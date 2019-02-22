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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Максим Бакун vs Майкл Калви — Глава Baring Vostok отказался от обвинений и от допросов — В пятницу Следственный комитет России (СКР) закончил предъявление обвинений по делу крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. Ему вместе с пятью сообщниками инкриминировали совершение особо крупного, на 2,5 млрд руб., мошенничества. Никто из фигурантов своей вины не признал, а от дачи показаний все они отказались, ссылаясь на то, что еще не выработали со своими защитниками позицию по делу.

— От черна не отсмотришь до бела — ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков — ЦБ разрабатывает проект по созданию единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, а также "отказников" банков по антиотмывочным критериям. База позволит банкам быстро получать информацию о клиенте в автоматизированном режиме. Проект вошел в "дорожную карту" по внедрению наиболее перспективных технологий на финансовом рынке. Эксперты полагают, что успех инициативы в значительной степени зависит от проработки юридической основы: статуса базы, а также механизма "реабилитации" клиента.

— Без вести обрусевшие, безвинно пострадавшие — Что общего Сергей Лавров нашел с европейскими инвесторами — Представители РФ и стран ЕС в пятницу заочно обменялись заявлениями, из которых следовало: обе стороны заинтересованы в ведении совместного бизнеса, а также реализации крупных проектов вроде строительства газопровода "Северный поток-2". Так, канцлер Австрии Себастьян Курц заверил, что Вена продолжит поддерживать этот проект, несмотря на недовольство США. А глава МИД РФ Сергей Лавров принял представителей Ассоциации европейского бизнеса и напомнил им, что от нынешней ситуации все страдают и все несчастливы. Обнадежить слушателей министр так и не смог.

— Как послали, так смотрели — Телерейтинг президентского послания в Москве снизился — Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей. Этот показатель — на уровне 2013 года. Эксперты называют снижение интереса к посланию следствием общего снижения рейтинга власти.

— Прокуроры взялись за учебники — Надзорное ведомство предъявило претензии к порядку отбора школьных пособий — Генпрокуратура РФ выявила "коррупциогенные факторы" в действующей с 2016 года системе формирования федерального перечня учебников (ФПУ). Надзорное ведомство указало, в частности, что в документах не прописаны определение конфликта интересов и "способы его преодоления", а также заявило о "неполноте административных процедур".

— Год ему судья — Назначение нового генсека ОДКБ затягивается до следующего января — Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на ближайший год может остаться без полноценного генсека. Назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата.

— Депутаты Госдумы обсудили генералов преступного мира — Криминальных лидеров будут выявлять методом комплексной оценки — Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект, который позволяет привлекать к уголовной ответственности граждан, занимающих "высшее положение в преступной иерархии", только за то, что они занимают это положение. Проект одобрили все фракции, хотя коммунисты полагают, что "криминального иерарха" сложно будет привлечь к суду, так как сложно доказать, что он действительно "иерарх".

— Севастополь снабжают боевыми партийцами — Руководство "Единой России" предоставило Дмитрию Саблину недостающие кадры — Сегодня на конференции севастопольского реготделения "Единой России" будут избраны новый состав политсовета и секретарь отделения. Сейчас обязанности секретаря исполняет депутат Госдумы, первый зампред общероссийского объединения ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин. Накануне президиум генсовета (ПГС) "Единой России" заочно принял в партию 50 человек, из которых двое являются членами руководства движения "Боевое братство" в Севастополе и еще около десяти, по словам источников "Ъ", состоят в близких к нему организациях.

— Телемедицине ищут пациентов – В рамках ОМС и в почтовых отделениях — Предложение телемедицинских услуг в частном секторе растет, однако в рамках системы ОМС они пока представлены лишь единичными проектами. Широкому применению телемедицины в качестве госуслуги мешает отсутствие установленных государством тарифов, а также недостаток интеграции с более масштабными цифровыми сервисами. Экспансию этого направления медицины в регионы сдерживает нехватка инфраструктуры.

