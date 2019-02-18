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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Газпром" вытесняют из трубы — Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить "Северный поток-2" наполовину пустым — Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу "Газпрома": газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Как выяснил "Ъ", одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой. "Газпром" уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2".

— Контуры темного будущего — В отношениях Запада и России просвета не предвидится — Проходившая в Мюнхене 15–17 февраля конференция по безопасности показала, как Запад намерен дальше строить отношения с Москвой. О России там говорили часто — в основном как об угрозе единству и демократии в Евросоюзе. В экономических вопросах дело с ней иметь будут, но считаться с мнением в международных делах и при решении задач безопасности, судя по выступлениям ключевых спикеров, не намерены.

— Специнвестконтакт — Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства — В случае успеха продолжающихся переговоров о снятии санкций США с группы ГАЗ Олега Дерипаски немецкий Volkswagen (VW) может стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта (СПИК) с государством. Совместные вложения, дополнительные к текущим 20,9 млрд руб. в рамках СПИК, составят 13,7 млрд руб. Они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей "Урал" и грузовиков линейки Next.

— Улов дальнего плавания — У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах — Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам. Теперь они не могут несколько раз перегружать обработанный улов во внутренних морских водах и территориальном море России. Новые правила приводят к потере времени, а упущенная выручка уже достигла 5 млрд руб., жалуются участники рынка.

— Пенсионный фонд улучшает форму — ПФР вышел на развилку выбора правового статуса — Пенсионный фонд может сменить свой нынешний не вполне определенный статус "госучреждения с особенностями" и стать казенным учреждением. В пользу такого варианта высказался глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, который ранее заявлял, что на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая могла бы находиться под тройным управлением — государства, бизнеса и профсоюзов. Такая компания обладала бы большей самостоятельностью — статус казенного учреждения, за который выступала социальный вице-премьер Татьяна Голикова, предполагает более жесткий контроль над его деятельностью.

— КС разрешил не платить за хижины как за дворцы — Граждане смогут добиваться ускоренного перехода на расчет налога по кадастру — Конституционный суд (КС) разрешил гражданам добиваться в суде исчисления налога на имущество физлиц на основании кадастровой оценки, если расчет налога от инвентаризационной стоимости, разрешенный субъектам РФ до 2020 года, непомерно высок. Такое случается крайне редко и может объясняться как ошибкой в расчете оценки, так и заниженной кадастровой оценкой. Бремя доказывания в таких делах КС возложил на граждан, но, по мнению экспертов, у них "мало шансов на успех".

— Промышленность начала год с нуля — Выпуск в обработке снизился впервые с сентября 2018 года — В январе 2019 года динамика промышленного производства в годовом выражении оказалась самой слабой с декабря 2017 года — замедление роста выпуска в добыче сопровождалось его сокращением в обработке. С учетом сезонности промышленность продолжает демонстрировать все более уверенную стагнацию, а годовые темпы роста указывают, что официальный прогноз роста сектора на 2019 год может оказаться сильно завышенным.

— Секрет политсовета — Конференцию севастопольской "Единой России" готовят без участников затяжного конфликта — Партийную ротацию в рядах севастопольского отделения "Единой России" 22 февраля на партийной конференции оценит лично секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщил источник в региональном отделении. По его словам, сейчас основные задачи — сформировать политсовет, который увеличится с 40 до 50 членов, а также наладить диалог с местными политическими элитами. При этом подготовка партконференции проходит в режиме секретности, а стороны конфликта — депутаты из группы Алексея Чалого в заксобрании и сторонники губернатора Дмитрия Овсянникова — к ней не привлекаются, говорят собеседники "Ъ" в партии.

— Валентина Матвиенко вошла в президентский график — Спикер СФ сократит зарубежный визит, чтобы присутствовать на оглашении послания — Делегация Совета федерации (СФ) во главе со спикером Валентиной Матвиенко начинает официальный визит в Бруней. Ранее сообщалось, что из-за командировки в Юго-Восточную Азию госпожа Матвиенко не будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию. Теперь программа была сокращена "без ущерба для целей поездки" и делегация вернется к моменту оглашения послания, сообщает пресс-служба СФ.

