МЕХИКО, 16 фев /ПРАЙМ/. Вовлеченная в крупный коррупционный скандал бразильская строительная компания Odebrecht подписала с прокуратурой Перу соглашение, позволяющее ей продолжить работу в стране в обмен на всю информацию о выплаченных взятках, сообщила компания.

Перу стала восьмой страной, с которой компания достигла подобных договоренностей. Между тем для Перу это стало первым соглашением подобного рода. Более того, оно может привести к тюремному заключению сразу четырех бывших президентов страны: Алехандро Толедо, Алана Гарсии, Ольянты Умалы и Педро Кучински.

Как уточнило издание Comercio, Odebrecht обязуется предоставить властям Перу всю информацию о взятках, которые компания выплатила в стране за последние 15 лет за выигрыши в конкурсах на строительство объектов инфраструктуры. Также корпорация должна выплатить штраф в размере 610 миллионов солей (183 миллиона долларов).

В свою очередь, прокуратура Перу обязуется не преследовать в судебном порядке менеджеров компании, сотрудничающих со следствием и предоставляющих информацию.

В конце марта 2018 года конгресс Перу удовлетворил прошение на тот момент президента Перу Педро Кучински об отставке в связи с подозрениями в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

Ранее прокуратура Перу предоставила улики, что бывший президент Алан Гарсия мог получить от Odebrecht взятку в 100 тысяч долларов за проекты в стране.

В начале 2017 года суд в Перу выдал ордер на арест Алехандро Толедо по подозрению в получении взяток от Odebrecht. По данным следствия, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы именно Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.

Кроме того, прокуратура считает, что Умала также мог получать деньги от Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.