России и стал единственным кластером в электротехнической отрасли, созданным в Приволжском федеральном округе. В настоящее время в него входят свыше 40 электротехнических предприятий республики, производящих более 100 тысяч наименований изделий.

Глава республики выразил надежду, что партнерство с Ассоциацией позволит сформировать необходимые условия для выхода на новые рынки сбыта продукции чувашских производителей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.