— Честь генерала СКР сохранят в тайне — Московский райсуд Санкт-Петербурга закрыл по просьбе главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области Виктора Леденева слушания по делу о вымогательстве у него $50 тыс. экс-заместителем полпреда президента в СЗФО Александром Дацышиным и экс-депутатом Калининградской облдумы Игорем Рудниковым. Они, по версии следствия, предлагали потерпевшему заплатить за прекращение публикации компромата на него в газете господина Рудникова "Новые колеса". Защита заявила, что "следствие, прокуратура и суд спасают генерала от подозрений в коррупционности". Вопрос о нарушении принципа гласности в этом громком деле сегодня рассмотрит комиссия президентского Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и защите журналистов.

— От гастарбайтеров ждут авансовых платежей — Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующий законопроект разработали в МВД. В Госдуме считают идею оправданной, но сомневаются, что такой налог будет легко собирать.

— Северная Осетия стоит за блокпост — На Северном Кавказе назревает новый конфликт, связанный с размежеванием республик. В Северной Осетии широко обсуждается предложение Рамзана Кадырова "избавиться от блокпостов на административных границах" в регионе. Глава Чечни не пояснил, какой именно пункт досмотра имеет в виду, однако общественные деятели Осетии уверены, что речь идет о КПП "Чермен". Этот блокпост был установлен на границе Северной Осетии и Ингушетии в 1993 году после вооруженного конфликта. Общественные деятели Северной Осетии выступают категорически против закрытия блокпоста.

— В деле об убийстве топ-менеджера завода не хватает версий — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ взяла под особый контроль расследование уголовного дела об убийстве заместителя коммерческого директора крупного оборонного предприятия — Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина, совершенном в июле прошлого года. По версии следствия, топ-менеджер стал жертвой конфликта со своим начальником на предприятии, однако надзорное ведомство решило, что Следственный комитет России не рассмотрел все возможные мотивы заказа этого преступления.

— У "Помощника Москвы" проблемы с законом — Столичные власти, как выяснил "Ъ", пытаются изменить законопроект о мобильном приложении для фиксации нарушений ПДД с помощью смартфонов. Текущая его редакция фактически парализует работу московской программы "Помощник Москвы", следует из письма в МВД, написанного вице-мэром столицы Максимом Ликсутовым. Приложение, работающее с 2015 года, уже позволило оштрафовать более 800 тыс. нарушителей. В зоне риска может оказаться и мобильное приложение "Народный инспектор", действующее в Татарстане. В МВД, по сведениям "Ъ", пообещали "принять во внимание" просьбы столичных властей, в Госдуме к ним отнеслись скептически.

— Дональд Трамп просит Европу забрать террористов из Сирии — Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников забрать из Сирии своих граждан, воевавших в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Свыше 800 террористов были захвачены США в ходе боев на восточном берегу реки Евфрат. Если просьба Вашингтона не будет услышана, Дональд Трамп пообещал просто отпустить террористов.

— Авиационные выбросы некому принять — Промедление властей РФ в создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов CO2 грозит убытками для авиакомпаний. Уже с этого года российские перевозчики должны начать сбор данных о своих выбросах при зарубежных перелетах для международного регулятора ICAO. Но Минтранс не назначил ответственный за это орган и не утвердил порядок аккредитации компаний, которые будут заниматься проверкой отчетов. На рынке опасаются, что промедление российских властей приведет к росту выплат авиаторов и теоретически даже к запрету для них международных полетов с 2027 года.

— Немцы обоснуются за Уралом — "Ъ" стали известны параметры проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург—Челябинск, соглашение о реализации которого заключили Siemens, РФПИ и профильный консорциум. Стоимость строительства составит 344 млрд руб., нужен капитальный грант из федерального бюджета на 231 млрд руб., а также еще 278 млрд руб. до 2050 года из бюджетов регионов. Эксперты добавляют к факторам успеха возможность прямых заходов поездов в аэропорты и работу нескоростных участков между этим отрезком и другими крупными городами Урала и Сибири.

