СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Создание культурно-спортивно-просветительских центров при школах поможет уменьшить отток населения из малых городов и обеспечить их социальной активностью, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Кировской области Игорь Васильев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, в регионе необходимо принимать меры для закрепления кадров, населения в небольших городах. Важную роль в этом может сыграть создание условий для просвещения, отдыха и развития спорта. Это возможно при создании культурно-спортивно-просветительских центров на базе школ.

"Если это будет школа, в которой будет настоящий кинотеатр, а не переоборудованный, настоящий спортивный зал, бассейн, зал для занятий творчеством, дети днем смогут учиться, вечером заниматься в кружках, смотреть кино, а после пяти часов в него смогут прийти взрослые. Зачастую из этих малых городов, даже имея высокую заработную плату, люди уезжают, потому что нет социальной инфраструктуры. Мы предлагаем ее создавать, и здесь есть место и частно-государственному партнерству, и инвесторы придут в такие места", — сказал он.

Глава региона добавил, что обсуждал эту идею с президентом России Владимиром Путиным, и она нашла поддержку. Ее продвижение возможно и при реализации национальных проектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.