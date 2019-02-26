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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ушли на обновление — "Газпром" провел крупнейшую за последние годы кадровую перестановку в руководстве. Из компании уходят два ключевых топ-менеджера: глава экспортного направления монополии Александр Медведев и зампред по поставкам газа в РФ Валерий Голубев. Эти отставки в целом были предсказуемыми, поскольку компании нужно обновление, а оба топ-менеджера не принадлежали к команде главы "Газпрома" Алексея Миллера. Теперь внимание рынка приковано к тому, кто будет назначен на их место, учитывая, что контракт господина Миллера истекает уже через два года.

— Цены билетов пошли на взлет — Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5-33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами. Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой. Эксперты говорят, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы, но полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется.

— Игорь Додон стал проигравшим победителем — Поддерживаемая Москвой Партия социалистов Молдавии показала на прошедших 24 февраля парламентских выборах лучший результат, но не только не приблизилась к тому, чтобы стать властью, а отдалилась от этой цели. Главный итог голосования — сохранение влиятельным олигархом Владимиром Плахотнюком своих позиций внутри страны. Он будет определять, каким быть новому правительству и как будут выстраиваться отношения Кишинева с ЕС и Москвой. С подробностями из Кишинева — специальный корреспондент "Ъ".

— Съезд партии вызвал выезд правительства — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении нового правительства, которое сменило прежний кабинет, отправленный в отставку после беспрецедентно резкой критики со стороны главы государства из-за нарастающих проблем в экономике и социальной сфере. Новым премьер-министром стал Аскар Мамин, который должен сыграть роль "антикризисного менеджера" и обеспечить качественный рост экономики страны. В преддверии открывающегося в среду 18-го съезда правящей партии "Нур Отан" бессменный лидер Казахстана полон решимости подтвердить эффективность созданной им модели управления и снизить социальную напряженность, нарастающую в связи с падением уровня жизни населения.

— Пенсии выводят за прожиточный минимум — Перерасчет порядка выплаты пенсий, которого потребовал в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин, по оценкам Пенсионного фонда, затронет около 4 млн неработающих пенсионеров и обойдется федеральному бюджету в 120 млрд руб. в год в 2019-2024 годах. Сумма выплат каждому получателю может составить от нескольких десятков до нескольких сотен рублей, в результате чего их пенсии должны превысить порог прожиточного минимума для пенсионеров.

— Долги корпораций теряют в качестве — Мировой долг компаний по облигациям на конец 2018 года достиг пика в $13 трлн. С учетом ухудшения качества эмитентов в случае кризиса это грозит большим числом дефолтов, предупреждает ОЭСР. Впрочем, пик размещений уже пройден — еще в 2017 году. В 2018-м, после повышения ставки ФРС США и роста требуемой доходности по облигациям, с учетом погашения части долга эмитенты заняли на рынках на 40% меньше, чем годом ранее.

— Триллион для малого бизнеса — Минэкономики перезапускает программу льготного кредитования малого бизнеса — теперь уже в рамках соответствующего нацпроекта. Предпринимателям обещаны займы по ставке до 8,5% годовых вместо прежних 9,6-10,6%. Предполагается, что в этом году банки выдадут льготных кредитов на 1 трлн руб., в целом до 2024 года — на 10 трлн руб. В свежем отчете по кредитованию ЦБ отмечает, что деньги малому бизнесу обходятся все же дороже, чем крупному,- на 1,3-2,5 процентного пункта ставки. При этом последний опрос "Опоры" фиксирует, что оценка восприятия доступности финансирования малым бизнесом за год ухудшилась.

— Глава Курской области предпочел "Единую Россию" — Врио губернатора Курской области Роман Старовойт сегодня может объявить о намерении выдвинуться на сентябрьские выборы главы региона от "Единой России". О планах стать кандидатом от партии власти уже заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Собеседники "Ъ" не исключают, что еще одним выдвиженцем партии власти станет губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ранее минимум в пяти из 16 регионов, где на 8 сентября намечены губернаторские выборы, главы говорили о планах стать самовыдвиженцами либо заксобрания меняли местные нормы, чтобы допустить на выборы непартийных кандидатов. Эксперт полагает, что выдвижение глав от "Единой России" вероятнее там, где они популярны и на их результате "критично не скажется антирейтинг партии".

— Внутренняя политика сместилась в Санкт-Петербург — Начальник управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин сегодня начнет серию совещаний с главами районов и муниципалитетов Санкт-Петербурга. Каждый из них должен будет представить собственную стратегию проведения губернаторских и муниципальных выборов в городе. Главы муниципалитетов должны рассказать, как они планируют создавать избирательные штабы на своих территориях и насколько местные депутаты будут "лояльны при сборе фильтра" — подписей, необходимых для регистрации кандидатов в губернаторы.

— ФСБ спасла ГРУ — Как стало известно "Ъ", один из лидеров запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве. Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ. При этом сам Нораки пока недоступен для спецслужбы.