— Ритейлеры борются с зависимостью — Ритейлеры ищут способы решить проблему массовых промоакций, на долю которых у некоторых компаний уже приходится до 35% продаж. В частности, розничные сети активно разрабатывают альтернативные индивидуальные скидки. Так, "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) за счет держателей клубных карт по итогам 2018 года смог увеличить выручку на 2%, а "Азбука вкуса" — на 13,2%. Целевые кампании призваны повысить маржинальность от продажи товаров и постепенно отучить покупателей от промозависимости.

— Банкротства — двигатель слияний — Период роста российского рынка слияний и поглощений (M&A) оказался недолгим. По итогам 2018 года снизились количество сделок и их суммарная стоимость (в долларах США). При этом выросла средняя стоимость трансакции, побив рекорд последних девяти лет. Это связано с общим упадком в экономике страны, а также с господством на рынке компаний с госучастием, аппетиты которых поднимают среднюю стоимость трансакций.

— Инвесторам не хватает роста — В начале года международные инвесторы существенно сократили свои вложения на американском и европейском рынках акций. Они не видят адекватной доходности на фоне усиливающихся ожиданий замедления темпов роста экономик этих регионов. В качестве альтернативы инвесторы выбирают компании развивающихся стран, в том числе российские, которые сильно подешевели в прошлом году и выглядят недооцененными.

— Обратная сторона акциза — Нефтяники недовольны параметрами демпфера — По данным "Ъ", нефтяные компании хотят изменения параметров демпфирующего механизма, который был придуман, чтобы сгладить влияние скачков цены на нефть на внутренние цены на топливо. Из-за того что экспортные цены на бензин сейчас низкие, нефтяники заплатят в бюджет 10 млрд руб. за январь и еще 4 млрд руб. могут заплатить за февраль. Компании хотят изменить демпфер так, чтобы при стоимости нефти в диапазоне $60–65 за баррель выплаты были нулевыми. Минфин выступает против корректировок. Решение может быть принято в марте.

— Spinnaker Support не нашла поддержки — Американская компания Spinnaker Support, занимающаяся услугами сторонней техподдержки программного обеспечения Oracle и SAP, не смогла выйти на российский рынок. Объявив об экспансии в 2017 году, она планировала сотрудничать в том числе с российским госсектором, но, по мнению конкурентов, так и не нашла клиентов, несмотря на инвестиции до $3 млн. Оказывающая похожие услуги американская Rimini Street, вышедшая в Россию в середине 2018 года, уходить с рынка не планирует.

— Акционеры "Юлмарта" не смогли расстаться — Вопреки решению Лондонского суда, акционеры "Юлмарта" Дмитрий Костыгин и Август Мейер не выкупили долю третьего совладельца онлайн-ритейлера Михаила Васинкевича за $67 млн. В срыве сделки стороны винят друг друга. Конфликт продолжится в судах Кипра и Британских Виргинских островов, где Михаил Васинкевич требует ликвидировать структуры Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, владеющие акциями "Юлмарта", и обязать их владельцев выплатить ему $75 млн.

— У "Белой птицы" появился "Ресурс" — Предприятия некогда крупного производителя мяса бройлеров группы "Белая птица", которую на рынке считали подконтрольной экс-акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву, продолжают привлекать потенциальных покупателей. Активы ростовского дивизиона холдинга, включая завод на 60 тыс. тонн продукции в год, заинтересовали ГАП "Ресурс". Эта компания за счет сделки фактически станет монополистом на рынке мяса бройлеров юга страны.