— Жилье без правил — Госдума отложила регулирование хостелов — Госдума была вынуждена отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта об ограничении работы хостелов в жилых домах после того, как государственно-правовое управление президента (ГПУ) рекомендовало учесть позицию правительства. Представители правительства, в свою очередь, указали, что "по основным туристическим направлениям" потери бюджетной сферы могут составить 4 млрд руб. в случае ужесточения закона. Доработку законопроекта могут обсудить на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым 25 февраля.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Реформа ОСАГО пока не привела к росту цен — Средняя стоимость полиса для населения в январе снизилась на 104 рубля — В январе 2019 г. средняя премия по ОСАГО для легковых машин физлиц сократилась на 1,84% до 5564 руб., сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

— Четвертый кризис рейтингов Путина за 20 лет: что делать власти?— Трижды президенту удавалось вернуть доверие, но сейчас сделать это будет сложнее, считают эксперты — Рейтинги президента цикличны, и их существенное снижение в 2018 г. стало для Владимира Путина уже четвертым, заявил в четверг на ежегодной конференции "Левада-центра" политолог Кирилл Рогов.

— Подготовлен законопроект о цифровых выборах в Москве — Но представители партий не ждут от них ничего хорошего — К единому дню голосования в сентябре 2019 г. ряд избирательных участков в Москве получат статус цифровых. Партии и наблюдателей в этой ситуации больше всего беспокоит сокращение возможностей по контролю за ходом выборов.

— Минэкономразвития выступило против ужесточения контроля для молочных компаний — Распространение на них системы "Меркурий" грозит многомиллиардными затратами — С запуска системы бизнес и чиновники спорят, должна ли попадать в систему готовая молочная продукция. Против – крупнейшие переработчики, в частности Danone и PepsiCo. В итоге из перечня товаров, подлежащих ЭВС с 1 июля, молочные продукты были исключены. Но вскоре Минсельхоз вернулся к идее подключить молочников к "Меркурию" и опубликовал новый проект поправок, убрав исключение из перечня готовой молочной продукции (молоко, сливки, сыры, творог).

— Иран пошел в обход — Иранские компании учатся заново обходить санкции США. Их поддерживают посредники и готовые рисковать европейцы — Вновь введенные США санкции заставляют бизнес и правительство Ирана придумывать новые и вспоминать старые способы их обхода. У некоторых компаний получается сделать это с помощью сложных международных схем.

— "ВЭБ-лизинг" будет объединен с основным бизнесом "ВЭБ.РФ" — Это должно сократить операционные издержки и улучшить управляемость — Лизинговый бизнес "ВЭБ.РФ", который работает под брендом "ВЭБ-лизинг", будет объединен с самой госкорпорацией, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к компании, знакомый председателя "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова и подтвердил федеральный чиновник. Такое решение уже принял наблюдательный совет, знают они.

— Муниципалитеты не смогут использовать лизинг для покупки иностранной техники — Это будет наиболее чувствительно для сегмента коммунальной техники — Правительство решило распространить на лизинговые сделки запрет покупать по госзаказу иностранную технику. Речь идет о случаях, когда по окончании действия договора заказчик должен приобрести предмет лизинга в собственность.

— Российский компьютерный рынок ускорил рост — В 2018 году поставки компьютеров в Россию выросли на 19% — Об увеличении отгрузки персональных компьютеров (ПК) в Россию до 5,8 млн единиц сообщила исследовательская компания IDC. В сравнении с поставками 2017 г. рост составил 18,7%. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. поставки выросли на 9,2% и достигли 4,9 млн шт.

— KFC откроет в Москве рестораны нового формата — В них можно будет заказать недорогой стейк или бургер из курицы — Первый ресторан нового формата Sanders Grill by KFC откроется в марте на первом этаже ТЦ "Афимолл", сказано в приглашении компании для "Ведомостей". Информацию подтвердила директор по коммуникациям KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

— Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы — Но санкционных продуктов купить будет нельзя — Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса", "Яндекс.Маркет", в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly. Об этом "Ведомостям" рассказал директор по международному развитию компании "Яндекс.Маркет" Алекс Васильев.

