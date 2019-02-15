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КОММЕРСАНТ

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— С военной стройкостью — Возводить объекты Минобороны будет новая публично-правовая компания — Министерство обороны приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли. Как стало известно "Ъ", президент Владимир Путин одобрил план создания публично-правовой компании (ППК) в сфере строительства в интересах вооруженных сил. Она заменит имеющиеся сейчас у военных восемь ФГУПов и три АО, полностью исключив "коммерческую составляющую в деятельности единственного исполнителя".

— От борьбы борьбы не ищут — Как Владимир Путин провел в поединках весь день — 14 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентами Турции и Ирана. От них ожидали прорыва на Идлибском направлении, но вместо этого получили фразу о том, что в ближайшее время будет сформирован конституционный комитет (по послевоенному устройству Сирии).

— Трейдерский захват бензина — ФАС обвиняет "Солид" в прошлогоднем росте цен — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возложила ответственность за рост цен на бензин в 2018 году на крупнейшего биржевого трейдера "Солид — товарные рынки", заподозрив его в картельном сговоре с ООО "А-Ойл". В прошлом году подобные обвинения в адрес "Солида" уже звучали со стороны "Роснефти".

— "Реставрация" провала — Застройщик оставил после себя 1,5 тыс. обманутых дольщиков — После краха крупнейшего подмосковного застройщика жилья Urban Group, как и ожидалось, началась череда банкротств региональных игроков. Теперь федеральные власти пытаются решить проблемы 1,5 тыс. дольщиков СК "Реставрация", признанной несостоятельной.

— Белый дом разбил грядки экономического роста — Подписана стратегия пространственного развития РФ — Стратегия пространственного развития утверждена правительством — об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ предполагает выделение для регионов перспективных экономических специализаций и определение крупных центров — авангарда ускорения увеличения ВВП.

— ВВП, похожий на сон — Экономическим властям России не нравится статистика 2018 года — Вслед за Минэкономики вчера и Банк России признал, что обнаруженные Росстатом 2,3% роста ВВП в 2018 году — результат действия разовых факторов, а аналитики регулятора даже предсказали вероятный пересмотр этой оценки. Между тем 1,5% или 2,3% роста экономики качественно ситуации не меняют. Риски инфляции, как и затухания экономической активности, растут.

— Профилактике прописали единство — Минздрав и ФСС планируют объединить медосмотры россиян — Минздрав планирует реформировать систему профилактического медицинского осмотра населения РФ. Выполняя поручение из майского указа президента, ведомство разработало проект приказа, который меняет частоту и содержание осмотров. В перспективе данные таких проверок здоровья могут быть объединены с результатами периодических осмотров работников вредных и опасных производств, которые сейчас софинансирует Фонд социального страхования (ФСС), на базе единой медицинской карты пациента.

— Влиятельные калининградцы встретились в петербургском суде — Бывших заместителя полпреда и депутата обвиняют в вымогательстве у главы СУ СКР — В Московском райсуде Санкт-Петербурга начался процесс по делу о вымогательстве у главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение "клеветнических и позорящих его репутацию" публикаций в оппозиционной региональной газете "Новые колеса".

— Владимир Путин присмотрелся к криминальным сходкам — Он предложил Госдуме ужесточить наказание создателям ОПС — Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к Уголовному кодексу РФ, ужесточающих наказание для руководителей организованных преступных сообществ (ОПС). Они отдельно вводят "ранее не установленную" ответственность за сам факт руководства сообществом, но при этом дают возможность его создателю уйти от нее, сдав силовикам участников ОПС.

— Советника министра посадили на детское питание — Высокопоставленный чиновник арестован по делу о взятках в Рязани — Басманный суд Москвы арестовал до 12 апреля Павла Пущина — советника министра экономического развития России Максима Орешкина. Следственный комитет России (СКР) считает, что, работая в представительстве Рязанской области в столице, он участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского предприятия "Детское питание".

— Роддом в Зюзино вступил в схватки — Медики и жители не согласны с закрытием медучреждения — Врачи роддома №10 в московском Зюзино совместно с жителями района провели протестную акцию в столичном департаменте здравоохранения: они отказались покидать ведомство, пока чиновники не прояснят судьбу медучреждения. Ранее оно было закрыто Роспотребнадзором из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а в мэрии уточнили, что рожают в нем в основном "иногородние и жители стран СНГ".

— Банкрот заказал своих управляющих — В Москве раскрыты два убийства — Как стало известно "Ъ", сотрудники Следственного комитета России (СКР) и МУРа раскрыли убийства сразу двух финансовых управляющих, совершенные в столице. По версии следствия, их заказал предприниматель, не вернувший своему кредитору 280 млн руб.

— Без скидки на штрафы — Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД — Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Минтранс, как выяснил "Ъ", предложил правительству РФ ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч. В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах.

— Восток — дело польское — На стадионе в Варшаве обсудили меры сдерживания Ирана — Противостояние Ирану стало главной темой завершившейся 14 февраля в Варшаве министерской конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей. Представители Вашингтона призывали ЕС выйти из иранской сделки и присоединиться к американским санкциям. Поляки пытались сдвинуть разговор в сторону проблем экономического развития Ближнего Востока.

— Вместе пришли, вместе и уйдут — США выведут войска из Афганистана только совместно с другими странами НАТО — США не будут выводить войска из Афганистана без одобрения НАТО. Об этом вчера на встрече министров обороны стран—членов альянса заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан. При этом вывод войск не случится, пока движение "Талибан" и афганское правительство не заключат соглашение о мире.

