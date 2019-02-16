СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 20% в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, Китай является многолетним деловым партнером Южного Урала. При этом Челябинская область активно сотрудничает с Китаем не только в традиционном экспорте продуктов питания, но и в машиностроении и металлургии.

"Цифр пока отчетных нет, но за девять месяцев мы видим, что плюсом около 20% был рост товарооборота с КНР. Думаю, что эта цифра сохранится и за 12 месяцев", — заявил Дубровский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.