— Военные катастрофы оказались бесплатными — Спасск-Дальний гарнизонный военный суд, по данным "Ъ", отказал командованию 575-й авиабазы армейской авиации в привлечении к материальной ответственности двух авиатехников за крушение штурмовика Су-25. Уголовное дело по факту аварии было закрыто, поскольку следствие посчитало, что она произошла вследствие случайного стечения ряда обстоятельств. Однако командир авиабазы, ссылаясь на результаты ведомственного расследования, согласно которым самолет рухнул на землю вследствие попадания в его двигатель некондиционного масла, в порядке гражданского судопроизводства добивался от авиатехников Юрия Тарасенко и Александра Третьякова частичного возмещения ущерба. При этом следует отметить, что рекордное взыскание с военнослужащего за катастрофу составило более 25 млн руб. Правда, впоследствии его отменили.

— Университетам приготовили замену — В течение трех лет в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Наука", на который выделят 636 млрд руб. Как выяснил "Ъ", заявки университетов и регионов на НОЦ рассматриваются как "экзамен", а ректоры и губернаторы, которые его не сдадут, могут быть оперативно заменены. В вузах проект НОЦ поддерживают, но отмечают, что задача взаимодействия университетов и бизнеса решалась и без центров. В общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", ранее продвигавшей идею такого взаимодействия, проект также оценивают высоко, но жалуются на недостаток информации.

— Нуждаются в нечеловеческих условиях — Аспидам, паукам и китообразным запретили жить с человеком — Минприроды составило перечень животных, которых нельзя держать в домашних условиях. Документ подготовлен в рамках исполнения принятого в конце прошлого года закона о запрете жестокого обращения с животными. Зоозащитники до сих пор спорят, кого еще надо или не надо включать в черный список.

— Подростки взбунтовались на недетские сроки — Гособвинение потребовало назначить наказание от двух лет одиннадцати месяцев до трех лет и двух месяцев восьми фигурантам дела о беспорядках в Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Судебный процесс подошел к стадии прений. Адвокаты заявили суду, что действия подсудимых были неправильно квалифицированы: вместо ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) надо было вменять в вину более легкую ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

— "Яндекс.Такси" запутал пассажира — Роспотребнадзор, как выяснил "Ъ", собирается наказать "Яндекс.Такси" за введение в заблуждение пассажира — штраф может составить до 500 тыс. руб. Ведется административное расследование. Поводом стал инцидент с москвичкой Ольгой Садвокасовой, которую в ноябре 2018 года избил таксист: на заказ он приехал на фирменной машине "Яндекса", хотя никакого отношения к компании не имел. Пострадавшая обратилась с жалобой в администрацию президента, после чего ее делом занялся Роспотребнадзор. В ведомстве обещают усилить контроль за всеми агрегаторами в связи с недавно вступившей в силу редакцией закона "О защите прав потребителей".

— Тонкие красные "клинья" — Разницу между "естественным" и "неестественным" подходами в строительстве международных объединений объяснил вчера на встрече дискуссионного клуба "Валдай" в Хошимине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Вьетнамских участников мероприятия, впрочем, больше интересовало, на чьей стороне находится Россия в затяжном территориальном споре в Южно-Китайском море, где сталкиваются интересы сразу нескольких дружественных России государств. За тем, как Сергей Лавров реагировал на острые вопросы и ходил по партизанским туннелям, наблюдал во Вьетнаме обозреватель "Ъ".

— Господдержка со скидкой — Минпромторг смог добиться возобновления программ поддержки спроса в автопроме в этом году, несмотря на планы вице-премьера Дмитрия Козака унифицировать механизмы субсидирования промышленности. Но достижение Минпромторга не внушает оптимизма авторынку, поскольку с 2017 года объемы поддержки сократились в пять раз, до 12 млрд руб. Причем выделенных средств, как ожидается, на весь 2019 год не хватит. Эффект от сокращения господдержки главным образом скажется на сегменте коммерческого транспорта, спрос в котором быстрее реагирует на негативные тенденции в экономике.

— Лекарства ушли на гарантию — Крупнейшие российские фармацевтические дистрибуторы несут потери из-за ужесточения своих требований к аптечным сетям. С прошлого года аптеки должны обеспечивать контракты с поставщиками банковскими гарантиями. В результате отсева тех, кому такое требование не силам, продажи ЦВ "Протек" Вадима Якунина в 2018 году впервые за десять лет сократились на 7,1%, до 224,7 млрд, а отгрузки "Катрена" — на 7,9%, до 216,6 млрд руб.

— Ломбардам позолотили штрафы — Минфин разработал проект закона, предлагающий значительно увеличить штрафы для ломбардов за нарушения при обращении, учете и хранении драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае его принятия штрафы вырастут более чем в двадцать раз. Эксперты указывают на несоответствие предлагаемых санкций возможным правонарушениям и полагают, что такие меры ответственности вынудят уйти с рынка до четверти игроков.

