МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Четверо россиян вошли в список Forbes самых перспективных людей Европы до 30 лет, сообщает журнал.

"В итоговый список вошли около 300 смелых и перспективных людей в возрасте до 30 лет, которые были распределены составителями по десяти категориям. Среди молодых людей, которые "привносят новые идеи в Европу", четверо россиян", — говорится в сообщении.

Так, в рейтинг Forbes вошла 28-летняя соосновательница марки женской одежды Sleeper Ася Вареца. Компания была создана в 2014 году, ее стартовый капитал составил 2 тысячи долларов. "Сегодня шелковые пижамы и халаты для повседневной носки бренда Sleeper можно найти на полках таких известных ретейлеров, как Barneys и Harrods", — пишет Forbes.

В список также включены российские хоккеисты Никита Зайцев и Евгений Дадонов, музыкант Даниил Трифонов.

Никита Зайцев подписал свой первый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Торонто Мейпл Лифс" в 25 лет. Технику его игры сравнивают с советскими хоккеистами. Евгений Дадонов играет за хоккейный клуб "Флорида Пантерз", болельщики называют его самым умным игроком на льду.

Даниил Трифонов в свои 27 лет выступает с лучшими мировыми оркестрами: "Метрополитен-Опера" в США, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Венским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Испании и другими.