— В Azino777 обнаружили новых игроков — Украинские власти подозревают в организации одного из крупнейших в России онлайн-казино Azino777 не только россиянина Альберта Валиахметова, но и двоих граждан Украины, следует из постановления киевского суда. Найти подозреваемых пока не удалось, поэтому, по информации "Ъ", правоохранители готовят запрос в Интерпол. Связи с Azino777 владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова, которых СМИ ранее называли причастными к этому бизнесу, на Украине не нашли.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный" — В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Вместе с ним были задержаны еще три сотрудника фонда – партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Их подозревают в мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный". Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

— Власти Верхней Пышмы не хотят платить за ошибки советских предшественников — Новая власть не в ответе за незаконные решения времен СССР, считают авторы жалобы в КС — Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу администрации Верхней Пышмы (Свердловская обл.) на положения Гражданского и Бюджетного кодексов, а также закона о местном самоуправлении, позволяющие возлагать на горадминистрацию обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных незаконными решениями органов власти СССР. Об этом сообщается на сайте суда.

— Политическая интеграция России и Белоруссии пока маловероятна — Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на трехдневных переговорах в Сочи не обсуждали готовящийся в России налоговый маневр, который может привести к потерям для белорусского бюджета. Об этом Лукашенко сообщил в пятницу по окончании переговоров. Зато, по его словам, президенты решили "начать ревизию отношений" двух стран и "посмотреть союзный договор – что у нас там не выполнено за последние годы".

— Призыв портить бюллетени впервые расценен как преступление — Движение "Голос" попросило Центризбирком и Генпрокуратуру проверить правомерность возбуждения уголовного дела в связи с распространением осенью в Псковской области листовок с призывом портить бюллетени на выборах губернатора. Дело было возбуждено еще в сентябре по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Поводом стало распространение псковским отделением партии "Яблоко" листовок и видеоролика с призывом проставлять в бюллетенях более одной отметки, что автоматически делает их недействительными. 13 февраля у псковских яблочников прошли обыски.

— Медведев предложил по-новому считать бедных — Решения о пособиях принимаются на основе "сухих цифр", "стандартного набора данных" и картина бедности получается "обезличенной", признал премьер Дмитрий Медведев. Чтобы оказывать более адресную помощь бедным, нужен их социальный портрет, учитывающий специфику ситуации и потребности, образование и здоровье, цитирует его "Интерфакс". Тогда государство сможет более адресно "помочь получить образование, которое лучше обеспечит преимущества на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разработать для таких людей механизмы поддержки создания малого бизнеса". "При современных технологиях сделать это абсолютно несложно", – убежден Медведев.

— ОЭСР предложила способы налогообложения технологических гигантов — Цифровая трансформация экономики позволяет технологическим компаниям предлагать продукцию и услуги в странах, где они не присутствуют, экономя на налогах. Годами такие компании, как Alphabet, Apple, Facebook, аккумулировали прибыль в юрисдикциях с низкими налогами на иностранный капитал, например Ирландии или Нидерландах. По оценкам Национального бюро экономических исследований США, в 2015 г. транснациональные корпорации перевели более $600 млрд, или около 40% своей прибыли, в налоговые гавани. Более $100 млрд досталось одной только Ирландии.

— Единственный европейский эксплуатант SSJ100 отказался от этого самолета — Ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе "Флот" перестала указывать семь самолетов SSJ100. Их она получила в лизинг в 2016–2017 гг. Теперь в разделе "Флот" значатся только иностранные региональные реактивные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85. CityJet работает по модели "мокрого" лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний. Все семь ее SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines, причем четыре самолета – в ливрее последней.

— "Яндексу" удалось снизить зависимость от рынка рекламы — "Мы построили еще одну компанию поверх первоначальной" – так прокомментировал итоги прошлого года один из основателей и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож. Каждый пятый рубль, или 25,3 млрд руб., компания получила от не связанного с рекламой бизнеса. В IV квартале доля нерекламной выручки была даже выше и достигла 24%. Еще в 2017 г. она составляла всего 7%, а в 2016 г. – 4%.