— Фонды переполнились резервом — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают уменьшить обязательные взносы из инвестдохода в резерв по обязательному пенсионному страхованию. РОПС, как ранее признавали даже в ЦБ, не выполняет своих основных функций — не хеджирует инвестиционные риски. Вместе с тем эти взносы можно распределить по счетам клиентов. Впрочем, предложение НПФ — полумера, указывают эксперты, основная масса РОПС формируется за счет теряемого инвестдохода граждан при досрочной смене страховщика, поэтому правильнее было бы установить максимальную планку для резерва, а оставшееся вернуть гражданам.

— Палладий поднялся на вредных выбросах — В понедельник на мировом рынке цены на палладий обновили исторический максимум, поднявшись до отметки $1534 за тройскую унцию. В результате стоимость этого металла превысила стоимость золота на $200 за унцию. Росту цен способствует дефицит металла на фоне рекордного спроса со стороны автомобильной промышленности.

— Контейнеры нагрузят блокчейном — Минтранс и крупнейший мировой контейнерный перевозчик Maersk собираются запустить в Большом порту Санкт-Петербург пилотный проект международной торговой блокчейн-платформы для интеграции грузоперевозок. Система разработана Maersk и IBM, в мире к ней уже подключились более 90 компаний и ведомств. Участники рынка отмечают, что для ее внедрения понадобится изменение нормативно-правовой базы. По расчетам аналитиков, запуск такой платформы в контейнерном сегменте позволит сэкономить грузовладельцам до 10 млрд руб.

— Органике включают зеленый — Тема популяризации отечественной органической продукции, поднятая на прошлой неделе Владимиром Путиным, становится все популярнее. Заинтересовал этот вопрос и Роскачество: организация хочет создать первый полностью российский центр сертификации органики по международным стандартам. Хотя проект может снизить стоимость услуги для производителей, участников рынка беспокоит уровень компетенции Роскачества в этой сфере.

— Девелоперы достроили цены — Готовясь к постепенному переходу на проектное финансирование, застройщики начали повсеместно повышать цены на жилье. За год первичная недвижимость в России подорожала на 6%, в 13 городах-миллионниках цены выросли сразу в половине строящихся проектов. В 2019 году на стоимость жилья будет влиять ускорившаяся инфляция, рост НДС и риски очередной девальвации рубля в случае новых санкций.

— Сбербанк встал "на_полку" — Потенциал роста доли онлайн-канала в оптовой торговле продуктами привлек внимание к этому бизнесу Сбербанка и производителя онлайн-касс "Эвотор". Они запустили платформу "на_полке", которая автоматизирует процесс заказа товара и занимается подбором поставщиков для владельцев магазинов. Конкурировать на рынке с оборотом в 300 млрд руб. в год проекту придется не только с дистрибуторами, но и с ритейлерами, развивающими оптовые программы.

— Беспилотникам не дали дорогу — Россия потеряла несколько позиций в рейтинге готовности стран к использованию беспилотных автомобилей, заняв 22-е место, оценила КПМГ. Это объясняется недостаточным уровнем инвестиций, изменений законодательства и международной кооперации, а также попаданием в рейтинг новых стран, реализующих масштабные проекты по поддержке автономного транспорта. Участники рынка с оценками не согласны.

— Drom.ru проехался по "Яндексу" — Принадлежащий "Яндексу" сайт для продажи автомобилей "Авто.ру" снова столкнулся с претензиями конкурентов. Очередную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу копирования объявлений подал портал Drom.ru. Конфликты могли стать следствием агрессивного выхода "Авто.ру" в регионы, считают участники рынка.

— "СпортКлуб" вышел на разминку — Медиаменеджер Василий Кикнадзе, недавно назначенный гендиректором московского футбольного клуба "Локомотив", планирует продолжить заниматься спортивными медиа. Роскомнадзор выдал его компании лицензию на вещание нового телеканала "СпортКлуб". Спортивное ТВ — сложный сегмент, требующий длительных инвестиций, оценивают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Газпром" покинут два заместителя Миллера — Два важнейших заместителя председателя правления "Газпрома" — Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за внешний рынок, покинут компанию, сообщил "Газпром" в понедельник. Прекращение их полномочий должен еще одобрить совет директоров компании.

— Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" больше не считается экстремистской — Октябрьский районный суд Новосибирска в понедельник отказался признать экстремистской картину Алексея Куделина (творческий псевдоним — Вася Ложкин) "Великая прекрасная Россия". Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте адвокат Владимир Ряховский, представлявший художника в суде.

— Ушедший в ВЭБ куратор московских выборов поработает на мэрию в качестве советника — Бывший первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин, назначенный недавно зампредом ВЭБа, продолжит консультировать мэрию по сентябрьским выборам в Мосгордуму в качестве внештатного советника нового руководителя аппарата Натальи Сергуниной, рассказали "Ведомостям" три человека, близких к мэрии Москвы. Один из них говорит, что Шуленин ходит на совещания по выборам, которые проводит Сергунина: "Сейчас он передает дела [начальнику департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Евгению] Стружаку, который работает с префектурами. Шуленин продолжит консультировать мэрию по ключевым вопросам, в частности по работе с партиями и администрацией президента". По словам собеседника, Шуленин общается с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. "Ведомости" ранее писали, что Сергунина плотно взаимодействует по поводу выборов в Мосгордуму с администрацией президента, и в частности с начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым.

