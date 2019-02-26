ВАШИНГТОН, 26 фев /ПРАЙМ/. Интернет-гигант Amazon.com избрал Индру Нуйи в совет директоров, говорится в уведомлении компании, поданном в Комиссию США по ценным бумагам и биржам.

До настоящего времени в совете директоров компании было 10 человек, включая ее основателя Джеффа Безоса. Нуйи также присоединится к комиссии по аудиту компании.

Нуйи с 2006 по 2018 год работала генеральным директором, а с 2007 по начало 2019 — председателем совета директоров компании PepsiCo. Она работала в этой компании с 1994 года. Ее многократно называли в числе наиболее успешных и влиятельных людей в мире, а также наиболее эффективных менеджеров.