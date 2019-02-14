БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в январе 2019 года составила 2,9%, и продолжает оставаться одной из самых высоких среди стран Латинской Америки, следует из доклада Национального института статистики страны.

Больше всего по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на продукты питания (3,4%), алкоголь и табак (3,5%), связь (7,4%), услуги ресторанов и отелей (3,7%).

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри в интервью радио провинции Сан-Луис отмечал начало замедления инфляции и улучшения деловой активности в стране, что должно привести к постепенному росту экономики.

Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%. Аналитики, опрошенные ЦБ Аргентины, прогнозируют инфляцию на 2019 год в 28,5%. По их мнению, средняя месячная инфляция до апреля 2019 года будет держаться на уровне 2,5%, затем замедлится до 2,2% в мае и до 2% в июне-июле.