— Аварии "Роскосмоса" стоили страховым компаниям $185 млн — Это почти треть убытков глобального рынка страхования космических рисков — "Роскосмос" в 2018 г. принес мировому страховому рынку менее 30% всех убытков, рассказала советник гендиректора Валентина Ракитина, выступая 21 февраля на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

— "Траст" просит клиентов досрочно погасить долги — Ему нужно возвращать деньги ЦБ, а не зарабатывать прибыль — "Траст", которому санированные ЦБ банки передают плохие и непрофильные активы, просит заемщиков досрочно погасить кредиты.

— Банки подготовились к 23 февраля и 8 марта — Какие акции, скидки и подарки ждут клиентов в этом году — Акции к гендерным праздникам – один из излюбленных у банков способов привлечь новых клиентов и покрепче привязать к себе старых.

— Зачем президент "Газпром нефти" решил заняться футболом — Добившись успехов в бизнесе, Александр Дюков попробует повторить их в РФС — Выборы понадобились после того, как предыдущий президент союза – вице-премьер Виталий Мутко сначала в декабре 2017 г. объявил о приостановке своей деятельности в РФС, а еще через год ушел в отставку.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ипотека отдыхает — На каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей — Потеря работы или болезнь — по этим причинам люди чаще всего перестают выплачивать ипотечные кредиты. Но негативных последствий и для заемщика, и для банка можно избежать, считает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он рассказал "Российской газете", на каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей.

— Защита в доле — Предлагается разрешить адвокатам гонорары успеха — В пятницу в Госдуме пройдут парламентские слушания проекта резонансных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, которые касаются многих внутренних аспектов жизни профессионального сообщества. Одна из новаций предлагает узаконить "гонорары успеха", когда защитнику разрешат получать долю от цены выигранного иска. Об этом в интервью "РГ" рассказал статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин.

— Сколько воды утечет — Теплый февраль ускорит весну и паводки — Погода последних нескольких недель на 5-6 градусов превышает норму, что может ускорить наступление весны и весеннего половодья. На каких реках паводок может быть особенно сильным, об этом эксперты рассказали на конференции в "Российской газете".

— Как закаляется экспорт — Несырьевой экспорт вырос за счет пшеницы, стали и удобрений — Товарооборот России с внешним миром растет как в денежном, так и в физическом выражении, причем объемы экспорта значительно быстрее импорта. Об этом свидетельствует итоговый доклад Минэкономразвития по внешней торговле страны в 2018 году.

— Врач предупредит ГАИ — МВД получит доступ к базе данных минздрава о здоровье водителей — Полиция сможет узнать о медицинских противопоказаниях водителей через базу данных. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который опубликован на сайте правительства.

— Надбавка со смыслом — Президент обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов России порядок индексации выплат и компенсаций для пенсионеров

— Все сведут к счетам — Бюджеты регионов сошлись с профицитом, но тратить его не станут — Профицит региональных бюджетов приблизился по итогам прошлого года к 500 миллиардам рублей, подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

— Накажут главного — Госдума приняла в первом чтении проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов. Кроме того, вводится серьезное наказание за сам факт "звания" главаря преступного клана или его подразделения. В результате именно лидеры ОПГ, а не "шестерки" наконец-то понесут наказание, надеются в ГД.

— Помогут на дому — Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об оказании комплексной помощи тяжелобольным людям. Паллиативную помощь пациенты смогут получать не только в больнице, но и в условиях дневного стационара, а также на дому.

— В цифрах и фактах — Владимир Путин рассказал руководителям СМИ об идеях Послания — Результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу 2019 года, а России нужно больше суверенитета в цифровой сфере, заявил Владимир Путин на встрече с представителями информагентств и печатных СМИ.

— Быть под защитой — В России подготовят план действий в области прав человека — Рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека и представить в случае необходимости предложения поручил президент по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Доклад нужно сделать до июля.

— Инициативы Послания поставили в приоритет — Фракции и комитеты Госдумы до 27 февраля представят предложения по реализации Послания президента федеральному собранию. Большинство законопроектов во исполнение поручений президента получат статус первоочередных.

