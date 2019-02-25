МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым продлил надзорные каникулы для малого бизнеса до 31 декабря 2020 года.

"Когда подойдем к окончанию каникул, посмотрим. Но исключать этого нельзя", — рассказал Орешкин в интервью газете "Известия".

Глава министерства отметил, что главной задачей является создание надзорной системы, которая не будет обременять, но при этом будет работать. Он также подчеркнул необходимость цифровизации и автоматизации процессов, над чем правительство уже активно работает.