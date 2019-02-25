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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Газ переходит в новое аппаратное состояние — Инвестицию Total в "Арктик СПГ-2" направили на правкомиссию — Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2" на 2,5 млрд долларов столкнулась с неожиданными сложностями. Как выяснил "Ъ", ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку и предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Хотя обе компании подтверждают планы закрыть сделку, вынесение на правкомиссию может затянуть ее и создать неопределенность в тот момент, когда НОВАТЭК ведет переговоры с другими потенциальными акционерами проекта.

— Молдавия не выбралась из выборов — Победитель в борьбе за власть определится после кулуарных переговоров — В Молдавии 24 февраля прошли парламентские выборы. Москва поставила на Партию социалистов, которой руководит пророссийский президент Игорь Додон. Какими бы ни были итоги голосования, специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев советует не считать их окончательными и бесповоротными, поскольку в Молдавии важно не то, как проголосуют, и даже не то, как посчитают голоса, а то, как умеет уговаривать конкурентов олигарх Владимир Плахотнюк.

— Топливные карты снова в игре — "Газпром нефть" вынуждена вернуть скидки для корпоративных клиентов — Как выяснил "Ъ", "Газпром нефти" под влиянием ФАС придется вернуть топливные скидки и отменить сервисный сбор, который компания ввела в ноябре прошлого года для корпоративных клиентов. Собеседники "Ъ" сомневаются, что клиенты получат компенсацию за переплату. Эксперты отмечают, что грядущее снятие ценовых ограничений на мелкооптовом рынке может нивелировать потери "Газпром нефти" от возврата к прежним условиям контрактов с корпоративными клиентами.

— Конкуренцию подключают к интернету — Строительство социально значимой сети раскинут на весь рынок — У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились замечания к проекту создания сети беспроводного интернет-доступа для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов за 73 млрд руб. Строительство инфраструктуры единственным поставщиком несет риски монополизма, предупредила служба. Ранее Минкомсвязь предложила отдать этот проект "Ростелекому" и Tele2, но их конкуренты готовы рассмотреть возможность участия в конкурсах.

— ФРС держится за баланс — Регулятор готовится остановить распродажу активов — Федеральная резервная система (ФРС) США может прекратить продажу активов со своего баланса — такая возможность обсуждалась на последнем заседании регулятора в конце января, следует из опубликованной стенограммы встречи. В Комитете по открытым рынкам ФРС теперь считают необязательным сокращение баланса до оптимального уровня и, наоборот, указывают на необходимость координации политики в отношении ключевой ставки и управления активами.

— Малый бизнес ушел в микромир — Компании сектора в РФ не растут числом и уменьшаются в размерах — Малый бизнес в России стагнирует — в большинстве регионов зафиксировано падение численности небольших компаний, в целом их количество выросло за прошлый год лишь на 0,03%, а в сравнении февраля к февралю и вовсе сократилось.

— Бюджет заместил предпринимательство — Граждане возвращаются на попечение государства — За последние 11 лет доля доходов населения, полностью зависящих от выплат из бюджета, выросла с 22% до 34%, а доля расходов консолидированного бюджета, направляемых на поддержку домохозяйств,— с 45% до 60%, подсчитали в ING.

— Регионы отложили профицит "про запас" — Мониторинг государственных финансов — Получив по итогам 2018 года рекордный профицит в размере около 500 млрд руб., регионы направили на погашение долга лишь его пятую часть, основная же сумма стала остатками на счетах, отложенными на будущее. На такой итог исполнения региональных бюджетов в 2018 году обращает внимание АКРА в новом исследовании "Профицит лег на счета".

— Я — земля, я свои провожаю гектары — Как и за сколько территория ГКНПЦ имени Хруничева превратится в Национальный космический центр — Как стало известно "Ъ", на создание штаб-квартиры Национального космического центра (НКЦ) "Роскосмоса" Москва из собственного бюджета потратит 25 млрд руб. Речь идет о головном офисе госкорпорации, который будет возводиться с нуля на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в Филях.

