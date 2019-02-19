МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил победителей XIX всероссийского конкурса "Инженер года – 2018" и лауреатов молодёжной премии "Надежда России", отметив роль молодых инженеров и ученых в развитии экономики России, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.

Торжественная церемония награждения победителей XIX всероссийского конкурса "Инженер года – 2018" и лауреатов молодёжной премии "Надежда России" проходит в Москве во вторник.

"Ваша профессия по праву считается одной из наиболее востребованных в обществе. Развитие нашей страны невозможно без новых технологий, без кропотливой исследовательской работы и решения сложных, нестандартных задач. А значит – без вас, талантливых молодых инженеров и учёных, с которыми мы связываем самые большие надежды", — говорится в тексте телеграммы.

Премьер отметил, что благодаря инновационным разработкам молодых инженеров и учёных российская экономика становится сильной и конкурентоспособной. "Ваши знания и достижения будут необходимы при реализации национальных проектов, которые помогут изменить жизнь людей к лучшему", — подчеркнул Медведев.