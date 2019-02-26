МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ опубликовало проект поправок в федеральный закон "Об электроэнергетике", предполагающий продление до 2028 года выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) до среднероссийского уровня, число получателей такой меры поддержки сократится.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году кабмин РФ ввел механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими за счет надбавки к ценам на мощность потребителей европейской части России, Урала и Сибири (то есть, оптового энергорынка). Доплаты потребителей оптового энергорынка за дальневосточные тарифы в 2019 году кабмин РФ определил на уровне 32 миллиардов рублей.

Механизм выравнивания тарифов действует до конца 2019 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Согласно проекту Минэнерго, срок работы механизма будет продлен до 2028 года, но получать поддержку будут не все потребители. Министерство предложило, чтобы правительство устанавливало критерии определения потребителей, для которых будет вестись выравнивание тарифов. Причем уже в законопроекте оговаривается, что выравнивание не коснется органов местного самоуправления, казенных, автономных и бюджетных учреждений.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета от 10 сентября поручал обеспечить нормативную базу для продления до 2028 года механизма по выравниванию энерготарифов для отдельных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

В поручениях президента отмечалось, что продление механизма будет действовать для потребителей, которые подключены к электросетям низкого напряжения (это малый бизнес). Выравнивание тарифов для остальных юридических лиц произойдет, если они будут реализовывать инвестпроекты в рамках специального постановления правительства для Дальнего Востока и Байкальского региона, а также соблюдать обязательства по росту энергопотребления за счет своих инвестпроектов, обеспечивать 100%-ю оплату энергии. При этом будет введен запрет на выравнивание тарифов для потребителей, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.