— "Газпром" умножает потоки — Алексей Миллер допустил строительство "Турецкого потока-2" — "Газпром" впервые официально и на высоком уровне объявил о возможности строительства второй очереди газопровода "Турецкий поток". Информация появилась по итогам встречи Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана спустя несколько дней после принципиального согласования поправок к законодательству ЕС, которые могут ограничить использование мощностей будущего газопровода "Северный поток-2".

— Госкомпании скинутся на цифровизацию — Членство в ЦТЛ будет стоить 5 млн руб. в год — Разработку единой цифровой платформы транспортного комплекса стоимостью 450 млрд руб. оплатят госкомпании. Членские взносы в учрежденную "РТ-Инвест Транспортные системы", ОАО РЖД, "Аэрофлотом" и другими структурами ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) составят 5 млн руб. на входе и еще 5 млн руб. в год.

— "Возрождение" меняет владельца — Им могут стать власти Подмосковья или Почта-банк — Банк "Возрождение", который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников. По данным "Ъ", рассматривается несколько вариантов — от присоединения "Возрождения" к связанному с ВТБ Почта-банку до продажи его инвесторам из Московской области.

— ВТБ собирает урожай — Группа консолидирует активы для создания зернового оператора — Как выяснил "Ъ", ВТБ, купивший 33,18% Новороссийского комбината хлебопродуктов, 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), создает единого российского зернового оператора. Сделка по НЗТ, о которой стало известно 14 февраля, должна быть закрыта во втором квартале, ее сумму аналитики оценивают не менее чем в 15 млрд руб.

— Блокировка с процентами — Приостановка операций по счетам и штраф за просрочку встретились в суде — Штрафы за несвоевременный расчет по кредитам, который был допущен компанией из-за ошибочной блокировки счетов по решению ИФНС, могут быть взысканы с налоговой службы. Главное, чтобы заблокированных средств на счетах компании хватало на расчеты с банком. К таким выводам пришли в Арбитражном суде Поволжского округа.

— Золото разнесут по счетам — Гражданам разрешат покупать драгметаллы на ИИС — Экономические ведомства намерены разработать механизмы, которые дадут возможность гражданам приобретать драгоценные металлы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это делается в рамках комплекса мероприятий по развитию организованных торгов на товарном рынке.

— Рубль попал под прошлые будущие санкции — Обновленный вариант американского законопроекта обрушил российский рынок — Очередная попытка американских конгрессменов провести закон о жестких санкциях в отношении России спровоцировала резкое обесценение рублевых активов. Курс доллара на биржевых торгах впервые с начала года закрылся выше уровня 67 руб./$, ведущие индексы снизились на 1–3%.

— Госбольницы поработали на зарплаты — Доходы от платных услуг замедляют рост — В 2019 году рост доходов от платных услуг госбольниц может замедлиться, ожидают представители системы здравоохранения. Последние два года этот показатель быстро увеличивался, так как медучреждения вынуждены были развивать платные услуги, чтобы повысить зарплату врачам в рамках исполнения майских указов президента страны. Однако теперь влияние этого фактора снижается, как и платежеспособность населения.

— "Шоколадница" обновляет меню — Перемены могут пройти под руководством бывшего топ-менеджера "Вымпелкома" — Попытки владельцев старейшей в Москве сети кофеен "Шоколадница" остановить падение посещаемости могут привести к неожиданным перестановкам в руководстве группы. На пост гендиректора ресторанного холдинга рассматривается Сергей Румянцев, бывший топ-менеджер "Связного" и "Вымпелкома".

— Агрегаторы такси ответят за пассажиров — Онлайн-сервисы могут обязать компенсировать ущерб здоровью клиентов — Депутаты Курганской облдумы предложили разделить ответственность между агрегаторами такси и таксопарками за вред жизни и здоровью пассажира во время перевозки. Инициатива направлена в Госдуму в виде поправок к закону о такси, принятому в первом чтении. Участники страхового рынка посчитали эту инициативу избыточной.

— Бренды выходят из доли — Крупные игроки консолидировали рынок смартфонов — В прошлом году совокупная доля небольших производителей Android-смартфонов, включая Irbis, Motorola, Philips, LG, сократилась с 24% до 9%, выяснила IDC. Это произошло благодаря консолидации рынка смартфонов крупными брендами, включая китайских Xiaomi, Huawei и Honor, считают аналитики и подтверждают участники рынка.

— Комиссии в расширенном составе — Банки развивают некредитный бизнес — Структура доходов российского банковского сектора меняется. Процентные выплаты остаются основным источником поступлений, но их доля постепенно сокращается. Зато все более обещающими выглядят комиссионные платежи. Они меньше зависят от состояния экономики, позволяя диверсифицировать источники дохода. Преследуя диверсификацию, участники рынка все глубже заходят в новые, нетрадиционные для банков сегменты.

— Цена вопроса — Гендиректор агентства "БизнесДром" Павел Самиев — о заветной мечте банковского сообщества — Термин "кредитные организации" применительно к банкам сегодня используется, пожалуй, только в России. В странах с развитым финансовым рынком давно поняли, что функционал банков гораздо шире — это финансовые институты, в которых непосредственно кредитные операции приносят менее половины всех доходов. Основную прибыль банки извлекают из комиссионных операций, что позволяет добиться диверсификации, а значит, устойчивости бизнеса.

