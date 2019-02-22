МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Объем продаж смартфонов в мире в 2018 году в штучном выражении снизился на 3% — до 1,44 миллиарда единиц; при этом в денежном выражении объем глобального рынка вырос на 5% — до 522 миллиарда долларов, говорится в сообщении исследовательской компании GfK.

Результаты четвертого квартала 2018 показывают похожий тренд: продано около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7%), объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов. "Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году", — отмечают аналитики. В 2019 году GfK ожидает однопроцентный рост рынка.

Как отмечает GfK, росту глобальных продаж смартфонов в денежном выражении в 2018 году способствовал продолжающийся тренд на премиальные модели. По данным аналитиков компании, около 12% проданных в 2018 году смартфонов (9% в 2017 году), стоили более 800 долларов. На средний ценовой сегмент (150-400 долларов) в 2018 году пришлось 46% проданных смартфонов (44% в 2017 году).

В четвертом квартале средняя цена проданного смартфона снизилась в мире на 2% — до 384 долларов. В то же время в России средний ценник смартфона вырос на 9% и за 2018 год составил 250 долларов.

Как отмечают аналитики, китайский рынок — основной потребитель на глобальном рынке смартфонов. Кроме того, это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. В 2018 году 40% смартфонов китайских брендов было куплено за пределами Китая, отмечает GfK.

Снижение спроса в Китае, на который приходится 27% объема продаж смартфонов, в четвертом квартале 2018 года на 19% оказало значительное влияние на глобальные показатели. Рост спроса в развивающихся странах Азии (плюс 13% год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс 3% год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае, отмечает GfK.