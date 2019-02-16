СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Регионы будут бороться за привлечение квалифицированных кадров, которые станут ключевым ресурсом для реализации национальных проектов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, в Челябинской области традиционно ключевыми являются социальные национальные проекты, направленные на развитие медицины, образования, городской среды. При этом выполнение масштабных задач, определенных правительством, должно обеспечить прорывные результаты для региона.

"Объекты (для включения в нацпроекты) сформированы, нам понятно, какое отставание мы должны ликвидировать в образовании, инфраструктуре городов, дорожном хозяйстве. Перечень исчерпывающий. Финансовые ресурсы есть для этого. Но, чтобы достичь этих целей, надо сосредоточиться на качестве человеческого капитала, который будет заниматься реализацией на практике этой задачи. Мы все будем бороться и конкурировать за кадры", — заявил Дубровский.

По его словам необходима подготовка своих специалистов, изучение лучших практик.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.