— "Вкусвилл" начал открывать в бизнес-центрах магазины без продавцов и замков на холодильниках — Сеть магазинов "Вкусвилл" с августа 2018 г. открывает точки самообслуживания в офисах, рассказал "Ведомостям" руководитель проекта и директор по строительству "Вкусвилла" Кирилл Щербаков. Уже работает более 10 микромаркетов в офисах CRVT, Mail.ru Group, Ozon и др., говорит он. Работа построена на доверии к покупателям, поясняет Щербаков: клиент берет из холодильников еду и продукты, сканирует штрихкоды, платит банковской картой, телефоном или смарт-часами. Видеоконтроля и замков на холодильнике нет, подчеркивает Щербаков. В обычных "Вкусвиллах" около 1500 видов товара, в микромаркетах – лишь 160, говорится на сайте ритейлера. Также "Вкусвилл" открывает магазины мини-формата с 700 позициями. В планах – открыть и большой магазин, говорит директор по развитию сети "Вкусвилл" Михаил Мамчур.

— ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго — О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из ряда западных стран, сообщил РБК. Соответствующее письмо исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз. "Ведомости" также ознакомились с копией документа, достоверность его содержания подтвердил профильный чиновник. Представитель ФТС подтвердил отправку письма, а представитель Минсельхоза – его получение. Министерство рассматривает предложения, добавил он.

— "В контакте" обещает запустить аналог сервиса обмена короткими видео TikTok — Входящая в Mail.ru Group социальная сеть "В контакте" разрабатывает собственный сервис для обмена короткими видео, рассказал "Ведомостям" знакомый с деталями проекта человек и подтвердил источник, близкий к Mail.ru Group. Разработкой сервиса социальная сеть занялась еще несколько месяцев назад и обещает выпустить продукт к лету 2019 г. Это будет отдельное приложение, но интегрированное с социальной сетью, говорят собеседники "Ведомостей". Интеграция со "В контакте" позволит получить дополнительную базу пользователей для успешного запуска, объясняет он. Название новой разработки собеседники "Ведомостей" не раскрывают. Представитель "В контакте" отказался от комментариев.

— Верфь "Звезда" может перейти с зарубежной стали на российскую – списке возможных поставщиков – ММК и "Амурсталь" — В конце 2018 г. вице-премьер Дмитрий Козак встретился с металлургами, РЖД и представителями "Звезды". Речь шла о возможности поставки российской судовой стали для верфи "Звезда", рассказали "Ведомостям" два участника правительственной встречи и подтвердил один из контрагентов "Звезды".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Конечная остановка — Пассажиры мурманской маршрутки высадили умирающего человека прямо на дорогу, так как спешили по своим делам. По словам судмедэкспертов, если бы они вызвали скорую помощь, мужчину удалось бы спасти. Шокирующая история — в материале "РГ".

— Переход на личности — ЦБ подготовил для банков рекомендации по работе с биометрическими данными граждан. При использовании системы рекомендовано обеспечить криптографическую защиту информации, а действия операторов, работающих с данными, — регистрировать.

— Литр подогреют — С началом весенних полевых работ стоимость моторного топлива плавно пойдет вверх. Для сдерживания роста цен в оптовом и розничном сегментах кабмин рассмотрит увеличение компенсаций нефтекомпаниям, обеспечивающим внутренний рынок топливом.

— Внесите аванс — МВД предлагает с 2020 года расширить схему налогообложения работающих в России иностранцев. Речь идет о гражданах, имеющих вид на жительство или разрешение на проживание и работающих на территории страны.

— Компас для Союза — В рамках Союзного государства нужно создавать лучшие условия для будущего России и Беларуси, заявил Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко. Вместе главы государств проанализировали отношения двух стран за последние 20 лет.

— И бедность аршином общим не измерить — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал создать подробный социальный портрет бедности. По мнению главы кабмина, решение этой проблемы возможно, но для этого государство должно общаться с каждым человеком и находить конкретный рецепт.

— Завтрак в Мюнхене — Россия готова к возобновлению отношений на равноправной основе в том темпе, который удобен нашим партнерам, заявил глава МИД Сергей Лавров на Мюнхенской конференции. Он также отметил, что к российской стороне стали больше прислушиваться.

— Платить обязан — Минтруд предложил поднять единовременные выплаты, причитающиеся работникам при увольнении в связи с ликвидацией организации. Согласно поправкам, граждане будут получать выплату в размере двукратного среднего заработка.