— Суд поднял пенсию семье офицера — Вдова ветерана сирийской кампании добилась надбавки — Как стало известно "Ъ", только через суд с помощью прокурора вдова старшего лейтенанта Ильи Воловицкого, бывшего сотрудника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, смогла добиться повышенной пенсии в связи с потерей кормильца.

— "Немцов всегда вписывался за политзэков" — Марш памяти политика напомнил об арестованных оппозиционерах — В России прошли ежегодные акции памяти оппозиционного политика, бывшего вице-премьера Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Больше всего людей собралось в Москве — на традиционный Марш памяти пришло более 10 тысяч человек.

— "Группировка будет развернута в любом случае: с нашим участием или без него" — Гендиректор компании "Гонец" Дмитрий Баканов о перспективах спутниковой системы OneWeb в России — Спутниковая система OneWeb является одним из самых амбициозных технологических проектов современности: в ближайшие годы ее создатели планируют вывести на орбиту свыше 600 космических аппаратов, которые позволят обеспечить интернетом миллионы людей. Оператором ресурсов OneWeb с российской стороны является компания "Гонец".

— "Ореховскому" не разрешили читать — Завершено расследование нескольких эпизодов деятельности группировки — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области завершило расследование очередного дела в отношении предполагаемых участников одной из самых кровавых в новейшей истории России преступных группировок — ореховской.

— "У них не получится нас сдержать, они не могут сдержать даже Россию" — Китайский бизнесмен о торговой войне и воровстве интеллектуальной собственности — Американо-китайская торговая война воспринимается многими внутри Китая как попытка сдержать его развитие, остановить рост экономики и отбросить страну на десятилетия назад. О том, каково на самом деле состояние китайской экономики и может ли Китай противостоять давлению со стороны США, обозреватель "Ъ" Михаил Коростиков поговорил с крупным гонконгско-китайским предпринимателем, главой Nanhai Corporation, председателем наблюдательного совета Института новой структурной экономики и медиамагнатом (Duowei News) Юй Пиньхаем.

— Пазл складывается — Помощь детям со Spina bifida должна быть системной — 15 февраля в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова (Москва) была сделана внутриутробная операция не родившейся еще девочке с диагнозом Spina bifida — грыжа спинного мозга. Прежде такие операции в России делались только в частной клинике в Лапино (Московская область). А сейчас впервые операция прошла в государственной клинике — под руководством Сержиу Кавалейру из Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия).

— Мошенники оборвали банкам телефон — Звонки клиентам с подмененных номеров стали массовыми — Резкий рост мошеннических звонков клиентам якобы от банков с использованием технологии подмены номера зафиксировал ряд крупных кредитных организаций. У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз. В банках указывают, что операторы связи недостаточно эффективно выявляют и блокируют подобные схемы.

— Суверенный рунет выписывают из реестра — Расширение полномочий Роскомнадзора могут ограничить — Из законопроекта о "суверенном рунете" могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Ранее эта мера вызвала критику со стороны бизнеса среди прочих инициатив, расширяющих полномочия ведомства.

— Аэропорты заработают на налоге — НДС на услуги для зарубежных рейсов будет обнулен — Правительство с 1 июля обнулит НДС практически на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов. Для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20%. Выгоду от нововведения получат аэропорты, которые за счет возврата НДС из бюджета могут увеличить свою маржу примерно на 30 млрд руб. в ближайшие три года. Авиакомпании рассчитывают, что это приведет к снижению цен на аэропортовые услуги, но собеседники "Ъ" в отрасли этого не ожидают.

— ВЭБ.РФ проиграл в длину — Доходность накоплений съедает 15-летняя инфляция — Доходность пенсионных накоплений "молчунов", которыми управляет ВЭБ.РФ, по итогам десяти лет превысила инфляцию на 12,5 процентного пункта. В последние годы ВЭБ показывает доходность по накоплениям выше инфляции, но на 15-летнем отрезке результаты неутешительные: накопленная доходность — 187,6%, инфляция — 245,4%.