— "Банк не должен подменять собой навигаторы по ресторанам" — Алексей Левченко, председатель правления банка "Ренессанс Кредит" — Стоит ли банкам расширять предложение услуг клиентам, объясняет председатель правления банка "Ренессанс Кредит" Алексей Левченко.

— "Мы контролируем спрос и поэтому интересны для партнеров" — Анатолий Печатников, заместитель президента—председателя правления ВТБ — О выборе направлений по увеличению комиссионного дохода банков рассказал заместитель президента—председателя правления ВТБАнатолий Печатников.

ВЕДОМОСТИ

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— Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн — Компания "КН-холдинг" направила в антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО "Нордголд менеджмент" и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold. Об этом рассказал сотрудник "Севергрупп", холдинговой компании Алексея Мордашова, через которую он контролирует свои предприятия, в том числе 99% Nordgold.

— Лидеров преступных группировок можно будет сажать за один лишь факт такого лидерства — Президентские поправки в УК могут спровоцировать волну репрессий, предупреждают юристы — Президент Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за создание преступного сообщества. Теперь согласно новой формулировке ст. 210 УК следствию не надо будет доказывать, что лидер организованной преступной группы (ОПГ) лично совершил преступление.

— Умиротворение в Сирии выходит за оговоренные рамки — Президенты России, Турции и Ирана решили уничтожать террористов по всей стране — Россия, Турция и Иран предпримут дополнительные шаги для стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, где ранее не исключалась возможность проведения военной операции против террористов. Об этом по окончании прошедшей в четверг в Сочи четвертой встречи трех лидеров сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

— Аналитики ЦБ объяснили рывок экономики России техническими причинами — В прошлом году рост ВВП мог быть ниже, а в 2016–2017 гг. – выше оценок Росстата — Причина зафиксированного Росстатом рекордного за шесть лет роста ВВП на 2,3% в 2018 г. кроется в технических причинах и связана с особенностью статистики, пишут аналитики ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды" (может не отражать официальную позицию регулятора).

— ВЭБ и Газпромбанк организуют финансирование мусорных ТЭС в Подмосковье — Проект структуры "Ростеха" оценивается в 155 млрд рублей — Об этом стороны подписали соглашение 14 февраля в Сочи. "РТ-инвест" (входит в "Ростех") построит мусорные электростанции в Московской области общей мощностью 280 МВт. Выработка электроэнергии составит до 2,2 млрд кВт ч в год. Они смогут перерабатывать 2,8 млн т мусора в год, это около четверти всех производимых в регионе отходов, сообщили представители ВЭБа и "РТ-инвеста".

— Российскому рынку дорого обошелся проект новых санкций — А чиновники уже успели пообещать поддержку бизнесу — В среду вечером пять американских сенаторов от обеих партий представили законопроект о новых санкциях в отношении России. Проект предлагает распространить санкции на российский госдолг, банки, киберотрасль и кораблестроение, инвестиции в российские СПГ-проекты и разработку нефтяных ресурсов. А также определить – считать ли Россию страной, спонсирующей терроризм.

— Соуправляющая Champagne J. Lassalle: "У женщин есть легитимность в мире вина" — Анжелин Тамплие рассказывает, почему она променяла карьеру в Yves Saint Laurent на виноделие и каково это – делать вино, названное дедушкой твоим именем — В отличие от Бордо, где вина называются именами замков, в которых их делают, или Бургундии, где главное в названии – апелласьон, в Шампани создатели вина исторически давали им собственные фамилии. Bollinger, Deutz, Lanson, Ruinart, Taittinger – это все фамилии виноделов или виноторговцев, основавших собственные марки.

— Единый 5G-оператор может обойтись российской экономике в сотни миллиардов рублей — Это плата за появление монополиста, оценили эксперты Высшей школы экономики — Инвестиции в развитие 5G в России могут составить 360–480 млрд руб. за 5 лет – в том случае, если операторы будут конкурировать друг с другом. К такому выводу пришли эксперты Института анализа предприятий и рынков НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

— Задорнов и Греф: Путина дезинформировали о высокой комиссии за прием карт — Цифру 3% президент всего лишь повторил, отвечая на вопрос, объяснил его пресс-секретарь — Руководители Сбербанка Герман Греф и "ФК Открытие" Михаил Задорнов назвали неточными данные о высоких комиссиях для ритейлеров за прием карт (эквайринг), которые привел президент Владимир Путин.

— Государство будет контролировать 25% перевалочных зерновых мощностей — ВТБ покупает Новороссийский зерновой терминал — Банк ВТБ приобретет 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал" (НЗТ) у Новороссийского морского торгового порта (НМТП). О подписании обязывающих документов стороны объявили на форуме в Сочи. Разрешение регулирующих органов получено, сделку планируется закрыть во II квартале, сказано в их сообщениях. Пресс-служба ФАС не располагает такой информацией, сообщил ее представитель.

— Страховщики не воспользовались правом повысить цены на ОСАГО — В 61 регионе России, в том числе и московском, средние цены полисов даже снизились — Полисы ОСАГО после расширения тарифного коридора подешевели в 61 регионе, сообщил Российский союз автостраховщиков. Средняя цена упала всего лишь на 132 руб.

