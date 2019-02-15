ВАШИНГТОН, 15 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал бюджетный закон, который предполагает полное финансирование всех министерств и ведомств до конца финансового года 30 сентября, сообщили в пятницу в Белом доме.

Таким образом, как минимум до этого срока шатдаунов больше не будет.

Ранее Трамп потребовал от конгресса обеспечить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, а когда получил отказ, не подписывал бюджет ряда министерств более месяца, что нарушило работу учреждений. Конгресс в четверг принял бюджет, в котором обеспечено 1,4 миллиарда долларов на строительство стены до конца финансового года 30 сентября.

В ответ на это Трамп объявил режим чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью на границе с Мексикой. Объявление такого режима позволит президенту получить до 8 миллиардов долларов на строительство стены, заявил ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.