— Россия теряет инвесторов — Для вывода средств множатся поводы — На минувшей неделе международные инвесторы вывели с российского рынка акций максимальный объем средств за последние три месяца. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), российские фонды лишились почти $130 млн. Международные инвесторы таким образом выражают беспокойство нарастающим санкционным давлением со стороны Запада, а также арестом главы крупного иностранного фонда, работающего в России.

— Visa перестраивает комиссии — Система повышает внимание банков к операциям клиентов — С 1 апреля платежная система Visa уменьшает комиссию, взимаемую с банков, за обслуживание платежей картами в общественном транспорте. "Ъ" изучил новые тарифы системы и нашел там и другие, не менее важные изменения для банков. Так, Visa увеличила комиссию за авторизацию, но отказалась от сопоставимой с повышением платы за клиринг.

— Старые АЭС выведут всем рынком — Атомные блоки включают в программу закрытия станций — По данным "Ъ", уже в марте в Госдуму может быть направлен несколько лет буксовавший законопроект по закрытию слишком дорогой для энергорынка вынужденной генерации.

— "Русагро" переливает масло — Группа продает один из заводов "Солнечных продуктов" — Выкупившая в конце 2018 года основной долг "Солнечных продуктов" на 34,7 млрд руб. группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича выставила часть активов холдинга на продажу. Интерес к одному из них, Армавирскому масложировому комбинату, уже проявил крупный производитель бройлеров ГАП "Ресурс".

— Разработчиков софта загрузят льготами — IT-компаниям могут облегчить экспорт — Правительство может поддержать российские IT-компании обнулением налога на прибыль от экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Инициатива может помочь конкурентоспособности на международном рынке, однако полезна не всем компаниям и не отменяет политических рисков, говорят эксперты.

— Над молочниками нависает "Меркурий" — Электронная сертификация продукции в системе может начаться с июля — Оформление электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС) на часть молочных продуктов в системе "Меркурий" может стать обязательным с 1 июля. На первом этапе требование коснется молока, сливок, масла, сыров и творога. Сроки не обсуждались с бизнесом и уложиться в них будет нереально, возмущаются участники рынка.

— Ginza Project пробует грузинское — Холдинг откроет свой отель в Тбилиси — Российские инвесторы пытаются заработать на росте турпотока в Грузию и буме на локальном гостиничном рынке. Ресторанный холдинг Ginza Project, который развивает два заведения общепита в Батуми, теперь решил открыть в Тбилиси бутик-отель. Такой же объект появится на юге России, в Ростове-на-Дону, где компания практически не представлена. На новые проекты компании может потребоваться почти 1,8 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как губернаторы должны будут выполнять майский указ Путина — Власти придумали, как оценивать регионы, осталось решить, как наказывать — "Ведомости" ознакомились с проектом методики, по которой Кремль и правительство будут оценивать выполнение губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 12 нацпроектов. Подлинность копии документа подтвердили несколько региональных чиновников и один федеральный. Методика еще согласовывается, передал через представителя министр экономического развития Максим Орешкин.

— Россия и США договариваются о будущем Афганистана — Но улучшению российско-американских отношений в целом это вряд ли поможет — В пятницу в столице Турции Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов России и США по Афганистану Замира Кабулова и Залмая Халилзада. "Мы согласились, что всеобъемлющий внутриафганский диалог принципиально важен для продвижения мирных усилий", – написал Халилзад в своем Twitter после этих переговоров.

— Две трети россиян считают взятки и аресты чиновников проявлением разложения власти — И чем более информированы люди, тем сильнее это убеждение, выяснили социологи — Более двух третей россиян (68%) считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти и лишь 22% – единичными и нетипичными для страны явлениями, следует из опроса "Левада-центра". Недавний громкий арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова 25% опрошенных считают проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, а 31% видит в этом борьбу за передел сфер влияния между чиновниками.

