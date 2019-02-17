МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Работа Всемирной торговой организации (ВТО) в последнее время застопорилась на фоне санкций и торговых войн, но тем не менее членство в организации положительно для России, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Состоялось большое заседание министров ВТО, организация сейчас де-факто не функционирует, все процессы просто застопорилась", — сказал Орешкин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

По его словам, США наиболее активно сейчас действуют на международной арене, разрушая все те принципы работы, которые складывались в последние годы.

При этом, отметил Орешкин, членство в ВТО положительно для России.

"Если Россия выйдет из ВТО, мы можем получить резкое ухудшение торговых условий с основными партнерами, для наших металлургов, для ряда других компаний, которые поставляют на внешние рынки, ситуация резко ухудшится. ВТО — это абсолютное благо сейчас для России, надо уметь там работать, взаимодействовать", — добавил он.