— За что банки готовы доплачивать вкладчикам — Новые льготы для активных пользователей платежных карт входят в моду — Банки традиционно дают надбавки к ставкам вкладов отдельным категориям граждан: пенсионерам, получающим пособие по старости на карту банка, зарплатным или постоянным клиентам и т. д. "Это дополнительная возможность привлечь вкладчика, который только изучает предложения на рынке: сейчас разница в ставках вкладов в разных банках не слишком велика, нужны дополнительные бонусы", – объясняет менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский.

— Audi Q8: Гетерозис жанров — Ладно сложенная "старшеклассница" Audi оказалась отличной спутницей в поездке на курорт, разве что была не в голосе — Свидание с "совершенно новой", как ее назвали организаторы, моделью Audi – купе-кроссовером Q8 – было назначено в Португалии. Понятно почему: в Москве и ее окрестностях в начале февраля всегда пробковатая промозглая грязная зима, облекающая… нет, скорее обрекающая всякую сущность на унылое, серое прозябание.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Простите нашу дачу — "Дачная амнистия" в России закончилась на год раньше срока. Что дальше?— У владельцев земельных участков, на которых построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, осталось совсем мало времени, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. Сделать это можно до 1 марта нынешнего года. А далее процедура изменится.

— Спасение Вани Фокина — Мальчика, которого вытащили из-под завалов рухнувшего дома, выписали из больницы — Ваня Фокин выписан из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который в народе называют просто — клиника Рошаля. За его лечением следила вся страна. Это тот самый малыш, которого спасатели обнаружили и вытащили из-под руин обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Более 30 часов лежавший в своей кроватке Ваня провел под завалами, на морозе, и случилось чудо — он выжил.

— Былое и Дума — Продюсер BBC признал постановочной сцену с "жертвами химатаки" в сирийском госпитале — В Москве прокомментировали сенсационные признания продюсера BBC Риама Далати, который написал в Twitter, что сцена в госпитале сирийского города Дума в Восточной Гуте, где якобы оказывали помощь пострадавшим от предполагаемой химической атаки 7 апреля 2018 года, "была без сомнения постановочной", и он "может это доказать". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об инсценировке химатаки российская сторона утверждала с самого начала.

— Ночлег подорожал — Booking.com переложила свой НДС на российские отели — Популярный онлайн-сервис Booking.com с этого года, помимо комиссии, начал включать в счета российским гостиницам еще и 20 процентов НДС за свой доход по привлечению клиентов. Это вызвало недовольство отельеров и опасения, что цены за проживание вырастут.

— Импульс для мира — Лидеры России, Турции и Ирна выступили за целостность Сирии — Главное — обеспечить территориальную целостность Сирии, а народ этой страны должен сам определять свое будущее. Это следует из совместного заявления, которое приняли Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

— История рассудит — Валентина Матвиенко напомнила о вкладе СССР в развитие Афганистана — В четверг в Совете Федерации состоялся торжественный прием, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В верхней палате российского парламента собрались участники военных действий, члены ветеранских организаций. Среди них — сенаторы, депутаты Госдумы, сотрудники аппарата СФ.

— Без права на полет — Госдума вводит штрафы за неправомерный запуск дронов — Госдума решила остановить противоправное поведение в воздухе и на воде — финансовые санкции за некоторые категории правонарушений возрастут в разы. Вводится также новый штраф до 2 тысяч рублей для граждан, неправомерно запустивших в небо беспилотники. Правительственный законопроект на эту тему прошел первое чтение.

— Генерация позеленеет — Изолированные энергосистемы переходят на долгосрочные тарифы — Технологически изолированные энергосистемы России, которые не подключены к единой энергосистеме, получили право перехода на долгосрочные тарифы. Это поможет развитию генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и создаст задел для комбинированной выработки электроэнергии — с применением "зеленых" технологий и дизель-генераторов.

— Эфира хватает — Россияне готовы отказаться от услуг кабельных сетей — В семи регионах России, где 11 февраля перешли с аналогового на цифровое эфирное вещание, россияне задумались об отказе от услуг кабельных телесетей. Они теперь могут смотреть 20 федеральных телеканалов в хорошем качестве. Об этом сказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин, подводя первые итоги перехода на "цифру".

— Авторитет вне закона — Владимир Путин предложил сурово наказать "воров в законе" — "Воров в законе" будут "сажать" на срок до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии, а при совершении преступлений они могут остаться за решеткой пожизненно. Такой законопроект предложил президент и в Госдуме уже заявили о его поддержке.

— Жизнь иного качества — Дмитрий Медведев: Нацпроекты станут инструментом для решения социальных проблем — Российская экономика растет три года подряд, но качество этого роста правительство не устраивает — его пока не ощущают простые граждане, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Национальные проекты, в которых заложены комплексные преобразования во всех сферах жизни, призваны это изменить, добиться социальной справедливости.

— Разложили по доходам — В Сочи представили рейтинги регионов по финграмотности и уровню бедности — Действующий с 1 января 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) эксперимент по новой системе налогообложения самозанятых в перспективе можно будет распространить и на другие регионы. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

— Презумпция согласия — В Кузьминском райсуде Москвы началось рассмотрение иска семьи гражданина Молдавии Павла Мардаря, скончавшегося после ДТП в 2017 году. Его мать, брат и жена требуют взыскать с врачей в качестве моральной компенсации по 3,6 млн рублей в пользу каждого за посмертное изъятие органов погибшего. Ответчиками выступают Городская клиническая больница им. В.П. Демихова, Московский координационный центр органного донорства и Центр трансплантологии им. В.И. Шумакова. В иске говорится, что "Павел никогда не давал согласия стать донором органов". Кроме того, "никто не спросил близких родственников Павла, был ли он согласен стать донором или согласны ли близкие родственники на изъятие органов для трансплантации".

