ПЕКИН, 22 фев /ПРАЙМ/. США не стоит опасаться, что в попытке компенсировать ущерб от американских пошлин, Китай прибегнет к девальвации юаня, так как в долгосрочной перспективе это невыгодно самому Пекину, заявил РИА Новости научный сотрудник академии финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Бянь Юнцзу.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Агентство подчеркивает, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая.

"Намеренная девальвация юаня вероятно сможет в краткосрочной перспективе принести определенную выгоду и сделать экспорт импульсом экономического развития КНР, однако в долгосрочной перспективе для роста и развития предпринимательства гораздо важнее стабильная ситуация (в валютной сфере – ред.). Особенно эта касается предприятий, зависящих от сырьевого импорта, которые могут оказаться в ситуации, когда чем больше они покупают, тем больше теряют", — заявил аналитик.

По его мнению, временный, пусть и мощный, импульс не может решить долгосрочных проблем модернизации промышленности, а попытки устранить собственные проблемы чужими силами, непременно, приведут лишь к противодействию, тогда и другие страны прибегнут к практике девальвации национальной валюты, и в конечном счете достичь ожидаемого результата от стимулирования экспорта не получится.

"Китай остается важнейшей торговой державой, сектор услуг, а также импорт и экспорт КНР находятся в более-менее стабильном положении, искусственная девальвация юаня или же повышение его стоимости нанесет ущерб экономическому развитию самого Китая", — добавил Бянь Юнцзу.

Эксперт добавил, что "изменение валютного курса имеет незначительное влияние на импорт и экспорт страны, китайское правительство не станет вести такую монетарную политику, опасения США по этому поводу совершенно напрасны".

Как полагает аналитик, на фоне активного продвижения интернационализации китайского юаня искусственная девальвация сведет на нет многолетние усилия Пекина в этом направлении.

"Если сравнить долгосрочные интересы устойчивого развития китайской экономики, зависящие от интернационализации юаня, и сомнительную кратковременную выгоду от понижения курса китайской национальной валюты, то я не думаю, что китайское правительство может принять решение в пользу девальвации", — сказал он.

По его словам, в связи с тем, что китайские товары достаточно конкурентоспособны, США хотят полностью контролировать обменный курс юаня для понижения конкурентоспособности китайских товаров и повышения конкурентоспособности своих.

Помимо этого, добавил он, США путем понижения конкурентоспособности китайского производства надеются добиться возвращения в страну обрабатывающей промышленности, "что само по себе безнадежное дело".

Курс юаня в 2018 году упал почти на 5%, это вызвало опасения США, что Китай намеренно ослабляет свою валюту для противодействия новым американским тарифам. С начала года юань восстановился примерно на 2%.

Очередной раунд торговых переговоров стартовал накануне в Вашингтоне, делегацию США возглавляет торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, в нее также вошли глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономическим вопросам Лэрри Кудлоу, а также помощник президента по вопросам торговли Питер Наварро. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне прошел в Пекине 14-15 февраля. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".