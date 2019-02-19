ВАШИНГТОН, 19 фев /ПРАЙМ/. США и Китай уже во вторник начнут серию переговоров по вопросам торговли, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее во вторник министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам. Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Отмечается, 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Американскую делегацию возглавит торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, в нее также войдут глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономическим вопросам Лэрри Кудлоу, а также помощник президента по вопросам торговли Питер Наварро.

В Белом доме сообщили, что стороны также обсудят "обещание Китая приобрести значительное количество товаров и услуг из США".

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне прошел в Пекине 14-15 февраля. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".