— Попытка ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь закончилась беспорядками — Несколько человек погибли, десятки пострадали в столкновениях оппозиции с силовиками — Попытка лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь привела к массовым беспорядкам на границах с Колумбией и Бразилией. В результате столкновений национальной гвардии со сторонниками оппозиции несколько человек погибли, десятки пострадали, передает частный венесуэльский телеканал VPI TV, который вел трансляцию с места событий.

— Минпромторг сократит поддержку автомобильного рынка почти втрое — На программы стимулирования спроса в 2019 году будет потрачено 10,4 млрд рублей — В 2019 г. на программы поддержки спроса на автомобили Минпромторг планирует направить 10,4 млрд руб. Для сравнения: в прошлом году на это было потрачено 30,4 млрд руб. Такие данные привел начальник отдела департамента автомобильной промышленности Минпромторга Владимир Костюченков на форуме ForAuto 2019.

— Кому в Apple доверяет Тим Кук — Дейрдре O"Брайен нужно решить, каким будет магазин Apple и стоит ли дальше повышать цены на iPhone — Как сделать iPhone предметом роскоши? Пять лет назад Apple решила нанять для этого специального человека. Выбор пал на Анджелу Аренц, тогда – гендиректора Burberry. При ней цены на iPhone перевалили за $1000, а салоны Apple открылись в самых престижных районах городов мира. Но похоже, что покупатели оказались не готовы к такой роскоши.

— ФСК "Лидер" может остаться без крупнейшего производственного актива — Управляющий экс-владельца ДСК-1 оспаривает сделку по продаже комбината — Финансовый управляющий экс-владельца Домостроительного комбината № 1 (ДСК-1) Владимира Копелева Евгений Акулов подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании сделок по продаже акций компании недействительными, следует из материалов дела. С 2016 г. ДСК-1 принадлежит девелоперу ФСК "Лидер", одному из крупнейших застройщиков жилья Московского региона. В свою очередь, основанный в 1961 г. ДСК-1 – один из старейших и крупнейших домостроительных комбинатов России.

— Visa может запустить оплату по QR-коду в России — Эту технологию планирует использовать и Центробанк в Системе быстрых платежей — Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники нескольких российских банков. По словам двух из них, цель проекта – удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

— "Яндекс" ужесточил правила работы с агентствами — Поисковик будет платить им меньше комиссии — "Яндекс" с марта существенно поменяет условия работы с агентствами, через которые идет размещение рекламы, сказано в презентации поисковика, с которой ознакомились "Ведомости". Сотрудник "Яндекса" подтвердил ее подлинность. Комиссия, которую агентства получают от интернет-компании за то, что приносят бюджет клиента именно "Яндексу", в среднем уменьшится.

— Вейпы и электронные сигареты подведут под "антитабачный закон" — Правительство объединит регулирование оборота и потребления любой продукции и устройств с никотином — Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить к 1 апреля 2019 г. решение правительства "по единому государственному регулированию оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств для потребления никотина любыми способами".

— "Северсталь" изменила систему премирования сотрудников — Компания увеличит премию при достижении целевого роста EBITDA — С 1 апреля 2019 г. "Северсталь" повысит заработную плату сотрудникам в среднем на 4,3% и изменит систему начисления премий. Их размер увеличится на 50%, но выплата будет привязана к выполнению целей по приросту EBITDA, рассказал "Ведомостям" представитель "Северстали".

— "Мегафон" временно покидает рынок телемедицинских услуг — Перспективы телемедицины туманны – возможности сервисов ограничены, а люди не готовы платить за их услуги — В воскресенье прекратило работу телемедицинское приложение "Мегафон здоровье", информирует разосланное оператором смс-сообщение. Из него следует, что сервис закрыт временно. В качестве компенсации подписчики сервиса могут бесплатно посмотреть три фильма на "Мегафон ТВ".

