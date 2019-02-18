МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Ревизия коллективных антенн в России в многоквартирных домах должна быть проведена в рамках перехода от аналогового на цифровое эфирное телевидение, заявил гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начался в феврале и займет полгода. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще 7 регионов. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

По словам Романченко, системы коллективного приема ТВ-сигнала (коллективных антенн), существовавшие с советских времен, пришли в упадок, когда начало работать кабельное телевидение, операторы которого стали подключать абонентов с помощью этой инфраструктуры. Он затруднился назвать, сколько сейчас многоквартирных домов имеют коллективные антенны для приема цифрового эфирного телевидения, отметив, что точные данные есть только у региональных администраций.

"Сейчас в плане реализации перехода от аналогового вещания к цифровому заложено отдельным пунктом, что должна быть проведена ревизия коллективных антенн, систем коллективного приема телевидения", — сказал Романченко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в разных регионах работа идет по-разному. "В Тверской области, которая была пионером перехода от аналогового вещания к цифровому, на специальном заседании правительства приняли решение, что восстановление этих систем коллективного приема должно проходить за счет средств капительного ремонта. А в Татарстане, например, при восстановлении антенн просто эта услуга включается в услуги ЖКХ, как это было в Советском Союзе, и можно совершенно спокойно с эфира брать 20 каналов", — сказал глава РТРС.

При этом он отметил, что для жителей подключение коллективной антенны обойдется недорого.