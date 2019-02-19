ВЛАДИВОСТОК, 19 фев /ПРАЙМ/. Районы Хабаровского края завершили сбор предложений для формирования национальной программы по развитию Дальнего Востока, всего от местных жителей поступило свыше 73 тысяч обращений, сообщает правительство региона.

"К примеру, хабаровчан волнуют вопросы повышения уровня и качества жизни, благоустройства территории города, усовершенствования социальной инфраструктуры, развития экономики. Районы в основном делают упор на развитие систем жизнеобеспечения, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры и образования, а также создание условий для специалистов, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и создание государственных сельскохозяйственных кооперативов", — говорится в сообщении.

Также жители региона внесли предложения о введении системы льготных тарифов на услуги ЖКХ и снижение стоимости внутрирегиональных перевозок. В целом все предложения касаются или создания комфортных условий жизни на Дальнем Востоке, или условий для бизнеса.

Все идеи пройдут экспертную оценку, отметили в министерстве экономического развития края. Для этого сформированы три рабочие группы. До 15 марта губернатор региона представит документ депутатам законодательной думы края. После утверждения пакет предложений направят в Минвостокразвития России для включения в сводную национальную программу.

Разработать Национальную программу развития Дальнего Востока поручил президент России Владимир Путин. Документ должен объединить в себе национальные проекты и госпрограммы, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех регионов ДФО. Программа должна быть готова к 1 сентября 2019 года.