— Цени свой дом — Налогоплательщик вправе требовать от налогового органа использования для расчета налога на имущество сведений о его кадастровой или рыночной стоимости. Соответствующее решение вынес КС РФ после проверки дела многодетной матери из Барнаула.

— Кто соберет обломки — Прежний мир развалился, его куски лежат повсюду и их сейчас нужно заново собрать — в Мюнхене это стало очевидно, считает немецкий политолог Александр Рар. Об основных тенденциях Мюнхенской конференции и о позиции Меркель он рассказал "РГ".

— Остаться в доле — На заседании Госсовета поставили задачу создать плавные условия перехода застройщиков на новую модель финансирования долевого строительства. Какие проблемы тормозят этот переход и как их решить, обсуждали участники экспертного совета в "РГ".

— Дрон-камикадзе — Концерн "Калашников" на выставке в Абу-Даби впервые представил высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА". Разработчики называют свое творение новым интеллектуальным оружием.

— Дома лучше — Во время коротких выходных на 23 февраля и 8 марта россияне планируют отказаться от дальних поездок за рубеж в пользу внутренних направлений. Особенно популярны в этом году бюджетные туры на поезде.

— Сидячие игры — В следственных изоляторах по всей стране могут появиться площадки для активных спортивных игр. Соответствующий проект запускает ФСИН. Как пояснили в тюремном ведомстве, арестанты смогут играть в подвижные игры только с соседями по камере.

— Полицейский и очки — В будущем московским полицейским раздадут очки, оснащенные функцией распознавания лиц. С их помощью стражи порядка будут выявлять в толпе людей, находящихся в разыскных базах, и оперативно задерживать их. Подробности — в материале "РГ".

— Ракеты под прикрытием — На учении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" впервые применили новейшую машину дистанционного разминирования "Листва". В штабе РВСН отметили, что до 2020 года в ракетные соединения поступит около 20 таких машин.

— Американское шоу — Гуайдо в главной роли — Каракас в эти дни гораздо спокойнее, чем было в 2017 году, когда в стране прошли выступления против боливарианского правительства. В этом убедился спецкор "РГ". Ситуация в Венесуэле напомнила ему 12-й раунд профессионального боксерского поединка.

— Париж не сдается — В воскресенье исполняется три месяца с первого митинга "желтых жилетов", который состоялся 17 ноября. Организаторы решили отметить эту дату вторым днем протестов подряд, чтобы дать возможность присоединиться тем, кто работает по субботам.

— Каталонцы снова на улицах — Тысячи людей вышли на улицы Барселоны в знак протеста против процесса над 12 каталонскими политиками. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств на проведение в октябре 2017 года референдума о независимости региона.

— Маршрут построен — Ижевская ИT-компания выпустила прибор и приложение Hudway Glass, с помощью которых можно проецировать данные о скорости движения автомобиля и маршрут на лобовое стекло. Теперь водителю не придется отрывать взгляд от дороги и отвлекаться.

— Цифровой мой человек — Россия лидирует по количеству преступлений в Сети. Чтобы снизить риски, необходимо повышать цифровую грамотность населения. Так, в стране может появиться образовательный стандарт для получения статуса квалифицированного интернет-пользователя.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По миру пойдут — Иностранцам предложат проекты из списка Белоусова более чем на 900 млрд рублей – В ближайшие месяцы РФПИ начнет переговоры с зарубежными инвесторами по приоритетным для российской экономики проектам из списка рабочей группы Силуанова — Шохина, сказал "Известиям" глава фонда Кирилл Дмитриев. Предварительно для иностранцев отобрано около 15 проектов в сферах нефтехимии, логистики и транспортной инфраструктуры. Сопредседатель рабочей группы и глава РСПП Александр Шохин предполагает, что наиболее привлекательные проекты могут спровоцировать конкуренцию между иностранным и российским бизнесом. Несмотря на возможный конфликт интересов, участие зарубежных инвесторов крайне важно, полагают эксперты. Благодаря этому в России могут быть локализованы современные технологии и решены проблемы с импортными составляющими.

