ТЮМЕНЬ, 19 фев /ПРАЙМ/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Тюмени проведет выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности в Уральском федеральном округе, в частности, на транспорте и в учебных заведениях.

Предстоящее совещание открывает серию таких мероприятий, которые ежегодно проводятся секретарем Совбеза в каждом из восьми федеральных округов Российской Федерации. Темой каждого совещания становятся различные актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в российских регионах.

В этот раз с полномочным представителем президента РФ в УрФО, главами регионов Урала, а также представителями федеральных министерств и ведомств намечено обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

ЧП В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ

В 2018 году произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

После трагедии в Керчи власти заговорили об ужесточении правил получения разрешений на гражданское огнестрельное оружие. В частности, Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом предложила повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года, а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая облекла эту идею в форму законопроекта. Также предлагалось ввести специальный порядок для получения охотничьего билета.

В декабре прошлого года директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что гвардейцы совместно с ФСБ представили президенту России Владимиру Путину комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия после трагедии в Керчи. А в конце января нынешнего года детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что главе государства представили предложения по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

КРУПНЫЕ ДТП НА УРАЛЕ

За последние месяцы на дорогах Урала произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий. В октябре прошлого года ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта. В аварии пострадали 17 человек, из них семеро госпитализированы, водитель легковушки скончался. В конце ноября в Каслинском районе при столкновении четырех автомобилей погибли пять человек.

В конце декабря один человек погиб и еще 10 пострадали при столкновении двух грузовиков и еще нескольких автомобилей на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, вблизи населенного пункта Нижние Серги.

В январе этого года три человека погибли, еще пятеро, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области. Также в Свердловской области водитель лесовоза спровоцировал ДТП, в котором погибли четыре человека, включая двоих шестимесячных младенцев.

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ

По традиции, на совещании будут обсуждаться итоги выполнения решений, принятых по итогам предыдущего аналогичного совещания. Оно прошло 20 марта прошлого года в Екатеринбурге. Тогда обсуждались дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности.

Тогда Патрушев, в частности, указал на необходимость к 2019 году обеспечить все субъекты УрФО работающей системой экстренного вызова оперативных служб по единому номеру "112". Как отмечал секретарь СБ, особое внимание надо было уделить устойчивой работе автоматизированных средств централизованного оповещения об угрозе возникновения ЧС. По данным на март 2018 года этой системой было охвачено только 88,5% населения округа.

Кроме того, Патрушев заявил о неблагополучной ситуации с загрязнением воздуха на Урале, так как предельно допустимые концентрации вредных веществ там превышали среднероссийские значения. По его словам, хуже всего ситуация обстояла в Свердловской и Челябинской областях. Патрушев также сообщил, что в 2017 году более 35% проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения на Урале не соответствовали санитарно-химическим требованиям.

На прошлогоднем совещании Патрушев также подчеркивал, что для УрФО особую актуальность имеют природно-очаговые и зоонозные инфекции, которые создают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Лишь треть скотомогильников с возбудителями сибирской язвы на Урале на тот момент отвечали необходимым санитарным нормам, в случае подтопления в половодье это создает риск попадания возбудителей болезней на поверхность, отмечал Патрушев.

Что касается вопросов импортозамещения, то, как сообщил год назад Патрушев, в Уральском федеральном округе в гражданских отраслях промышленности намечено выполнить свыше 200 проектов по этой теме. Речь шла о проектах в нефтегазовой сфере, машиностроении, металлургии, медицине, агропромышленном комплексе и в сфере транспорта. Четверть из них на тот момент уже выполнялась. В частности, в Свердловской области налажено производство отечественного инсулина и пассажирских электропоездов "Ласточка", а в Курганской области приступили к производству бурового оборудования.

Важно, чтобы выпускаемая в регионах импортозамещающая продукция была конкурентоспособной и могла поставляться на экспорт, подчеркивал Патрушев. Вместе с тем в УрФО сохраняется высокая зависимость предприятий нефтегазового комплекса, энергетики, радиоэлектроники, сельского хозяйства от импорта технологий, оборудования и продуктов, указывал секретарь СБ.

При этом в ряде региональных планов по импортозамещению не были определены его конкретные цели, а также отсутствовала оценка критического уровня импортозависимости и целевые показатели, характеризующие уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, сообщил Патрушев. Он указал на необходимость в кратчайшие сроки доработать эти документы.