МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты под названием доллары RTGS (Real Time Gross Settlement).

"Мы называем существующие счета RTGS, гарантийные обязательства и находящиеся в обращении монеты как доллары RTGS… Доллары RTGS таким образом становятся частью мультивалютной системы в Зимбабве", — говорится в заявлении банка.

Национальная валюта — зимбабвийский доллар — была выведена из обращения в 2009 году после того, как инфляция достигла 500 миллиардов процентов. После этого страна использует несколько валют, включая доллар США.