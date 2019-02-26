МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. России нужно выработать законопроект, который бы обозначил предельные сроки содержания под стражей человека, обвиняемого в преступлении, и определить причины чрезмерно длительных сроков арестов, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подверг критике существующую систему продления сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям и поручил Верховному суду и Генпрокуратуре пересмотреть эти подходы. Он заявил, что "бизнес не должен постоянно ходить под статьей" и чувствовать риск преследования.

"Очень важно, что была затронута сфера уголовно-процессуальной деятельности и защиты прав человека, попавшего в жернова судебно-следственной машины. Из года в год стоит вопрос о сроках заключения под стражей. И ко мне приходит очень большое количество обращений людей, которые жалуются на длительные сроки содержания под стражей", — рассказала омбудсмен.

Ранее она предложила назначать заключение под стражу как меру пресечения только подозреваемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Говоря о послании президента, Москалькова отметила, что, к сожалению, "еще пока не прозвучало четкое поручение Федеральному собранию определить причины и разработать законопроект, который бы определил предельные сроки содержания под стражей".

"Сегодня закон определяет конечный срок содержания под стражей для лиц на предварительном следствии. Это 18 месяцев. Если человек начинает знакомиться с уголовным делом, то тогда срок уже не ограничен. Если уголовное дело поступило в суд, то содержание под стражей в связи с рассмотрением дела в суде тоже не ограничено", — сказала омбудсмен.

"И у меня было очень много обращений, когда люди буквально годами находятся в СИЗО в нарушение принципа презумпции невиновности в тех условиях, когда они до вынесения приговора лишены свободы", — добавила она. Москалькова привела в пример случай в Ростове-на-Дону, когда человек восемь лет содержался под стражей до вынесения приговора, более 20 раз в отношении него суд рассматривал дело о продлении срока содержания под стражей.

"У меня нет данных по 2018 году, но за 2017 год Европейский суд по правам человека присудил 900 миллионов рублей за нарушение норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которая говорит, в том числе о разумных сроках расследования и судебного рассмотрения, а стало быть и содержания под стражей", — отметила собеседница агентства. По ее словам, и в российском законодательстве есть статья о разумном сроке. "И, конечно, ужасно, когда человек до вынесения приговора находится под стражей такое долгое время", — говорит омбудсмен.

"Государству пришлось выплатить эти большие деньги. Это, безусловно, звонок к тому, чтобы пересмотреть вопросы, в данном случае усиления надзора и надзорных полномочий", — сказала Москалькова.

Как заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию, при расследовании экономических дел следует устранить поводы для автоматического продления арестов. Он подчеркнул, что фигуранты уголовных дел не должны сидеть за решеткой месяцами без допросов. Президент поручил подготовить регламент работы по обращениям предпринимателей в госорганы.

"Президент затронул вопрос о контрольно-надзорных полномочиях, потому что, несмотря на неоднократные указания органов власти не оказывать давления на бизнес, такое давление оказывается", — сказала Москалькова, добавив, что в ее аппарат поступает мало обращений именно от предпринимателей, но эти вопросы, безусловно, находятся в сфере прав человека. "Причем бизнесмен — это человек, который платит налоги в казну государства, на эти налоги содержатся госорганы, преподаватели, учителя. И очень важно бережно относиться к развитию бизнеса", — отметила она.

"Я полностью поддерживаю и по своим обращениям вижу, что те сроки содержания под стражей, которые сегодня были в центре внимания, в первую очередь именно в отношении предпринимателей. Возбудили уголовное дело, применили меру пресечения в виде заключения под стражей, а потом до суда дело не дошло. О чем говорит президент? Значит, здесь сомнительная составляющая", — считает Москалькова.

"Возможно, это заказные дела с тем, чтобы принудить предпринимателя к совершению определенных действий либо в пользу органов власти, либо в пользу конкурирующих структур", — предположила она, отметив важность пересмотра контрольно-надзорных функций.

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