ПЕНЗА, 14 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин на инвестиционном форуме в Сочи в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Глава Пензенской области выразил уверенность в перспективности взаимоотношений с "Опорой России", предложил рассмотреть возможность проведения в текущем году мероприятия федерального значения – "Совет регионов" на территории нашего региона. Также в ходе встречи стороны обсудили пензенские инициативы в рамках реализации федерального проекта "Популяризация предпринимательства", — говорится в сообщении.

В частности, Белозерцев и Калинин обсудили реализацию инициативы, связанной с открытием в Пензенской области музея предпринимательства.

Губернатор рассказал на встрече о работе региона по созданию предсказуемых условий ведения бизнеса, удешевлению кредитных ресурсов, формированию гибкой системы господдержки инвестпроектов, сокращению сроков оформления документов, расширению инфраструктурных возможностей для предпринимателей, а также о помощи в организации экспортных поставок.

"За три последних года в пензенском регионе почти в два раза выросла плотность малого и среднего бизнеса. Сейчас она составляет 35 субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей региона, в то время как в 2015 году этот показатель составлял немногим более 20 субъектов", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.