— Из северных морей — На российских прилавках будет больше креветок — Российские рыбаки больше чем на треть увеличили вылов креветок, рассказали в Росрыболовстве. Эксперты не исключают расширение ассортимента и снижение розничных цен на этот деликатес.

— Apple, открой видео — "Яблочная" компания готовит к запуску онлайновый сервис с шоу и сериалами — Весной этого года Apple может запустить собственный онлайновый видеосервис, где будет показывать кинофильмы, сериалы и шоу.

— Банки, трубы, корабли — Готова ли Россия к новым санкциям США?— Группа американских сенаторов анонсировала законопроект с новыми жесткими санкциями против России, пафосно озаглавленный "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (англ. аббревиатура DASKA). Соавторами документа стали русофобы "со стажем" — демократ Роберт Менендес и республиканец Линдси Грэм, которых поддержали несколько сенаторов от обеих партий. Известный склонностью к ярким метафорам Грэм назвал новую инициативу "санкциями из ада".

— Новосибирский наводчик — Владельцы торгового центра в Новосибирске заявили о репутационном ущербе в связи с участившимися проверками — Торговый центр "Восток" в Новосибирске был построен специально для того, чтобы здесь в комфортных условиях могли разместиться арендаторы, ранее торговавшие на Гусинобродском вещевом рынке: крупнейшая за Уралом барахолка многие годы привлекала не только горожан, но и оптовых покупателей из соседних регионов.

— Больше, чем просто топливо — АЗС "Роснефти" станут удобнее для водителей — По статистике, каждый 4 автомобилист покупает кофе на АЗС "Роснефти". По данным компании за 2018 год, на АЗС "Роснефти" было выпито 45 млн чашек кофе. Заправочные комплексы компании пользуются у водителей особой популярностью. И это неудивительно, ведь покупая топливо на АЗС "Роснефти", вне зависимости от места расположения заправки, всегда можно быть уверенным в его высоком качестве.

— Гаджет направит — В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах — В Сочи планируют запустить в апреле специальное мобильное приложение для туристов. С его помощью, к примеру, можно будет найти популярные экскурсионные маршруты и узнать всю необходимую информацию о них.

— Рекордная выручка — Синергия компании "Башнефть" с "Роснефтью" дает результаты — Компания "Башнефть" — дочернее общество "Роснефти" — заработала по итогам 2018 года 860,2 млрд рублей — рекордная сумма за всю историю компании. По сравнению с 2017 годом рост составил 28,2%. Таких результатов удалось достичь не только за счет роста цен на нефть (такой выручкой "Башнефть" не могла похвастаться ни на пике нефтяных цен в 2014 году, ни на пике добычи в 2016 году), ключевую роль оказывает синергетический эффект от вхождения компании в состав "Роснефти".

— Часовой с радионяней — Среди технических новинок, которые на этой неделе куратору отечественной оборонки вице-премьеру Юрию Борисову показали в расположенном в Анапе военном технополисе "ЭРА", отдельного внимания заслуживает электронный комплекс охраны "Стрелец-часовой".

— Чужие радары в бою ослепнут — Российские оборонщики разработали и запустили в серию достаточно оригинальные турбореактивные снаряды, предназначенные для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Самые "умные" противокорабельные ракеты теряют цель из виду, оставаясь видимыми для систем ПВО и ПРО наших кораблей.

— Кому полис дешевле — Автобусы упали в цене, трамваи подорожали — Стоимость обязательной автогражданки снизилась для легковых автопарков, а также для автобусов, использующихся для заказных перевозок. А цена страховки для автобусов,которые совершают регулярные перевозки, наоборот, выросла. Рекордсменом по стоимости полиса стала страховка для трамваев.

— Багги стреляет с ходу — Впервые в параде в честь Дня Победы пройдут авто-вездеходы багги "Чаборз-М3". В Росгвардии сообщили, что сейчас в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, дислоцированной в подмосковной Балашихе, готовят восемь автомобилей этой модели к прохождению в составе механизированной росгвардейской колонны.

— Побег с оружием — Конвойных судят за халатность — В Красногорском горсуде Подмосковья приступили к рассмотрению по существу уголовного дела о халатности, допущенной при конвоировании членов так называемой "банды ГТА" в августе 2017 года.

— Опасная профессия — Расследуя убийство арбитражного управляющего, СК раскрыл сразу два дела — В столице раскрыто убийство, которое произошло еще два года назад, но тогда по "горячим следам" убийц и заказчика поймать не удалось. А в четверг стало известно, что в Москве арестованы заказчик и трое соучастников, обвиняемые в похищении и убийстве арбитражного управляющего.

— Взрывы еще будут — В районе реки Бурея пока не планируют снимать режим чрезвычайной ситуации — Военные покидают место оползня на реке Бурея, где все последнее время они проводили взрывные работы. Но режим ЧС, введенный в районе 10 января, снимать пока не планируется. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели и ученые не исключают, что ситуация может значительно ухудшиться в марте — апреле, когда начнет таять лед.

— Улюкаеву вернули дом и деньги — Суд снял арест с имущества экс-министра — Замоскворецкий районный суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Судья Лариса Семенова, оглашая постановление, подчеркнула, что поскольку осужденный уже уплатил штраф в 130 миллионов рублей, просьбу о снятии ареста с его имущества следует удовлетворить.