— Партия президента Молдавии не дотянула до настоящего большинства — На воскресных выборах в парламент Молдавии относительное большинство мандатов — 34 из 101 — получила пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона, следует из оглашенных в понедельник данных центризбиркома. Демократическая партия предпринимателя Владимира Плахотнюка, считающегося неформальным хозяином страны, займет в парламенте 31 место, прозападное движение ACUM — 27. Кроме того, семь мандатов получила партия "Шор", созданная осужденным к 7,5 года лишения свободы за финансовые махинации (приговор не вступил в силу) предпринимателем Иланом Шором.

— Правительство предложило новый порядок расчета социальных доплат к пенсии — При расчете социальной доплаты, необходимой для доведения пенсии неработающего пенсионера до прожиточного минимума, власти не будут учитывать индексацию страховых пенсий и ежемесячных денежных выплат, проведенную в этом году, следует из подготовленных Минтрудом поправок к закону о государственной соцпомощи. "Ведомости" ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник. В понедельник такие поправки одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщило правительство.

— Регионы должны активнее предоставлять инвестиционную налоговую льготу — Увеличить долю инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. — одна из ключевых задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в его майском указе. Успех же его реализации "во многом будет зависеть от скоординированной работы федерального центра и регионов", говорил он в декабре 2018 г. Еще два года назад для стимулирования инвестиций власти придумали инвестиционную налоговую льготу, которую регионы получили право вводить с 2018 г. Но с тех пор воспользовались ею лишь 10 регионов, жаловался Путин на форуме "Деловой России" и поручил регионам активнее предоставлять такие вычеты, чтобы стимулировать инвестиции в модернизацию производства. Такое поручение было опубликовано в понедельник. Отчитаться о возможности введения таких льгот регионы должны до 15 июня.

— Председатель комитета Госдумы по энергетике: "Добыть все, что у нас есть, и продать" — Павел Завальный в сегодняшнем интервью "Ведомостям" продолжает многие темы предыдущего разговора, состоявшегося три года назад. Политика ОПЕК, роль США на нефтегазовом рынке, проблемы российского экспорта углеводородов, добыча на арктическом шельфе. Но условия сильно изменились. США, укрепившиеся в рядах экспортеров нефти и газа, стали более жестко диктовать условия, санкции затрудняют развитие глобальных российских проектов и лишили ведущие компании возможности приобретать мировые технологии.

— Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы — Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения — мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов — для отбора и лабораторных исследований. С копией поручения ознакомились "Ведомости", наличие документа и суть поручений подтвердила представитель Гордеева. Роскачество и Россельхознадзор получили поручение, сказали их представители.

— "Домодедово" первым в России стало принимать электронные посадочные талоны — В понедельник, 25 февраля, "Домодедово" обслужило первых пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил "Ведомостям" представитель аэропорта Александр Власов. Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс они предъявили документ на мобильном устройстве. Эту информацию подтверждает Анна Бажина, представитель группы S7 — крупнейшего авиаперевозчика, базирующегося в "Домодедово". "С нашей стороны технически все готово, пассажир получает мобильный посадочный талон при регистрации на сайте или в мобильном приложении, — продолжает Бажина. — Наши пассажиры давно используют мобильные посадочные талоны на рейсах из аэропортов Европы и СНГ. Мы ждем финальных подтверждений от [российских] аэропортов о том, что технология заработала в полном объеме".

— Прибыль "Ингосстраха" пострадала из-за санкций — Чистая прибыль "Ингосстраха" за 2018 г. составила 6,7 млрд руб., это на 38% меньше, чем за 2017 г., сообщил гендиректор компании Михаил Волков. Снижение прибыли он объяснил сокращением дохода от инвестиций на 60% до 2,6 млрд руб. с 6,6 млрд. Причины Волков считает "очевидными: санкционное влияние и общее проседание рынка".

— Barrick Gold хочет стать крупнейшей в мире золотодобывающей компанией — Канадская Barrick Gold 25 февраля объявила оферту на покупку акций американской Newmont Mining. Последняя оценена в $17,85 млрд. Но расплачиваться Barrick Gold намерена не деньгами, а своими акциями. Если сделка состоится, доля акционеров Newmont в объединенной компании составит около 44%, следует из сообщения компании. Barrick уже давно думает о поглощении Newmont, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Последняя ее серьезная попытка сделать это закончилась неудачей в 2014 г. При этом Barrick только в январе завершила другую крупную сделку — поглощение Randgold Resources за $6 млрд.

— Mail.ru Group стала совладельцем образовательной платформы Skillbox — Mail.ru Group стала совладельцем образовательнои? платформы Skillbox. Об этом рассказал "Ведомостям" представитель Skillbox и подтвердил представитель Mail.ru Group. Корпорация получит 10% в сервисе, говорит представитель Skillbox. Сумму сделки стороны не раскрывают.

