СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Омская область не будет испытывать больших проблем в связи с переходом региона летом этого года на цифровое телевещание, сообщил в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Александр Бурков.

"Мы стоим на июль (переход на цифровое телевещание – ред.). Я думаю, что мы не будем испытывать больших проблем. Но, безусловно, мы сегодня уже готовим программу по поддержке социально-незащищенных слоев населения, чтобы всем дать возможность подключиться к цифровому вещанию, заложили на это средства", — сказал губернатор.

Бурков добавил, что сейчас вырабатываются критерии для помощи – прорабатывается вопрос, кому именно необходима помощь и в каком виде она будет наиболее эффективна.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря 2018 года. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Российская телевизионная и радиовещательная сеть 11 февраля отключила аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чеченской республике.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.