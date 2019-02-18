ХАБАРОВСК, 18 фев /ПРАЙМ/. Правительство Хабаровского края и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о содействии иностранным компаниям, которые планируют реализовывать инвестпроекты на территории региона, сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

Отмечается, что соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 14-15 февраля. Со стороны правительства Хабаровского края документ подписал министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка, со стороны РФПИ – директор по региональным проектам, руководитель центра привлечения инвестиций в регионы России Александр Малах.

"Правительство Хабаровского края и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, фонд окажет содействие зарубежным компаниям, которые планируют работать на территории Хабаровского края, а также поможет инвесторам в подборе площадок для реализации проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФПИ ранее уже софинансировал ряд проектов на территории Хабаровского края. В 2018 году РФПИ с партнерами проинвестировал 350 миллиардов рублей в 25 проектов. Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ в 2019 году станут инфраструктура и технологический сектор.

Как отметил Малах, у Хабаровского края есть потенциал роста и возможности для увеличения объема иностранных инвестиций в регион.

"Сотрудничество с правительством края позволит создать дополнительные условия для привлечения в Хабаровский край ведущих международных стратегических инвесторов. Совместные усилия РФПИ и партнеров фонда — АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и Росконгресса — предоставят краю существенную экспертизу и поддержку в представлении региона международному инвестиционному сообществу", — приводятся в сообщении слова Малаха.

Отмечается, что РФПИ был создан в 2011 году. За годы работы РФПИ уже привлек в российскую экономику более 40 миллиардов долларов иностранного капитала.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.