— Шаги по вертикали — "Единороссы" поддержат поправки в законы для реализации Послания — Партия "Единая Россия" обеспечит оперативное законодательное сопровождение всех ключевых поручений президента, которые были заявлены в Послании. Кроме того, за каждым объектом и крупным мероприятием, которые реализуются в рамках национальных проектов, будут закреплены конкретные депутаты партии. Это должно обеспечить максимальный контроль за эффективностью нацпроектов.

— Задачи первого плана — Кабинет министров начнет работать над Посланием, не дожидаясь поручений — Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правительство немедленно приступить к работе над задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию.

— Пластику придают гибкости — ЦБ ищет пути снижения межбанковских комиссий при оплате картой — Банк России запросил платежные системы о возможной величине снижения межбанковских комиссий (интерчейнджа) при оплате картой, а также о том, в каких отраслях это возможно сделать. Скорее всего, речь пойдет о социальных сегментах бизнеса — транспорте, здравоохранении, образовании.

— Готовность к переменам — Большинство россиян положительно оценивают ситуацию в стране, но уже не столь тесно, как прежде, связывают свое личное благополучие с экономикой и политикой. При этом они стали меньше надеяться на государство. Такие выводы следуют из доклада "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", подготовленного Комитетом гражданских инициатив.

— Пробы не в счет — Малый ювелирный бизнес заставят постоянно отчитываться о драгоценных материалах — Субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают с драгоценными металлами и драгоценными камнями, могут обязать постоянно отчитываться в минфин о массе и качестве материалов. Сейчас такую отчетность ведомство получает раз в пять лет, что не дает ему возможность вести эффективную госполитику в этой области, ведь МСП — это почти весь ювелирный рынок.

— Так справедливо — Существующая схема индексации невысоких пенсий будет изменена в соответствии с инициативой президента, высказанной им 20 февраля в ежегодном Послании Федеральному Собранию — Речь идет о тех пенсионерах, чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 2010 года для таких пенсионеров действует специальная мера поддержки: вместе с пенсией они получают социальную доплату (либо из федерального, либо из регионального бюджета) так, чтобы суммарный ежемесячный доход достиг планки прожиточного минимума. В прошлом году такую соцвыплату получали 3,8 млн человек, в нынешнем, по данным ПФР, — около 4 миллионов.

— В особо крупном размере — Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение — В четверг следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по громкому уголовному делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

— Все "звезды" здесь — Каким отелям поставят "пять" — Все российские гостиницы должны пройти обязательную классификацию, получить заслуженные "звезды". Это облегчит жизнь туристам, которые теперь не заплатят за проживание в двухзвездочной гостинице, как за "четверку". Ситуация, кстати, не редкость, особенно в городах с низкой конкуренцией в гостиничном бизнесе. В Москве такой проблемы нет — у всех отелей уже есть категория "звездности".

— По-русски говоря — Что делать, чтобы в мире не сокращалось число владеющих русским?— Более чем 150 языков россияне называют родными, а 37 из них имеют статус государственных, напомнил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая "круглый стол" "Российская государственность и русский язык: история и современность".

— Не досмотрели — Общественный совет при МВД решил взяться за родителей — Президиум Общественного совета при МВД России вместе с приглашенными экспертами под председательством известного адвоката Анатолия Кучерены обсудили, как обеспечить занятость, досуг, оздоровление и воспитание молодежи и в итоге снизить молодежную преступность. Казалось бы, поднят вечный нерешаемый вопрос отцов и детей.

— Аргументы и газ — Немецкий бизнес открыто поддержал "Северный поток-2" — Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), которая представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в Германии, 21 февраля опубликовала позицию по "Северному потоку-2", где объяснила, почему можно и нужно поддержать проект без оглядки на мнение Вашингтона и даже Москвы. В заявлении ВТП объяснены экономические плюсы проекта, а также сделан акцент на том, что от газопровода неверно отказываться еще и по причинам правового характера: не просто так европейский бизнес вложил миллиарды евро в проект, полагаясь на закон.

— Девять месяцев и дар — В Москве открыт Музей военной комендатуры — Звуки "Катюши" и "Смуглянки" рефреном сопровождали открытие Музея истории военной комендатуры.