— Восток. Дело тонкое — За что в Москве арестовали крупного американского инвестора — схемы, из-за которой были задержаны основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять фигурантов этого дела. Причиной, по версии следствия, стала сделка от февраля 2017 года. В ходе нее подконтрольное Майклу Калви Первое коллекторское бюро заменило кредит перед банком "Восточный" акциями люксембургской International Financial Technology Group. Предполагается, что они были заведомо переоценены. Ущерб кредитной организации оценивается в 2,5 млрд рублей. Майкл Калви назвал обвинения способом надавить на фонд, чтобы прекратить судебное разбирательство в Лондонском арбитраже. Опрошенные "Известиями" эксперты указывают: операции с активами банков нередко становятся предметом спора, однако могут быть и способом борьбы в корпоративном конфликте. А о том, что акционеры банка "Восточный" не могут договориться между собой, известно уже с сентября 2018 года.

— Ракетная перепись — У России есть условия для многостороннего ДРСМД — Москва будет приветствовать новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности, если к нему присоединятся все страны, имеющие подобные вооружения. Об этом "Известиям" рассказали высокопоставленные собеседники в российских дипломатических кругах. При этом речь должна идти не только о неудобных для США государствах — Китае, КНДР, Иране, но и, например, союзниках в Европе — Франции и Великобритании и других. Как отметили в Совете Федерации, подобное соглашение было бы "идеальным сценарием", однако вряд ли на это согласятся американские партнеры.

— Заговор от сговора — ЦБ хочет усилить контроль над торговлей бензином — Банк России предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на моторное топливо. Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Они должны будут раскрывать организаторам торгов финансовую отчетность, предоставлять информацию о своей деловой репутации и судебных спорах, а также хранить клиентские поручения и данные об их исполнении, включая записи телефонных звонков. Это уже второй пакет мер, направленный на пресечение сговоров и перепродажи топлива. Первый вступил в силу в январе. Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

— Максимум сближения — Россия и Белоруссия готовы к дальнейшей интеграции — Россия и Белоруссия готовы к сближению в той степени, которая отвечает желанию народов двух стран, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос "Известий", глава Белоруссии заверил, что две страны могут объединиться хоть завтра, но все зависит от мнения граждан. Владимир Путин отметил, что необходимо проанализировать, где в рамках Союзного государства можно двигаться вперед, создавая лучшие условия для будущего обоих государств. При этом экономические разногласия Москвы и Минска не были основной темой прошедших встреч. Неформальный диалог лидеры двух стран продолжили и в выходные. Как сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в воскресенье Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь катались на лыжах.

— На границе стену строят хмуро — Дональд Трамп объявил в Америке режим ЧП и готовится к новой битве с демократами — Введение президентом США режима чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой может стоить Дональду Трампу судебных исков, которые обрушат на него демократы. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Американский лидер решил не отправлять страну опять в шатдаун и подписать бюджет, в который его оппоненты согласились включить лишь $1,4 млрд на стену вместо запрашиваемых $5,7 млрд. Таким образом, Дональд Трамп не смог продавить конгресс и решил "спасать" Штаты от нелегалов обходным путем.

— Совет без опасности — В Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой — Разрыв Договора о РСМД, раскол между Москвой и Западом и необходимость укрепить совместную оборону Европы стали определяющими темами 55-й конференции по безопасности в Мюнхене. Участники мероприятия традиционно не смогли обойтись без критики в адрес России, но звучала она скорее по инерции, а на второй день форума и вовсе отошла на второй план. Как признал, подводя итоги конференции, глава российского МИДа Сергей Лавров, в Москве давно ни на кого не обижаются, а более двух десятков двусторонних встреч на полях показали: за нормализацию отношений выступают даже те, кто в публичном пространстве Россию критикует. Определенные итоги принесла и одна из самых непростых встреч форума — переговоры с японской стороной. Как рассказал "Известиям" один из российских дипломатов, Москва и Токио в общих чертах договорились о возобновлении регулярного стратегического диалога между странами, что позволит РФ задавать неудобные вопросы о военном сотрудничестве Японии и США.