— Минуя "Сокольники" — На красной ветке московского метро временно закрывают 5 станций — В столичной подземке закрываются сразу 5 станций — "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская". Движение поездов остановят из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Чтобы жители целого ряда восточных районов не оказались отрезанными от городского транспорта, столичные власти запускают сотни бесплатных автобусов.

— Дорогой перелет — Авиакомпания вынудила мать купить для двоих детей-инвалидов 11 билетов — По заявлению жительницы Хабаровского края о нарушении авиакомпанией прав ее детей Курганская транспортная прокуратура проводит проверку. Неприятная история приключилась с Натальей Загуменной из города Вяземский. С 20 января она с двумя сыновьями-двойняшками Матвеем и Максимом, страдающими ДЦП, находилась на лечении в Илизаровском центре. В Курган они отправились по квоте, выделенной минздравом Хабаровского края.

— Расслабилась и присела — Неформальную наркозависимую блогершу Глазову оставили под арестом — Мосгорсуд признал законным заключение под стражу наркозависимой героини статьи о наркотиках модели Анны Глазовой.

— Пистолет как аргумент — Фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити" из СИЗО не выпустили — Дело двух участников вооруженного конфликта с охранниками на территории комплекса "Москва-Сити", Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, рассмотрел Мосгорсуд. По ходатайству следствия им продлили меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая.

— Штамповали компромат — Громкий скандал во французских СМИ — Такого громкого скандала во французских СМИ, будь-то печатные или электронные, здесь не было минимум последние лет десять. А началось все с того, что на специально созданной в газете Liberation платформе по проверке той или иной информации получили сигнал о существовании анонимного интернет-сообщества.

— Две стороны Венесуэлы — Мадуро обратился к европейцам — Государственный переворот в Венесуэле был спровоцирован Вашингтоном, считает президент страны Николас Мадуро. Однако глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо так и не смог заручиться поддержкой армии, поэтому решение некоторый стран о признании его главой государства является ошибкой.

— Диктатору ищут место — Власти Испании примут указ об эксгумации Франко — Совет министров Испании намерен в пятницу утвердить распоряжение об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Как напомнил в беседе с "РГ" адвокат Луис Фелипе Утрера-Молина, представляющий интересы семьи каудильо, "это логическое завершение процесса, начатого правительством пиренейского королевства летом прошлого года".

— Батькивщина не приняла — Наместника Десятинного монастыря не пустили домой — Украинские спецслужбы нашли новый способ борьбы с инакомыслием: у противников режима отнимают паспорта и депортируют. Такая история произошла накануне с наместником Десятинного монастыря, епископом Макаровским Гедеоном, вернувшимся из США.

— Гигант отлетался — Airbus снимет с производства самый большой авиалайнер — Судьба самого большого в мире серийного пассажирского самолета А380 решена. Европейский авиаконцерн Airbus объявил в четверг о том, что производство этого авиалайнера прекращается. Последний самолет будет поставлен в 2021 году.

— Договор висит на волоске — Европейский парламент принял резолюцию в защиту ДРСМД — Европарламент принял резолюцию с призывом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Брюсселе полагают, что этот документ является ключевым фактором в обеспечении безопасности и стабильности в Европе, а также оказывает серьезное влияние на нераспространение ядерного оружия.

— Каким будет мир?— Общество становится все более плюралистическим, но с формированием двух центров притяжения — Америка плюс Большая Евразия — Мир аналитики — и российской, и зарубежной — захватила идея неопределенности будущего. Между тем мир, несмотря на его хаотичность, вполне предсказуем. Представление о тотальной непредсказуемости опасно не только ошибками в политике, но и отказом от активного влияния на его развитие. Из-за смятения элит он как никогда податлив для воздействия.

— За Крым — Известный французский писатель Патрик Бессон о том, кому принадлежит Таврида — В то время как страны Запада с упорством, достойным иного применения, называют добровольное возвращение Крыма в состав России "аннексией", иного мнения придерживаются многие их граждане. Особенно те, кто хоть чуть-чуть интересуется историей этого вопроса. Среди них французский писатель, лауреат нескольких престижных литературных премий, в том числе Французской академии, Патрик Бессон. В одном из последних номеров еженедельника "Пуэн" он опубликовал эссе "За Крым", в котором напоминает некоторые исторические факты, имеющие отношение к событиям середины XIX века и не только.

— Крым. Май. Море — Почему крымские отельеры снизили цены на отдых в 2019 году — Отели и гостиницы в Крыму на майские праздники в среднем на восемь-девять процентов снизили цены. Об этом сообщило региональное министерство курортов и туризма.

— Сорвали голос — Жители Калининграда добились отмены концерта популярного рэпера Элджея — В Калининграде отменили концерт популярного хип-хоп-исполнителя Элджея, назначенный на 16 февраля. Как заявили организаторы мероприятия, такое решение они приняли вместе с артистом и его менеджерами.

— В суд с чемоданом — За порчу багажа уралец отсудил у авиакомпании 150 тысяч рублей — Компенсации за испорченный во время перелета чемодан добился житель Верхней Пышмы Александр Старинов. Суд признал, что перевозчик крайне небрежно отнесся к багажу клиента, и за побитый чемодан обязал выплатить компенсацию в 150 тысяч рублей.

— Капля в час — В Башкирии тракторист за работу получал воду — "Водную" диету прописало своему работнику руководство агрохолдинга в Бирском районе Башкирии. Со штатным трактористом расплачивалось не деньгами, как положено по Трудовому кодексу, а… водой.