— Поедем на своих — Наши машины готовы потеснить иномарки — Российские производители смогут нарастить свою долю рынка новых легковых автомобилей по итогам 2019 года, отобрав часть спроса у иномарок. В этом уверены опрошенные "Российской газетой" эксперты.

— Госуслуги на экспорт — Российские видеокамеры поставят на вьетнамских дорогах — Российские компании поделятся своими ИТ-решениями в области электронного правительства, развития портала госуслуг, информационной безопасности, технологий "умного города", организации многофункциональных центров (МФЦ).

— Арест за закрытой дверью — Главу подмосковного Дзержинского посадили до весны — Пресненский суд Москвы вынес решение — арестовать до 18 апреля теперь уже бывшего главу Пушкинского района Московской области Сергея Грибинюченко. Чиновника задержали по делу о получении солидной взятки.

— Заочная камера — Зятя Рауля Арашукова объявили в розыск — В четверг Басманный суд Москвы заочно арестовал и сразу же объявил в международный розыск Руслана Агоева. Это зять Рауля Арашукова.

— Зимняя искра — Хабаровск заволокло густым дымом от палов и бытовых пожаров — Хабаровск заволокло густым дымом от пригородных палов и пожаров в пригороде краевого центра. Из-за отсутствия снега пожароопасный сезон в ряде районов Хабаровского края начался на целых два месяца раньше обычного.

— Полет в цифре — Обновленную версию хорошо известного в мире Ми-8/17 планируется вывести на рынки Бразилии, Малайзии и Камбоджи. А первой вертолеты Ми-171А2, скорее всего, купит Индия — Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По его словам, поставки могут начаться в четвертом квартале этого года.

— На хорошем счету — Приставы не смогут списывать социальные выплаты — "Российская газета" публикует закон, который защитит социальные выплаты от ареста судебными приставами. Теперь банки будут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать.

— Деньги из сети — В России появилась вторая женщина-миллиардер — владелица и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. До этого единственной женщиной в России с состоянием в миллиард долларов считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат.

— Пришел, увидел, наказал — Почему надо менять систему контроля и надзора за бизнесом — Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил подробности готовящейся реформы системы контроля и надзора. По его словам, планируется ввести совершенно новые подходы, когда контроль не будет являться помехой добросовестному бизнесу.

— Их не догонят — В ракетных войсках стратегического назначения готовят к боевому дежурству первый полк, оснащенный гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард". Как сообщил президент в своем Послании Федеральному Собранию, он заступит "на пост" в нынешнем году. Известно, что в ближайшие восемь лет в 13-й Домбаровской ракетной дивизии (Оренбургская область) развернут "Авангарды" по меньшей мере в двух полках.

— А теперь по списку — Банк России решил создать единую базу рискованных клиентов — Банк России станет оператором общего для банков реестра контрагентов повышенного риска, в который попадут юрлица, а впоследствии, возможно, и физлица.

— Понедельник — день аварийный — ГАИ посчитала погибших за год — Количество аварий и количество пострадавших в них людей снизилось по итогам прошлого года.

— Две стороны одного Каракаса — Венесуэла разделилась на два лагеря: либо за правых, либо за левых — С Алехандро мы познакомились в одном из дорогих ресторанов Каракаса. В 4 часа в будний день он как ни в чем не бывало сидел за барной стойкой, попивал мохито и смотрел на большом экране транслируемый матч футбольной Лиги чемпионов "Лион" — "Барселона". Вообще в Венесуэле можно подумать, что испанские "Барселона" или "Реал" — местные команды. Настолько сильно за них переживают венесуэльцы, а один из первых вопросов при знакомстве: "За кого болеешь? "Реал" или "Барса?".

— Смартфон пополам — Идея смартфона с большим гибким экраном, способным при необходимости складываться пополам в компактное устройство, витает в воздухе уже очень давно. Даже в старых фантастических фильмах фигурировали такие аппараты. Сделать подобный продукт по-настоящему массовым попыталась компания Samsung.

