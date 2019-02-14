СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Омской области проходит непросто, но работа идет, сообщил в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Александр Бурков.

"Я думаю, как и у всех, ситуация непростая. С одной стороны, мы утвердили схему твердых бытовых отходов и выбрали регионального оператора. Конкурс трижды отменялся, год был потерян. Мы сейчас находимся в преддверии утверждения тарифа. Регоператор поставил два мусоросортировочных завода в Омске, еще будет в Таре", — сообщил губернатор.

Он также сказал, что параллельно регион вошел в нацпроект, и семь мусорных полигонов планируется ликвидировать с привлечением на это средств из федерального бюджета.

"В этом направлении работаем. Конечно, все непросто, и меня как губернатора настораживает размер тарифа, который предстоит, и вообще система организации этого процесса – сбора мусора, перевозки, утилизации. Очень большая территория – 600 километров с юга на север и 400 с запада на восток. Но движемся", — сказал Бурков.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.