— "Роснефть" раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай — После банкротства CEFC формальным покупателем российской нефти стала "дочка" китайского госфонда CITIC — Права китайской CEFC на покупку нефти "Роснефти" перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании. Речь идет о контракте на поставку 48 млн т (изначально стороны договаривались о 50 млн т), он был заключен в 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Теперь поедем быстрее — Денис Мантуров о российских брендах: от платьев до автомобилей — Комбайнами в российских полях уже управляют роботы, а на 3D-принтерах печатают современные сверхпрочные материалы. Современные товары под брендом "Сделано в России" постепенно заполняют наш рынок и прорываются за рубеж, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. А цифровизация, о которой говорил в Послании президент, набирает темпы в секторах промышленности.

— Ипотеке добавят льгот — Как изменятся условия жилищного кредитования семей с детьми — Условия льготного жилищного кредитования в России будут улучшены. Такое поручение в своем послании Федеральному Собранию озвучил президент Владимир Путин. По мнению экспертов, чтобы свои жилищные условия могли улучшить как можно больше семей, нужно также разрешить покупать в кредит по льготной ставке жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

— Защита на удачу — Минюст поддержал инициативу, разрешающую адвокатам гонорары успеха — Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников назвал предельно ясной ситуацию с предложением узаконить "гонорар успеха": правило, позволяющее адвокату получать в случае победы процент от выигранных сумм.

— Запасной полк — Резервистов вызовут на переподготовку — Президент России подписал указ о призыве в 2019 году на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.

— Служить на совесть — Владимир Путин заявил об уникальности отечественных перспективных вооружений — Россия — миролюбивое государство и проводит ответственную внешнюю политику, но в мире много вызовов, конфликтов и угроз, поэтому обеспечение безопасности страны, ее граждан — безусловный приоритет. Об этом президент заявил на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества. Владимир Путин также подчеркнул, что у наших перспективных вооружений нет аналогов в мире.

— Сетям нашли куратора — Подключение газа станет прозрачнее и быстрее — Местные власти должны будут информировать жителей о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности в нем, а также о выделении земли под сети и станции.

— Деньги найдутся — Правительство разработало меры борьбы с долгами по зарплате — На 1 февраля этого года работодатели задолжали своим работникам 2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 1 февраля прошлого года долги выросли на 1,3 процента, а если сравнивать с январем текущего года — на 12 процентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

— В кошельке прибавка — На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля — В среднем на 182 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля, после чего их средний размер составит 9 266 рублей.

— Раздали погоны — Президент присвоил генеральские звания сразу 60 силовикам — В преддверие Дня защитника отечества на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина "О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава".

— Отходы влияют на расходы — Корреспондент "РГ" прокатился с вице-премьером Алексеем Гордеевым по немецким помойкам — Регионы могут перейти на оплату вывоза мусора не по количеству жильцов или площади жилья, а по фактическому сбору отходов уже в 2019 году. Переход на оплату "по факту", а не по нормативам планируется осуществить в течение года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

— Роды — к деньгам — Больше семей получат пособия на детей — Расширится круг семей, которые получат право на пособие на первого и второго ребенка. А выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы увеличат почти вдвое — с 5,5 тысячи рублей в месяц до 10 тысяч. О необходимости этого говорилось в Послании президента Федеральному Собранию.

— Следствие бизнес-класса — Генпрокуратура проверит уголовные дела по экономическим статьям — Генеральная прокуратура проведет большой анализ практики: как расследуются уголовные дела по экономическим составам преступлений, какие возникают проблемы, почему дела иногда затягиваются.

— Уроки сделал?— В Москве обсуждают отмену домашнего задания — Домашнее задание — нужное дело или лишний груз? Одни считают, что "домашка" отнимает много времени и добавляет стресса, другие — творчески развивает и компонует мысли. Это учителя и родители обсуждали в конце прошлой недели в Общественной палате Москвы, но к единому знаменателю так и не пришли.

