ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил включение вопроса с китайскими компаниями Huawei и ZTE в переговоры по торговой сделке с Пекином.

"Мы можем включить (вопрос Huawei и ZTE — ред.), а можем и не включить в сделку", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности включения вопросов по ZTE и Huawei в переговоры с Китаем о торговле.

Однако Трамп добавил, что эти вопросы будут подняты на встрече с адвокатами и генпрокурором США.

Ранее США и Австралия обвинили Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу допобвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания, в свою очередь, отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.

Ранее в 2018 году власти США предпринимали схожие действия в отношении китайской компании ZTE из-за нарушений американских санкций в отношении Ирана.