МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что динамика инвестиций в стране положительная, однако для достижения поставленной цели этих показателей мало.

"Всегда самым главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций. Хотя она у нас в принципе положительная в последние годы, их уровень еще недостаточен и серьезно отличается от целевого значения, на которое мы хотим выйти", — сказал Орешкин в интервью газете "Известия".

Глава ведомства подчеркнул, что перед РФ стоит задача войти в двадцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.

"С деловым климатом у нас не всё так плохо, но я всегда говорю, что рейтинг (Doing Business — ред.) — это не самоцель. Цель — увеличение инвестиционной активности, малого, среднего и крупного бизнеса. Над этим надо работать, а не над какой-либо позицией в рейтинге", — объяснил Орешкин.