— Участвуй, пока молодой — Платформа "Россия — страна возможностей" запустила новый проект — Платформа "Россия — страна возможностей" запустила конкурс "Моя страна — моя Россия" в рамках реализации Послания президента Федеральному Собранию. Как пояснили организаторы, проект направлен на социально-экономическое развитие городов и сел по всей России. Он предназначен для молодых людей от 14 до 35 лет, готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона.

— Не обосновано и не просчитано — У законопроекта о введении аукционов на вылов краба сторонников почти не обнаружилось — Резонансный законопроект о введении аукционов на вылов краба обсудила рабочая группа в Совете Федерации. 90 процентов членов рабочей группы законопроект не поддержали, а многие к тому же подвергли его резкой критике.

— Без лишних бумаг — Упрощен режим посадки в самолет — У авиапассажиров появилась возможность использовать для посадки на борт электронный посадочный билет. Раньше документ нужно было распечатывать. Вступил в силу соответствующий приказ минтранса.

— Право руля — Парковка для газомоторного транспорта может стать бесплатной — Плату за пользование парковками для транспорта, работающего на газомоторном топливе, могут отменить. Кроме того, таким автомобилям хотят дать право бесплатного проезда по платным магистралям.

— Всегда в зоне доступа — В России создадут единый центр управления сетями связи — Уже в 2019 году за устойчивостью работы сетей связи будет следить специальный центр. Постановление правительства о создании такого центра уже подписано. Центр должен быть создан до середины этого года, а до января 2020 года на его базе заработают информационные системы мониторинга и управления сетями связи в России.

— Процент, уходи — Visa снизит комиссию за оплату проезда картами — Платежная система Visa снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Сегодня комиссия составляет почти два рубля с каждой оплаты по карте.

— Остались дома — Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию — Миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тысяч человек, или на 41 процент, свидетельствуют данные Росстата.

— Аресты на фоне Эйфелевой — От чего устали полицейские: от Макрона или от "желтых жилетов"?— Если судить по тому, как прошла 15-я по счету протестная суббота "желтых жилетов", со всей очевидностью становится ясно, что неформальное движение, всколыхнувшее Францию, остается достаточно полнокровным и готовым продолжать борьбу.

— Экзитполов не обещали — В Молдавии выбирали судьбу и парламент — В Молдавии состоялись парламентские выборы, которые, как ожидается, должны решить судьбу страны на ближайшие годы.

— Куба станет лучше — Остров свободы проголосовал за новую конституцию — В воскресенье на Кубе проходит историческое событие. Как ожидается, восемь из 11 миллионов кубинцев придут с 7 утра до 18 часов по местному времени на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме за новый проект конституции, который призван внести значительные изменения в политико-экономическое устройство страны.

— Секретный маршрут — СМИ разведали путь Ким Чен Ына в Ханой — На встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Ханое 27-28 февраля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын доберется сначала на бронированном поезде, а последний участок пути проедет уже на автомобиле. Ориентировочная дата приезда Кима в столицу Вьетнама — вторник 26 февраля. Об этом со ссылкой на различные источники сообщило южнокорейское информагентство "Енхап".

— Выход при закрытых дверях — Алексей Пушков: Не стоит сводить весь мир к ЕС и НАТО — Разговор на темы, затронутые в очередном Послании Федеральному собранию президента Владимира Путина, в редакции "Российской газеты" продолжил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

— На пожар на коньках — На ВДНХ прошел необычный показ новой спасательной техники — В преддверии 370-летия пожарной охраны России на главном катке страны на ВДНХ прошел пожарно-спасательный флешмоб "Растопим лед вместе!".

— Отходы пустят в дело — Ученые создадут "топливо будущего" — Томские ученые разрабатывают высокоэнергетическое и экологически безопасное топливо для Арктики.