— Рейтинг не важен — На Украине вскрывают методы фальсификаций Порошенко — В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) провела по всей стране 30 обысков в рамках расследования некоего дела о готовящемся подкупе избирателей.

— "Дримлайнер" угодил в поток — Попутный ветер разогнал пассажирский самолет до скорости звука — Пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner американского авиаперевозчика Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес — Лондон, попал в поток попутного ветра, дующего со скоростью 321 км/ч, благодаря чему долетел до пункта назначения на 48 минут быстрее расчетного времени.

— Резерв для своих — В Италии решили ограничить иностранную музыку — Партия "Лига", входящая в правительственную коалицию, развернула масштабную кампанию, нацеленную на продвижение итальянской музыки в эфире национальных радиостанций.

— "Апперкот" президенту — Соученик Макрона выпустил книгу против него — Франсуа Рюффен, депутат Национального собрания от департамента Сомма от левых, опубликовал книгу "Эта страна, которую вы не знаете", направленную против президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Le Journal du dimanche. Он проводит параллель между своей карьерой и карьерой президента: оба учились в одной и той же средней школе Ла-Провиденс в Амьене. На тыльной стороне обложки опубликованы две фотографии школьной поры, — писателя-депутата, выходца из семьи простого рабочего, и президента, родившегося в семье известного профессора.

— Одним махом — Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков о том, почему на Западе сохраняется спрос на безответственное отношение к России — В "Российской газете" прошел "Деловой завтрак" с Председателем комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексеем Пушковым. Разговор, естественно, зашел о Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

— Ключевой момент — Новые квартиры в Кронштадте получили 125 молодых семей — В Кронштадте 125 молодых семей, участников программы "Молодежи — доступное жилье", получили ключи от новых квартир. Их вручил новоселам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Семьи будут проживать в одном доме — это памятник эпохи конструктивизма, в котором был сделан капитальный ремонт. Дом возвышается в самом центре Кронштадта, на улице Коммунистической, и это место по праву является знаковым для города.

— Класс опасности — Что делать школе с хулиганом?— ЧП в школах стабильно не уходят из новостных лент: потрясает очередной случай в Приморье. Родители одноклассников избили ученика. Повод? Школьник жестко вел себя по отношению к другим ребятам. Взрослые несколько раз просили местную полицию и администрацию школы оградить их детей от хулиганских выходок. Одной из последних "жертв" пятиклассника стала девочка, которая в итоге попала в больницу с подозрением на серьезную травму. И у кого-то из взрослых сдали нервы… История пополнила собой криминальную сводку: делом занялась прокуратура, органы опеки…

— Ждут учителя — В селах не хватает 12 тысяч педагогов — В сельских школах сегодня не хватает примерно 12 тысяч педагогов. Программа "Земский учитель", которую предложил запустить президент Владимир Путин, позволит решить эту проблему и привлечь в села не только молодых учителей, но и опытных педагогов. Об этом рассказала Министр просвещения Ольга Васильева, выступая в эфире Первого канала.

— Фабрики идей и технологий — Научно-образовательные центры в трех регионах откроются уже в этом году — В течение трех лет в 15 регионах страны должны появиться научно-образовательные центры (НОЦ). Они должны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса, отметил в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

— Жить до ста. А с кем?— Долгая жизнь не должна делать человека одиноким — Пока ученые и футурологи ведут разговоры об увеличении человеческой жизни до 120 и 150 лет, встает вопрос, как справиться со все более разрастающимся одиночеством. Быть одиноким всегда трудно, но в 90, кажется, труднее, чем в 20. "РГ" продолжает тему активного долголетия.

— Живите на здоровье — Академик Армаис Камалов: Деньги надо вкладывать в человека, а не в болезнь — На развитие здравоохранения выделены небывалые ранее средства. Деньги решают все? Об этом обозреватель "РГ" беседует с директором Университетской клиники МГУ академиком Армаисом Камаловым.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Горбушу цена исправит: рыба в оптовой торговле подешевела на треть — Эксперты ожидают, что стоимость лососевых снизится и в рознице, но не так значительно — Оптовые цены на красную рыбу для Центральной России в феврале 2019-го снизились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Известия" ознакомились с ними. Больше всего подешевела горбуша — на 32%.

