СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Все жильцы дома, пострадавшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске, будут переселены, если пожелают этого, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Жители уцелевших подъездов неоднократно обращались в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и администрацию президента РФ с просьбой рассмотреть возможность их переселения в другое жилье. Президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать горожан, учитывая не только материальные последствия, но и тяжелые моральные потрясения, которые перенесли жильцы этого дома во время и после ЧП. Челябинский губернатор Борис Дубровский заявил, что для расселения дома, скорее всего, понадобится год.

"Сам алгоритм выполнения поручения президента: сейчас демонтаж (седьмого и восьмого подъездов, пострадавших при взрыве), затем оценка технического состояния. Если все здание будет признаваться аварийным – будем расселять все здание. Также деньги на федеральном уровне выделены. Если нет (здание будет признано безопасным для проживания), то тот, кто хочет уехать, будет квартиры выкупать. Кто хочет остаться — останется", — сказал Дубровский.

Он добавил, что на месте демонтированных подъездов планируется формировать общественное пространство.

"Вид этого общественного пространства мы сейчас активно обсуждаем с гражданами, которые там живут. Есть разные мнения. Кто-то видит мемориал, кто-то не хочет мемориал. Я думаю, что мы найдем компромисс и правильное решение", — пояснил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.