— Кредит недоверия — УФАС оштрафовало банк на 150 тысяч рублей за рекламное СМС — Житель Архангельска получил на мобильный телефон СМС от неведомого банка: "Максим Александрович! Реализуйте свои планы уже сегодня. Вам предварительно одобрен кредит на сумму до 245 000 рублей!" Далее указывались контактный телефон и ссылка на сайт кредитного учреждения для оформления заявки. Другой бы прочитал, удалил да забыл.

— Держи удар, иммунитет! — Профессор Анна Щербина: Генетика помогает излечивать самые смертельные болезни — Нередко при малейшем недомогании ставим себе диагноз: "снизился иммунитет, барахлит иммунная система". Что же она такое? В чем ее могущество? Насколько велика ее власть над нашим здоровьем, да и самой жизнью? Об этом обозреватель "РГ" беседует с заведующей клиническим отделением иммунологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д.Рогачева профессором Анной Щербиной.

— Поздний диагноз — Детей с диабетом в России за три года стало больше на 23 процента — Более 42 тысяч российских детей страдают сахарным диабетом. За последние три года их число выросло на 23 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Прошло оно на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Китайская грамота — Врач пошел на языковые курсы — В Калмыкии открылись необычные курсы китайского языка. Базой для его изучения стала Республиканская больница имени Жемчуева. Впервые в России бесплатные занятия по китайскому проводятся для врачей и медперсонала прямо в лечебном учреждении, практически без отрыва от рабочего места.

— Вечер, больница — Отсутствие психологической помощи вредит онкобольным — Поступление новых пациентов, череда операций, посещение близких. Обходы врачей, капельницы, уколы, перевязки. Исследования… А потом наступает вечер и — тишина. Кто-то из классиков однажды сказал: "Тишина, ты лучшее из того, что слышал". Он прав? Нам, живущим в мире звуков, далеко не всегда желанным, согласиться с классиком? А онкобольным по душе вечерняя тишина в больнице?

— Спасти пациента — Когда худоба не в радость — Кемеровские хирурги спасли стремительно теряющего вес жителя Кузбасса. За несколько дней он похудел на 15 килограммов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не видит проблемы: украинский депутат хочет отметить 8 Марта в Крыму — Парламентарий Верховной рады Евгений Балицкий объяснил, почему нарушает негласные запреты Киева — Депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий намерен в ближайшее время посетить Крым. На полуострове он может оказаться уже 8 марта, рассказал "Известиям" парламентарий. Политик отметил, что он не единственный из депутатов Верховной рады, кто после 2014 года ездил в Крым.

— Карта тройки: Россия, Иран и Турция выступили за целостность Сирии — Решения, принятые на встрече в Сочи, ускорят процесс политического урегулирования в республике — Астанинский переговорный процесс стал эффективным механизмом нормализации ситуации в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин в Сочи на саммите России, Турции и Ирана. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление, в котором Москва, Анкара и Тегеран в очередной раз подтвердили свою "твердую и неизменную приверженность" единству и территориальной целостности арабской республики.

— Дорогой триллионов: бизнес готов инвестировать в нацпроекты — Санкции не помешают достижению стратегических целей страны — Бизнес готов вложить в национальные проекты 12 трлн рублей — инвестзаявки уже сформированы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. На реализацию нацпроектов будет выделена беспрецедентная сумма — порядка 26 трлн рублей.

— Льготы небесные: государство поддержит бизнес-ангелов — В Минфине предлагают компенсировать им налоги с доходов от стартапов — Для инвесторов, готовых поддержать новые проекты на ранних этапах развития, готовят льготы. Минфин предложил компенсировать бизнес-ангелам налог на доходы физлиц, полученные от вложений в технологические стартапы, следует из законопроекта ведомства (есть у "Известий"). С появлением такой меры частные лица будут охотнее вкладывать деньги в инновационные компании, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Войска должны были уйти из Афганистана на месяц раньше" — Спецкор "Известий" Николай Саутин — о том, почему власти СССР отложили вывод армии и как на уход советских солдат реагировали местные жители — Вывод советских войск из Афганистана должен был начаться в январе 1989 года. Однако, чтобы избежать потерь при движении колонн из глубины страны, было принято решение перенести сроки с 15 января на 15 февраля — месяц требовался офицерам на сложные переговоры с моджахедами. Об этом в интервью "Известиям" рассказал доктор философских наук Николай Саутин.

— 30 лет на иголках: как Афганистан стал основным поставщиком наркотиков — Столь огромные масштабы торговля опиатами приобрела после ухода советской армии — 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В обеих странах до сих пор идут споры о правильности этого шага. Для участников тех событий эта дата — напоминание о человеческой трагедии, а в самом Кабуле — национальный праздник. Вместе с тем за три десятилетия после ухода Советов экономика страны в буквальном смысле подсела на иглу — центральноазиатское государство превратилось в крупнейшего в мире поставщика опиума и героина.

— Двойной удар: новый метод спасает детей с нейробластомой IV стадии — В российском онкоцентре вылечили четырех маленьких пациентов с диагнозом, который еще недавно был смертельным для 60% таких больных — Российские врачи начали успешно лечить детей с нейробластомой группы высокого риска – на поздних стадиях заболевания. Для этого применяется метод, который включает в себя тандемную (двойную) аутологичную трансплантацию костного мозга и иммунотерапию новым лекарством со специфическими антителами к клеткам опухоли. Эффективность этого метода доказана американскими онкологами.

