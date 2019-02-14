БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины сделало существенное послабление для малого и среднего бизнеса, повысив порог зарплат, до которого не будет уплачиваться налог работодателем, заявил в четверг президент страны Маурисио Макри.

"Работодатель не будет платить налоги на труд сотрудников с зарплаты до 17,5 тысячи песо (около 450 долларов)… Это послабление улучшит ситуацию 200 тысяч работников и 19,5 тысячи фирм", — сообщил президент, чье выступление транслировалось в Twitter.

Ранее порог зарплат, до которого не уплачивались налоги, составлял 7,3 тысячи песо.

Многие малые или индивидуальные предприниматели в беседе с РИА Новости жаловались на регулярное увеличение налогов и сборов, а также тарифов на услуги ЖКХ, а жители Буэнос-Айреса — на то, что часть их любимых магазинчиков и кафе закрываются на отпускное время (январь-февраль), а потом уже не открываются.

В настоящее время Аргентина переживает серьезный экономический кризис. Инфляция в 2018 году составила 47,6%. Власти Аргентины взяли кредит у МВФ на 56,3 миллиарда долларов. Как заявляла ранее глава МВФ Кристин Лагард, восстановление роста аргентинской экономики начнется во втором квартале 2019 года.