— ЦБ заставит НПФ раскрывать структуру своих портфелей — НПФ придется публиковать информацию, в какие ценные бумаги и активы они вкладывают пенсионные накопления и резервы. Проект такого указания ЦБ разместил на сайте 25 февраля, до 3 марта он собирает отзывы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Моральный ущерб. Сколько?— Ежегодно суды взыскивают миллиарды рублей в качестве компенсаций морального вреда. Однако, как полагают эксперты, человеческая жизнь и наши страдания явно недооценены. В Минюсте предложили подумать над установлением единых критериев при определении возмещений.

— Снова без большинства — На парламентских выборах в Молдавии социалисты надеялись получить большинство в законодательном собрании. Это дало бы возможность президенту Игорю Додону начать проводить курс, в основе которого — баланс в отношениях с Россией и ЕС.

— Операция "Отель" — Мосжилинспекция отправила в столичные суды первые иски о лишении прав собственности владельцев незаконно перепланированных квартир и одного нежилого помещения. Один иск уже удовлетворен, остальные — на очереди.

— Похоронное дело — Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона "О похоронном деле". Документ должен устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг.

— А вуз и ныне там?— Частное образование становится синонимом качества, однако ему не удается пробиться в нацпроекты. Почему так получается, "РГ" ответил ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

— Выселить с наценкой — "РГ" публикует постановление Конституционного суда по важному для многих россиян делу. В нем разъясняется, как платить гражданам, если их собственность была изъята для государственных нужд. А такое в последние годы встречается достаточно часто.

— На чем едем — Денис Мантуров отчитался перед президентом о работе промышленности и автопрома. По итогам года все отрасли промышленности продемонстрировали рост. "Также развивается газомоторка", — добавил докладчик.

— Звонок по делу — В Следственном комитете РФ заработала телефонная линия для сообщений о давлении на предпринимателей. Теперь каждый чиновник сто раз подумает, стоит ли "кошмарить" бизнес и не выйдет ли его незаконная активность себе дороже.

— Шанс на достаток — Социальный контракт будут финансировать еще и из федерального бюджета. Сейчас деньги на него выделяют сами регионы. Ввести такое софинансирование предложил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

— Контроль по правилам — Структуру аппарата правительства пополнил департамент регуляторной политики, который займется реформой контрольно-надзорной деятельности. В числе его задач — создание правовых механизмов по стимулированию экономического роста.

— Шести соток как не бывало — Освобождение от уплаты налога на шесть соток для многодетных семей особенно поможет тем из них, кто владеет участками с высокой кадастровой стоимостью. Такое мнение высказали эксперты "РГ". Ввести льготу предложил президент Владимир Путин.

— Выйдут из клетки — Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете на использование в судах кабин для подсудимых. Экспертное сообщество в целом поддерживает инициативу. В особых случаях, когда есть опасения по поводу подсудимого, можно усилить охрану.

— "Валдай" во Вьетнаме — В Хошимине открылась российско-вьетнамская конференция Международного дискуссионного клуба Валдай. Участники вместе с Сергеем Лавровым обсудили, почему США из гаранта стабильности превратились в страну, сталкивающую государства региона между собой.

— Поедем без прав — У водителей в скором времени отпадет необходимость возить с собой документы. Все будет в электронном виде. И даже личность самого водителя можно будет установить, просто сфотографировав его на планшете.

— Проекты в главном чтении — Премьер-министр Дмитрий Медведев в неформальной обстановке встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций. Обсуждались законодательные инициативы для реализации национальных проектов.

— За вами присмотрят — В развлекательные системы в спинках кресел самолетов, которые рассчитаны на длительные рейсы, могут быть вмонтированы видеокамеры. Пассажиры заподозрили, что за ними могут следить во время полета.

— Чип расскажет — В России решают, как контролировать качество продуктов. С помощью маркировки товаров или электронных сертификатов? Тем временем за рубежом переходят на электронный трекинг. Движение еды "от поля до прилавка" отслеживают с помощью чипов и технологии "блокчейн".

— Летать не учим — Мошенники под видом авиационных учебных центров продавали лицензии пилотов. Они распространяли в интернете ложную информацию о возможности сдачи экспресс-экзаменов и получении документов без обучения.

— Вторая свежесть — Необходимо ввести госконтроль за техническими условиями (ТУ), по которым сегодня многие производители изготавливают продовольственные товары — сыры, колбасы, хлеб и прочее.

— Доллар тоже не устоял — Курс евро на Московской бирже в понедельник опустился ниже 74 рублей. С начала года курс евро варьировался в пределах от 77,4 до 74,3 рубля. Официальный курс ЦБ на вторник — 74, 08 рубля, что на 25 копеек ниже, чем в пятницу. Курс доллара — 65,25 рубля, это на 26 копеек меньше.

— Полоса препятствий — Сильными сторонами российской экономики можно назвать надежный платежный баланс и выгодную внешнюю позицию, говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody"s. Ограничивают экономическое развитие России низкий потенциал роста, хроническое недоинвестирование, высокая зависимость от нефти и газа, а также слабые институты и коррупция, считают аналитики агентства.