— Мартовские виды: импичмент главы Черногории запустят весной — Инициативу уже поддержали 23 депутата — Черногорская оппозиция планирует в марте запустить процедуру импичмента президента страны Мило Джукановича. Инициативу уже поддержали 23 депутата. Об этом "Известиям" рассказал парламентарий и лидер "Демократического фронта" (ДФ) Милан Кнежевич. По его словам, действующий президент должен быть отстранен от должности в связи с нарушением Конституции.

— По второму кругу ада — Как Россия ответит на новые американские санкции — Москва оставляет за собой право ответить на новые ограничительные меры (их называют sanction bill from hell) со стороны США, внесенные в конгресс под надуманным предлогом, если они все же будут введены. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. По мнению опрошенных "Известиями" политиков и экспертов, российская экономика адаптировалась к санкционному давлению и справится с очередным пакетом.

— "Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером" — Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов и выборах президента РФС — Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков способен вывести отечественный футбол на новый уровень. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил министр спорта Павел Колобков.

— Несладкое детство — 40% детей с диабетом I типа могут стать тяжелыми инвалидами — ВРоссии растет заболеваемость диабетом. Как заявила 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Татьяна Голикова, за три года (2015–2017) она увеличилась на 23%. Сейчас в стране более 42 тыс. детей, живущих с диабетом I типа. Причем почти у половины из них заболевание не компенсировано — то есть показатели сахара в крови меняются постоянно.

— Заливай на трезвую — Пиво и вино не вернутся в продажу на АЗС — Автозаправочные станции пока не смогут продавать пиво и вино. Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента дало отрицательный отзыв на законопроект о возвращении алкоголя на АЗС. С документом ознакомились "Известия". Осенью прошлого года правительство не возражало против того, чтобы Госдума приняла проект, внесенный еще в начале 2017-го.

— "Если талибы встроятся в мирную жизнь, наступит время для пересмотра санкций" — Посол РФ в Афганистане — о том, на каких условиях Москва готова перестать считать движение экстремистским — Политическое урегулирование в Афганистане — не предмет споров между Москвой и Вашингтоном. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий. Он рассказал, что Кремль в одиночку не может пересмотреть статус талибов (запрещены в РФ), нужна единая позиция Совбеза ООН.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Нацпроекты не зашли в регионы — Нацпроекты, за которые регионам придется отчитываться уже через два месяца, пока вызывают вопросы у властей субъектов Федерации и у Госдумы: не все соглашения об их финансировании подписаны, а по некоторым из них не хватает данных, показала дискуссия политиков и чиновников на Российском инвестиционном форуме в Сочи

— США снимают санкции с паузы — Санкционная пауза, длившаяся несколько месяцев, окончена: в конгресс США внесен законопроект, который "изменяет статус-кво и вводит значимые санкции против России Владимира Путина". Это первая санкционная инициатива нового конгресса, созванного в январе 2019 года, и на первый взгляд она очень жесткая. Американские сенаторы предложили ввести запрет на инвестиции в новый суверенный долг России и ограничения для российских банков, российских энергетических проектов за рубежом (включая проекты СПГ), российской судостроительной отрасли.

— Аул, где мечты сбываются — Почти 20 лет клан Арашуковых был неприкосновенен. Сейчас Следственный комитет обвиняет сенатора Рауфа Арашукова в причастности к убийствам, а его отца Рауля—в создании преступного сообщества и хищении газа на сумму более 31 млрд руб. Корреспонденты РБК побывали в Карачаево-Черкесии, поговорили с врагами и друзьями Арашуковых, с топ-менеджерами "Газпрома", федеральными и региональными политиками и сотрудниками спецслужб, чтобы узнать, как поднимался и почему рухнул один из самых влиятельных кланов Северного Кавказа.

— США сверили с НАТО дальность российских ракет — США и НАТО будут вырабатывать единую политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 14 февраля на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе, подводящем итоги двухдневной встречи министров обороны НАТО, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

— Дефицит переводит стрелки на Китай — Вагоностроители в условиях дефицита железнодорожных колес в России готовятся начать закупать их в Китае, сообщили РБК два участника совещания у замминистра промышленности и торговли Александра Морозова и замглавы Минтранса Владимира Токарева, состоявшегося в декабре прошлого года. Планируется, что на двух китайских предприятиях проведут сертификационные испытания и в случае успеха каждому разрешат поставку в Россию по 400 тыс. колес в течение трех лет, рассказали источники РБК.

— Операторы испугались отечественного оборудования — В начале января Минкомсвязь опубликовала проект постановления правительства, в котором предложила дополнить правила хранения для операторов связи требованием о том, что технические средства накопления информации, входящие в состав оборудования для обеспечения выполнения "закона Яровой", должны быть произведены на территории России и иметь соответствующее заключение. Требование должно распространяться на все системы хранения данных (СХД), которые будут приобретать операторы, после того как закон вступит в силу.

— Ольга Блажко сворачивает "Алые паруса" — Розничная сеть "Алые паруса" выставлена на продажу, РБК рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. Другой источник, знакомый с предложением о продаже, знает, что оно включает в себя девять торговых объектов, шесть из которых находятся в собственности компании, три—в аренде, рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи сети. Собственники "Алых парусов" выходили с предложением о покупке их объектов, подтвердил РБК президент сети "Азбука вкуса" Вадим Долгов.