— Спрос нормальный — Власти не планируют субсидировать ипотеку — Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки, заявил "Известиям" замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в 2019-м они вырастут с нынешних 9,56 до 10,5–11% годовых. Прошлый год стал рекордным для России по выдаче жилищных ссуд — объем кредитования превысил 3 трлн рублей. Рост ставок неизбежно приведет к сокращению спроса на такие займы, предупреждают эксперты. Однако механизмы субсидирования все же могут обсуждаться, если макроэкономическая ситуация ухудшится.

— Поломали голову — Ученые предупреждают о кибератаках на нейроимпланты — Российские программисты совместно с учеными группы функциональной нейрохирургии Оксфордского университета приступили к работе по устранению уязвимостей, найденных в работе нейроимплантов. Современные методы лечения многих заболеваний предполагают установку в мозг электродов, подключенных к генератору импульсов. Настройки такого устройства меняет врач с помощью специальных программ. А значит, воздействовать на него могут и злоумышленники. Подобная вероятность возникает и при имплантированном кардиостимуляторе. Ученые и эксперты по информационной безопасности рассказали "Известиям" о том, какие последствия могут иметь такие взломы и как их предотвратить.

— Суставная часть — Разработана механическая рука для людей с ограниченными возможностями — Новый робот-манипулятор, созданный в МФТИ, поможет людям с ограниченными возможностями. Он представляет собой механическую руку с семью суставами и кистью, которая способна брать предметы, налить лекарство, напоить и накормить человека. В перспективе такие установки могут пригодиться и на производстве, — там, где работникам буквально нужна "третья рука". Управляется уникальный робот взглядом. Изобретение российских ученых появится на рынке в ближайшие три года.

— "Мы собираемся развивать свой собственный розничный формат" — Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов — о торговле пивом и консервами в отделениях, а также о потенциале выхода на IPO.

РБК daily

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— Гостеприимство по "Восточному" — В Москве арестован Майкл Калви, основатель BARING VOSTOK, чьи фонды инвестируют в России более 20 лет. Дело заведено по заявлению миноритария банка "Восточный", где у Baring Vostok 51,2% акций конфликт с другими акционерами.

— Место госбанков заняли СПГ-проекты — Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков, но в то же время ставит под удар СПГ-проекты.

— Керченскому инциденту дан законный ход — Сенаторы США хотят ужесточить контроль за исполнением санкций против России по закону о химоружии. Это следует из законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", с полным текстом которого ознакомился РБК.

— Дроны "Силком" оторвали от футбола — За время чемпионата мира по футболу российские военные предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов, сообщил представитель генштаба, впервые раскрыв подробности работы и характеристик комплекса подавления БПЛА "Силок".

— "Эреспал" сбивает рынок с ритма – Фармацевтические компании могут лишиться около 2,5 млрд руб. годовой выручки, если Росздравнадзор отзовет с рынка препараты на основе фенспирида. Это первый за последние годы случай отзыва популярного медикамента.

— Сверхдержавы начали противостояние в Баварии — В Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Выступления представителей Вашингтона, Пекина и Москвы подтвердили главный тезис доклада экспертов форума—мир вступил в эпоху противостояния трех сверхдержав.

— Эмбарго пошло на консервацию – российская таможня предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт яиц, оливок, фруктовых соков и джемов, консервов из мяса и рыбы. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд.

— Siemens выбрал магистральный путь до Урала – Железнодорожная "дочка" Siemens совместно с РФПИ поучаствует в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали Челябинск—Екатеринбург стоимостью 320 млрд руб. В бюджете средства на нее пока не предусмотрены.

— "Магнит" засверкал ярче "Л'Этуаль" — По итогам 2018 года на первое место по продажам косметики и парфюмерии вышла сеть дрогери "МАГНИТ КОСМЕТИК". Предыдущие 15 лет лидером в этом розничном сегменте была "Л"Этуаль".