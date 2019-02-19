ПЕКИН, 19 фев /ПРАЙМ/. Очередной раунд китайско-американских торговых переговоров пройдет 21-22 февраля в Вашингтоне, сообщило министерство коммерции КНР.

Сообщается, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам. Переговорщиками с американской стороны, как и раньше, выступят министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Также отмечается, что Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина.

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне прошел в Пекине 14-15 февраля. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".