— Нарастить ресницы онлайн — Социальные сети вывели целый ряд профессий в разряд престижных и высокооплачиваемых. Например, зарплатные ожидания мастеров маникюра порой доходят до 100 тысяч рублей. При этом люди, продающие в соцсетях свои услуги, как правило, нарушают закон.

— Ломать и строить — В Удмуртии решили разобрать до фундамента дома обманутых дольщиков и построить на их месте новые. Такое решение принял застройщик жилого комплекса "Родниковый край", которого выбрали в январе этого года, чтобы исправить ситуацию, сообщили в министерстве строительства республики.

— Котельная с умом — В Астрахани разработали технологию комплексной автоматизации объектов коммунального хозяйства. В онлайн-режиме она контролирует работу всей инженерной инфраструктуры дома или предприятия, позволяет экономить ресурсы и прогнозировать ЧС.

— Перехожу на прием — Там, где есть цифровой эфирный сигнал, региональным властям стоит заняться восстановлением антенн коллективного доступа. В Минкомсвязи предложили делать это за счет средств Фонда капремонта.

— Отдохнем дома — Прирост поездок россиян за границу за год снизился в четыре раза. Эксперты связывают такие показатели с низкими потребительскими возможностями и прогнозируют динамику на уровне 5-7 процентов в 2019 году.

— По невидимым следам — С помощью высоких технологий теперь можно раскрыть даже преступления, совершенные десятилетия назад. Об этом "РГ" рассказал руководитель Криминалистического центра СК РФ Зигмунд Ложис.

— Ау, человек не родился — Владимир Путин обозначил формулу спасения страны: "нормой должна стать трехдетная семья". Президент предлагает эволюционный путь решения демографической проблемы. Однако, по мнению экспертов, нужны и революционные меры.

— "Веселые" квартиры — Столичные правоохранители собрали богатый криминальный урожай, ликвидировав сразу несколько наркопритонов. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

— Рассылка из тюрьмы — Гражданин Таджикистана Шарифхон Назриев, ранее осужденный за разбой и отбывающий наказание в одной из колоний Ульяновской области, по решению суда получил еще восемь лет колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму.

— Бандит за стеклом — В Московском окружном военном суде начался процесс по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

— А протокол?— Забрать автомобиль без оформления протокола будет нельзя. А также отказать владельцу машины в ее возврате, если документы на авто находятся в салоне. Соответствующие поправки уже внесены в Госдуму.

— Реклама дальше не пойдет — В Лондоне вступил в силу запрет рекламы фастфуда в метро. Это один из шагов в борьбе с детским ожирением, которое в Англии приобрело угрожающие масштабы. Увы, в России ситуация ненамного лучше.

— Урок для родителей — В ЗАТО Снежинск Челябинской области прошел необычный социальный эксперимент. Волонтеры поискового отряда "Снежинск-СПАС" вместе с 20 семьями-добровольцами решили проверить, готовы ли оставленные без присмотра дети в возрасте от пяти до десяти лет уйти с чужими людьми.

— Сам себе судья — Житель Якутска, освобожденный судом от уголовной ответственности за порчу памятника, сам приговорил себя к исправительным работам.

— Жалобы на арест — Мосгорсуд в понедельник начал рассматривать апелляционную жалобу защиты на арест бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева и партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна.

— Задавить помощью — США и страны, входящие в Группу Лимы, провели демонстративный саммит по ситуации в Венесуэле. Они объявили о новых мерах по усилению дипломатического и психологического давления на законного президента республики Николаса Мадуро.

— "Ангела Меркель допустила явную ошибку…" — Столь осмотрительная Ангела Меркель допустила ошибку, на которую невозможно не обратить внимания, пишет журнал Spiegel. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности она впервые заговорила о российской "гибридной войне".

— "Дела пенсионеров при президенте Петре Порошенко плохи…" — Несмотря на революцию на майдане, в Одессе все также процветает политическая рознь и криминал. Судебный процесс, который должен пролить свет на кровопролитие 2014 года, не продвигается, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

— Космос в цене — Серию предметов, связанных с Юрием Гагариным, выставил на онлайн-торги аукционный дом Cazo. Среди представленных лотов его перьевая ручка, документ с автографом первого космонавта и 12 фотографий, сделанных за три дня до гибели.

— Не болтай! — Дорожная полиция Италии обратилась в минтранс с просьбой принять закон о временном, но немедленном лишении водительских прав для тех, кто общается по мобильному телефону во время вождения.

— Морпехи надоели — В японской префектуре Окинава прошел референдум за сохранение авиабазы американской морской пехоты Футэмма. Большинство жителей проголосовали против.

— Под чужим полисом — С новой проблемой все чаще приходится сталкиваться водителям, попавшим в аварию. Нередко выясняется, что у виновника аварии чужой полис ОСАГО. А значит, по нему страховщик точно не возместит причиненный ущерб.