— Размер не имеет значения: требование к капиталу банков хотят отменить — Доступ к "длинным" деньгам небольшим эффективным организациям позволит получить рейтинговая оценка — Небольшие банки с эффективной бизнес-моделью могут получить поддержку в конкуренции с крупными кредитными организациями. Федеральная антимонопольная служба считает необоснованными нынешние требования к размеру капитала банка и участию в нем государства при допуске к деньгам из федерального бюджета, заявили "Известиям" в службе.

— Написано связью — Правительство начнет контролировать интернет — До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали "Известиям" в аппарате кабинета министров. Новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента интернета.

— Приказано отмечать — Как "Известия" спасли 23 февраля — День Красной армии, День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота, День защитника Отечества — в разные периоды истории 23 февраля носило самые разные названия. Однако отмечать главный мужской праздник россияне могли бы совсем в другой день — если бы в феврале 1938-го в "Известиях" не вышла статья, объяснявшая значение этой даты. Позднее опубликованные в газете тезисы перекочевали в школьные учебники, окончательно закрепив 23 февраля в качестве красного дня календаря. Сейчас, через 100 лет после выхода Декрета о создании Красной армии, история выбора даты для празднования дня ее рождения остается не менее запутанной. Чтобы разобраться в сплетении политических интриг и внутрипартийных игр, которые едва не привели к забвению 23 февраля, "Известия" отправились в Российский государственный военный архив, где бережно хранятся все документы, касающиеся этой темы.

— "Их задача — давить, наша — держать" — В Донбассе снова раскручивается маховик войны — Одна из самых горячих точек на карте Луганской народной республики — село Желобок. Расстояние между позициями противоборствующих сторон на этом участке от 50 до 800 метров. Из сводок последней недели — подрыв украинскими военными гражданского "ЗИЛа", перевозившего в районе села уголь: управляемая ракета снесла кузов, водитель по счастливой случайности не пострадал. А также уничтожение военной машины, в которой находился один человек, спасти его не удалось. Специальный корреспондент "Известий" побывал в районе Желобка и узнал, как живет прифронтовая зона в условиях непрерывной огневой атаки.

— В МРОТ заглядывают — Профсоюзы просят изменить оклады работающим — Правительство вернется к вопросу вынесения компенсаций и денежных выплат за пределы МРОТ. Такое поручение кабинету министров Владимир Путин пообещал дать по итогам встречи с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Индексация пенсий не должна заменять собой выплаты и компенсации, отмечал глава государства и в оглашенном накануне послании Федеральному собранию. В ФНПР считают, что такое решение должно распространиться на всех работающих.

— "Мы готовы к прямым переговорам с Грузией" — Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов — об условиях нормализации отношений с Тбилиси — Южная Осетия ожидает в этом году визита российского лидера Владимира Путина. Об этом "Известиям" рассказал президент республики Анатолий Бибилов. В интервью он также заявил, что готов к переговорам с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы. Кроме того, политик отметил: в этом году в Сирии может открыться посольство республики, а в Южной Осетии начнет работу сирийская дипмиссия.

— Непримиримый Азов — Глава МИД Украины Павел Климкин 21 февраля заявил о том, что Киев готов разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю "в обозримой перспективе". Поводом для обострения отношений стал ноябрьский инцидент в Черном море, когда три украинских корабля попытались без разрешения попасть в территориальные воды России в Азовском море.

— Встали в стройку — Города оставят без генплана — ВРоссии отменят генпланы крупных городов. Президент страны поручил правительству подготовить к 1 марта предложения, предусматривающие переход градостроительной политики на работу по новому документу. Именно он будет определять направления развития мегаполисов. Эксперты предполагают, что на смену генплану могут прийти два документа: стратегия пространственного развития и комплексный план инфраструктурного развития. Обернется ли это бесконтрольной застройкой и исчезновением зеленых зон, какое ведомство будет руководить городским планированием и что от этого выиграют граждане? Об этом "Известиям" рассказали архитекторы, урбанисты и экономические географы.

РБК daily

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