— От Сайгона к Хошимину — Сумеет ли Россия отразить наступление США на свои интересы во Вьетнаме — Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам наряду с протокольными мероприятиями — возложением цветов к двум мемориалам, включал участие главы дипломатического ведомства в выездном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

— Метры для учителя — В Вологде педагогам компенсируют съем жилья — В Вологде с 1 марта учителям и воспитателям детских садов будут выдавать компенсацию на аренду квартир. В бюджете города на эти цели до конца года заложено 4,8 миллиона рублей.

— Зачем дерутся мамы — Обычная ссора в родительском чате переросла в поножовщину — Две молодые мамы в Санкт-Петербурге подрались прямо в детском саду. Ножевые ранения, "скорая помощь", полиция… Причина обескураживает — одна из них удалила другую из родительской группы в WhatsApp.

— Мораторий на снос — Президент Владимир Путин поручил сохранить историческую застройку Боровска — Владимир Путин поручил правительству Калужской области обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска и совместно с Минкультуры России принять меры по включению Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Поручения президента РФ по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликованы на официальном сайте Кремля.

— Курс новоселья — В каких регионах легче переселиться из старых домов — Меньше всего ветхого и аварийного жилья в Москве. Также небольшой объем домов с непригодными или неблагоприятными для проживания людей условиями в Республике Адыгея, Санкт-Петербурге и Севастополе.

— Доступное море — В Сочи решили не повышать цены на отели этим летом — В предстоящий летний сезон сочинские отели планируют оставить прошлогодние цены. Об этом в четверг на Региональном туристическом форуме в олимпийской столице сообщил замглавы курорта Сергей Юрченко.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Переходят границы: действия Хуана Гуайдо и США грозят Венесуэле войной — Лидер венесуэльской оппозиции и Соединенные Штаты готовят почву для силового "урегулирования" кризиса в стране — Стремление лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо и его западных покровителей подготовить мировое сообщество к силовому сценарию свержения президента Николаса Мадуро ведет к началу гражданской войны. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации.

— "С деловым климатом у нас не всё так плохо" — Министр экономического развития Максим Орешкин — о регуляторной гильотине и рейтинге Doing Business — Надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены — в кабмине уже создано специальное подразделение, которое пересматривает требования к предпринимателям. Об этом "Известиям" заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Теория большого сора: в 2019 году на ликвидацию свалок выделят 10 млрд — Рекультивация ждет территорию "самого грязного города планеты" — В 2019 году планируется выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га. Об этом "Известиям" рассказали в Минприроды.

— Космос как экскурсия: в России появится первый частный ракетодром — Частный комплекс будет использоваться для пусков многоразовых кораблей — В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Пусковая площадка на участке размером 2,5 на 2 км будет оснащена двумя стартовыми столами. В первую очередь новый космодром будет использоваться для запуска многоразовых туристических кораблей. Стоимость проекта — 40 млн долларов США. Космодром планируется разместить на территории Нижегородской области или Республики Татарстан.

— Список Москальковой: в тюрьмах Украины нарушаются права 69 россиян — Уполномоченный по правам человека сообщила об арестованных киевскими властями гражданах РФ, которые нуждаются в медпомощи — В адрес уполномоченного по правам человека поступили новые обращения от граждан России, содержащихся под стражей на Украине и нуждающихся в медицинской помощи. Об этом "Известиям" сообщила сама Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас в списке уже 69 россиян — в основном гражданские активисты и уроженцы Крыма.

— За Россию с любовью — Президент назвал важнейшее качество военных — Россия проводит миролюбивую внешнюю политику и стремится к стабильности на международной арене, но при этом она способна обеспечить свою безопасность в условиях современного противоречивого мира. Об этом президент Владимир Путин заявил во время праздничного концерта в Кремле, посвященного Дню защитника Отечества. По словам Верховного главнокомандующего, любовь к Родине — главная черта российских военных. Государство продолжит дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны, пообещал российский лидер.