— Инстаграм как улика — Суды начали принимать данные из соцсетей как доказательства в судебных спорах. По словам юристов, страницы в Instagram или "ВКонтакте" сегодня являются важным каналом получения доказательств наряду с другими источниками.

— Урок хулигана — Приморский суд отказался помещать под домашний арест мужчину, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником. Малолетнего хулигана окунули головой в унитаз за агрессивное поведение родители его одноклассников. Теперь им грозит уголовное наказание.

— Последний ком — Семиметровый снеговик возвышается над домами пензенского села Лебедевка. Гигантскую снежную фигуру заметно с трассы. Даже проезжающие мимо автомобилисты останавливаются, чтобы убедиться: снежный великан им не пригрезился. Снеговик стал местной достопримечательностью.

— Хозяйки рекомендуют — Уникальный знак качества учредили в Оренбуржье: на лучших товарах региональных производителей будут ставить знак "Одобрено Советом женщин". Первым его обладателем стала местная фабрика, специализирующаяся на выпуске школьной формы.

— Медик на селе в цене — В Карелии в текущем году из республиканского бюджета выделят деньги для покупки 30 служебных квартир для врачей, которые захотят переехать на работу в небольшие населенные пункты. Особенно это актуально для северных районов.

— Роза в Поднебесную — Продавать свою продукцию по всему миру готовятся производители крымской косметики. А фабрика мороженого намерена ежемесячно отгружать сладкого лакомства на 20 миллионов рублей в Китай. Крымчане почувствовали вкус к торговле не внешних рынках.

— Бренд как тренд — Российские экологически чистые продукты под специальным брендом смогут завоевать доверие на внутреннем рынке и за рубежом, уверен Владимир Путин. Создать такой бренд он поручил правительству. Для этого потребуется оперативно менять законодательство.

— Разобрать шлак за шлаком — Ежегодно в России на угольных ТЭС образуется около 20 млн тонн золы и шлака. Золоотвалы растут, стимулов у компаний заниматься вторичной переработкой нет. Это рискует обернуться ростом тарифной нагрузки на потребителей энергии.

— Полис от страха — Инвестиционное страхование продолжает оставаться драйвером сегмента страхования жизни. Однако все может измениться. Уже в этом году динамика может замедлиться, не исключают участники рынка.

— Игры разума — Как успех в математике связан с шахматами? По каким признакам понять, что малыш одаренный? Могут ли компьютерные игры стать тренировкой для мозга? На эти вопросы "РГ" ответил научный сотрудник центра "Сириус" Максим Лиханов.

— Сварщик дает мастер-класс — Минпросвещения вместе с Московским образовательным телеканалом запускает онлайн-проект "Код специальности". В официальном аккаунте ведомства на платформе соцсети "Одноклассники" пройдут тематические прямые трансляции, которые помогут школьникам спланировать обучение в колледжах и техникумах.

— Пройдите в кассу — В этом году все учителя, которые занимаются организацией и проведением госэкзаменов — и для одиннадцатиклассников, и для девятиклассников, — смогут получить компенсацию за свою работу. Соответствующий закон вступил в силу: порядки и размеры выплат должны быть определены в каждом регионе

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Долга не выдержат — Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных "Известиями" банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

— Никаких советов — Москва допускает возможность выхода из Совета Европы (СЕ), если права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены полностью и без условий. Об этом "Известиям" заявил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. В этом контексте показательными станут выборы генерального секретаря организации, которые пройдут в июне 2019 года. Как сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, вопрос членства РФ в СЕ будет решаться в зависимости от позиции тех, кто лишил нашу делегацию полномочий. Опрошенные "Известиями" депутаты ПАСЕ заявили, что право выбирать главу Совета Европы у российской делегации есть, а главное препятствие — отказ парламентариев участвовать в сессиях ассамблеи в 2019 году. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил о санкциях в отношении Москвы и подчеркнул, что частичное восстановление прав россиян не устраивает.

— Квас с содовой — Туристический поток из США в Россию за последние пять лет увеличился почти на 40%. Если в 2014 году, когда отношения Москвы и Вашингтона резко обострились на фоне украинского кризиса, в РФ приехали около 162 тыс. американцев, то в 2018-м страну посетили почти 228 тыс. заокеанских туристов. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились "Известия". Рост турпотока из США происходил постепенно. По мнению экспертов, интерес к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, проходящие в РФ, но и антироссийская политика американских властей.

— Ушли в завоз — Доля новых импортных автомобилей на российском рынке по итогам 2018 года выросла впервые за семь лет. Госпрограммы поддержки спроса финансируются не так масштабно, как раньше, также сужается модельный ряд иностранных брендов, собираемых в РФ. Из-за этого интерес покупателей сместился в сторону более дорогих импортных моделей. Однако эксперты считают: легковушки российской сборки восстановят свои позиции. Этому будет способствовать открытие в стране новых автозаводов иностранных брендов. Кроме того, правительство решило с 1 марта продлить господдержку по нескольким социальным программам. Но, как пояснили "Известиям" в Минпромторге, в этом году скидки будут предоставлять только покупателям бюджетных авто — стоимостью до 1 млн рублей.