— "На долларе свет клином не сошелся" — Посол России во Вьетнаме Константин Внуков — о том, на чем основано партнерство Москвы и Ханоя — Сегодня в Хошимине стартует выездное заседание клуба "Валдай", открывать которое прилетел глава российского МИДа Сергей Лавров. Главная тема дискуссий — как России и Вьетнаму реагировать на жесткие действия США на мировой арене и развивать сотрудничество в условиях санкций и торговых войн. Как признал в интервью "Известиям" посол РФ во Вьетнаме Константин Внуков, Вашингтон откровенно запугивает санкциями партнеров Москвы, пытаясь помешать как деятельности российских компаний во Вьетнаме, так и продвижению на рынке этой страны продукции военного назначения.

— На стадии брожения: от результатов выборов зависит будущее Молдавии — В республике прошло голосование, итоги которого могут изменить внутреннюю и внешнюю политику страны — Результаты парламентских выборов в Молдавии могут серьезно изменить внутренний и внешний вектор развития страны, а также способствовать возвращению в Россию незаконно выведенных олигархом Владимиром Плахотнюком 37 млрд рублей. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные политики и эксперты.

— "Планируем вывезти более пятидесяти детей" — Детский омбудсмен Анна Кузнецова — о трудностях при вывозе российских детей из Ирака и Сирии и их реабилитации в России — Уполномоченный по правам ребенка при президенте изучает вопрос вывоза из Сирии детей, родившихся на территории этой страны у наших граждан — членов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Эта работа уже ведется в Ираке: из республики вывезены дети, родившиеся в России и оказавшиеся на Ближнем Востоке вместе с родителями.

— ВИЧный вопрос: на трудовых инструктажах расскажут о вирусе иммунодефицита — Минтруд включит в обучающую программу информацию о профилактике и недопустимости дискриминации больных — На инструктажах по технике безопасности на работе будут рассказывать не только о том, как грамотно пользоваться розетками и искать аварийный выход, но и о том, как не заразиться ВИЧ. В офисе эта информация вряд ли понадобится, просто работа — самое удачное место для просвещения взрослого населения, поясняют эксперты.

— Легкости перевода: россияне стали вдвое чаще использовать онлайн-тразакции — Эксперты предупреждают о рисках хакерских атак при перечислении денег — Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги, но меньшими суммами. Число таких транзакций в 2018 году увеличилось на 110%, а средний размер онлайн-перевода между физлицами снизился на 3% и составил 6,7 тыс. рублей, подсчитали "Известия" на основе данных банков из топ-30 и платежного сервиса "Яндекс.Деньги".

— Кошки заводят мышек: На размножение грызунов влияет запах хищника — Взаимодействие между охотниками и добычей является одним из факторов эволюции — Кошки способны повышать репродуктивный потенциал мышей. К такому неожиданному выводу пришли российские ученые. Эксперимент, поставленный биологами из Института проблем экологии и эволюции, показал: постоянный запах домашнего хищника говорит грызунам о близости человеческого жилья, а следовательно, о наличии укрытия и больших запасов пищи — благоприятных условий для размножения.

— Хирург-беспилотник: в России создан уникальный оперирующий робот — Он сможет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме — При проведении сложных операций скоро можно будет использовать многофункциональную роботизированную платформу. Разработка российских ученых пригодится в самых разных областях медицины — от стоматологии до нейрохирургии. Отличие новой установки от уже существующих систем в том, что она может работать без участия хирурга, по аналогии с транспортным беспилотником.

— "Как только тема Солсбери утихнет, произойдет "несчастный случай" — Сестра Юлии Скрипаль уверена, что британские спецслужбы планируют устранить ее родственницу — Жизнь дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля находится под угрозой: британские спецслужбы могут "инсценировать несчастный случай", как только официальный Лондон перестанет нуждаться в Юлии. Об этом "Известиям" заявила племянница экс-агента Виктория Скрипаль. Она надеется, что российская сторона потребует объявить ее родственницу в розыск по линии Интерпола, если Юлия не выйдет на связь и ее местонахождение не будет установлено.

РБК daily

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