— Выехали на автопроме — Подавляющее большинство продающихся в России автомобилей производится на отечественных предприятиях, а самыми востребованными из них стали "Лада Гранта" и "Лада Веста". Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производство автомобилей по итогам 2018 года увеличилось на 14% — до 1 млн, доложил глава Минпромторга. По его словам, столь впечатляющему росту способствовали принятые меры государственной поддержки. Если рынок будет и дальше восстанавливаться такими темпами, необходимость в госпрограммах постепенно отпадет, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть" — Венесуэла будет и дальше отвергать гуманитарную помощь, которую оппозиция пытается транспортировать из-за рубежа. Об этом в интервью "Известиям" заявил посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Он отметил: столь жесткое противодействие касается исключительно американских товаров, которые в стране вообще не считают гуманитарной помощью. Дипломат также рассказал, как официальное руководство республики воспринимает информацию о возможном силовом вмешательстве извне, и прокомментировал визит вице-президента США Майка Пенса в Боготу одновременно с очередным заседанием "Группы Лимы". На нем 12 стран Западного полушария и лидер оппозиции Хуан Гуайдо обсудили усиление дипломатического давления на Каракас.

— Тенге и ныне там — Перестановки в правительстве никак не сказались на экономике Казахстана. Как отметили опрошенные "Известиями" эксперты, несмотря на уход министров и назначение нового кабинета, кардинальных перемен в политике и экономическом курсе республики и уж тем более отставки Нурсултана Назарбаева пока прогнозировать не стоит. Президент страны 21 февраля впервые в истории воспользовался статьей 70 Конституции и сам отправил все правительство республики в отставку.

— Умер основатель НТВ Игорь Малашенко — Известный российский политолог, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в своем доме в Испании. По сообщениям СМИ, 64-летний журналист покончил с собой. В феврале его супруга Божена Рынска на своей странице в Facebook сообщала, что у Игоря Малашенко появились проблемы со здоровьем и ему необходимо обследование. А также предупреждала о неприятностях, связанных с разделом имущества после развода политолога с его первой женой Еленой Малашенко (Пивоваровой).

— 3Dесятое государство — Воздушно-десантные войска получили новый разведывательный комплекс. Он за считаные минуты создает сверхточные 3D-модели местности, а затем рассылает их подразделениям. В составе комплекса — спецмашина и беспилотники "Орлан-10". Дроны проводят топографическую съемку местности и передают информацию на центральный компьютер, отвечающий за создание объемной карты. Такие 3D-модели позволяют эффективно применять высокоточное оружие, планировать боевые операции и высадку вертолетных десантов.

— За границей дозволено — Памятку о том, как военнослужащие должны вести себя при выполнении спецзадач за рубежом, разработало Минобороны. В частности, им запрещается использовать смартфоны и другие гаджеты с геолокацией. В разговорах и переписке даже с членами семьи нельзя раскрывать место своей дислокации. Также военнослужащим нельзя поддаваться на провокации — например, реагировать на оскорбления в свой адрес или по отношению к России. При попытке вербовки военные должны тут же обратиться к командиру. Несмотря на название, "Памятка" — это документ строгой отчетности. И его нарушение может повлечь наказание вплоть до уголовной ответственности.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Малоимущих проиндексируют по минимуму — Правительство в соответствии с инициативой президента подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок индексации пенсий малоимущим. Пенсии вырастут в пределах 1 тыс. руб.; их повышение затронет около 4 млн человек, узнал РБК.

— МВД победило прекурсоры — Правительство поддержало предложение МВД запретить оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. МВД регулярно изымает прекурсоры, но из-за их низкой концентрации не может привлечь изготовителей наркотиков к ответственности.

— ГЛОНАСС зафиксировала выговор — Водители автопарка Управления делами президента пожаловались в Кремль на то, что перемещение депутатских машин отслеживают через спутниковую систему ГЛОНАСС. Поводом для обращения стал выговор одному из водителей.

— Социалисты получили оппозиционное большинство — На парламентских выборах в Молдавии победила пророссийская Партия социалистов с 31% голосов. Но она не сможет сформировать правящую коалицию и останется в оппозиции, так что отношения двух стран не изменятся, говорят эксперты.

— "ВымпелКом" переходит на широкополосную базу — "ВымпелКом" обновил стратегию на фоне снижения абонентской базы и сообщений о переговорах о продаже компании. Оператор продолжит инвестировать в развитие сети, займется финтехом и изменит систему учета абонентов.

— Газовый дуплет — "Газпром" покидают два ключевых менеджера —заместители председателя правления Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за экспорт. В причинах и последствиях этих отставок разбирался РБК.

— ЦБ взялся навести справедливость — ЦБ назвал аномальным взлет котировок "Объединенных Кредитных Систем", принадлежащих НПФ "Благосостояние". За февраль компания подорожала в 75 РАЗ, до 1,3 трлн руб. В Банке России намерены проверить сделки, повлиявшие на цену бумаг.